Fotbalisté Nového Bydžova suverénně vévodí krajskému přeboru, tým ze Solnice si zase užívá roli jednoznačného lídra I. A třídy. A jedno mužstvo, které na podzim své soutěži dominovalo, má také A skupina JAKO I. B třídy.

Ač si na skok do čela tabulky museli fotbalisté Železnice hodně dlouho počkat, nakonec podzimní část i s jarní předehrávkou ovládli s náskokem sedmi bodů na nejbližšího pronásledovatele.

Devět kol neporažená dvorská rezerva totiž více než na své výsledky musela v závěru podzimu myslet na výpomoc absencemi sužovaného A mužstva a během závěrečných pěti kol si připsala hned čtyři porážky.

Za tým 14. kola lze označit TJ Slavoj Skřivany. Ten v souboji tabulkových sousedů rozstřílel jičínskou rezervu výsledkem 8:0 a zatímco se mu start do sezony vůbec nepovedl, nyní si připsal pátou výhru v řadě. Ta tým mimochodem posunula již na šestou příčku.

JAKO I. B třída, skupina A

Železnice – Stará Paka 2:0 (2:0), branky: 10. Barták, 39. Míka. Rozhodčí: Kudláček. ŽK: 4:3. Diváci: 259. Nováček ze Staré Paky vstoupil do sezony výhrou nad Železnicí v poměru 4:2, na závěr fotbalového roku mu ale rival porážku vrátil. Zaslouženě. Lídr tabulky se na utkání poctivě připravil a po zápase mohl slavit jak zisk tří bodů, tak navýšení náskoku v čele tabulky. Mimochodem, vzájemný dvojzápas těchto soupeřů sledovalo dohromady takřka Dvůr Králové nad Labem B - Nová Paka (kapitáni Ondřej Janouch a Jan Prokůpek)Zdroj: Renata Jírovápět stovek diváků. „Zvolili jsme taktiku, která nejlépe střílejícímu týmu v soutěži příliš nevoněla. V první půli jsme měli navrch i v počtu šancí, po pauze byl lepší soupeř. Nám zahrála výtečně defenzíva, vepředu už to tak slavné nebylo. Až příliš byla znát absence halvů Klouzy a Bucka,“ pronesl k utkání železnický lodivod Vladimír Blažej. Jeho tým je na nejlepší cestě do I. A třídy!

Dvůr Králové nad Labem – Nová Paka 0:1 (0:0), branka: 74. Machát. Rozhodčí: J. Dušek. ŽK: 5:2. Diváci: 100. Podruhé v sezoně se potkaly také dvorská rezerva s Novou Pakou. Zatímco na začátku podzimu vyhráli Dvoráci na půdě soupeře 1:0, odveta dopadla opačným výsledkem. Na katastrofálním terénu moc fotbalu k vidění nebylo, jediný gól vsítil hostující Machát. „Remízový zápas. Hosté na rozdíl od nás dokázali využít jednu ze svých příležitostí, my bohužel vyšli střelecky naprázdno. Oproti minulém utkání se náš výkon zlepšil, ale na body to ani tentokrát nestačilo,“ zhodnotil duel trenér domácího mužstva Jiří Rejl.

Vrchlabí B – Kocbeře 7:3 (4:0), branky: 6. E. Chleborád, 10. P. Kraus, 27. a 84. M. Tauchman, 38. M. Slavík, 64. Hančovský, 74. Tran – 65. Béna, 81. Brutovský, 83. Kilevník z pen. Rozhodčí: J. Hanuš. ŽK: 2:1. Diváci: 110. V okresním derby byla vrchlabská rezerva jasným favoritem a svoji úlohu začala plnit od úvodního hvizdu rozhodčího. Do půlhodiny bylo rozhodnuto, hosté zlepšeným výkonem po přestávce alespoň upravili konečný výsledek na solidní podobu. „Po prvním poločase jsme vedli 4:0, když jsme ještě řadu šancí až úsměvně neproměnili. Ve druhé půli se už zápas jen dohrával. Soupeř po našich chybách trochu snížil, ale jinak jsme utkání dovedli do vítězného konce. Kluky musím za celý podzim pochválit,“ zhodnotil duel hrající trenér domácího mužstva Jan Zajíc.

Skřivany – Jičín B 8:0 (5:0), branky: 18., 32., 80. a 87. Vysuček, 19. Schubert, 26. a 85. Škaloud, 30. Lihan. Rozhodčí: Prinz. ŽK: 3:2. Diváci: 80. Ani pět střídání v průběhu zápasu nepomohlo rezervě Jičína vyhnout se debaklu na půdě rozjetých Skřivan. Domácí zářili především v úvodní půlhodině a pak soupeře dorazili v závěrečných deseti minutách zápasu. Čtyřmi góly na sebe upozornil Pavel Vysuček. „Po úvodní čtvrthodině nic nenasvědčovalo tak jednoznačnému výsledku. O dalším průběhu zápasu rozhodly dvě chyby hostů v rozmezí jediné minuty, které jsme dokázali potrestat. Střelecká forma se vrátila Vysučkovi a trochu je nám líto, že nastává zimní pauza. Po návratu většiny absentujících hráčů do sestavy se totiž náš tým dostal do pohody,“ zhodnotil duel a znovu připomněl důvody špatného úvodu sezony domácí kouč Jiří Suchánek.

Miletín - Úpice (Jan Hátle)Zdroj: Iva ReichlováMiletín – Úpice 3:0 (3:0), branky: 2. a 27. F. Vondrouš, 29. Hátle. Rozhodčí: L. Říha. ŽK: 1:2. Diváci: 80. Vynikající vstup do zápasu předvedli proti úpické Spartě fotbalisté Miletína. Ti už za první půlhodinu nasázeli soupeři tři branky a o výsledku bylo rozhodnuto. Domácí si povedeným závěrem roku zajistili přezimování na třetí příčce tabulky. „Domácí vyhráli naprosto zaslouženě, ale my jsme jim k tomu pomohli katastrofálním výkonem. Naše individuální chyby pomohly soupeři k tříbrankovému vedení již do poločasu a ani důrazná domluva v šatně nám nepomohla s výsledkem něco udělat. Fotbal se nedá hrát bez emocí a nasazení. Za dobrý výkon mohu pochválit rozhodčí,“ utrousil k utkání nespokojený kouč Sparty Radek Kaplan.

Kopidlno – Dolní Kalná 1:1 (1:0), penalty 5:6, branky: 12. Komárek z pen. - 59. J. Navrátil. Rozhodčí: J. Ježek. ŽK: 4:2. Diváci: 125. Jednoznačným favoritem utkání byli domácí hráči, kteří podzimní část sezony odehráli velice dobře. V jarní předehrávce si ale nedokázali poradit s předposledním celkem tabulky a Dolní Kalné ponechali dva body. Hosté duel dohrávali s dvojicí útočníků, které bylo dohromady 95 let! „Hra vypadala, jako bychom mužstvo před utkáním již zazimovali. Zápas utíkal v poklidu a ke konci už jsme výsledek nedokázali překlopit na naši stranu. Za podzim tedy mírný optimismus a všem pevné zdraví,“ stručně prohodil vedoucí mužstva Kopidlna Vladimír Hnát.

Kobylice – Žacléř 3:1 (2:1), branky: 9. D. Nový, 19. L. Říha, 55. Vávra z pen. - 30. Ondráško. Rozhodčí: Nožka. ŽK: 1:0. Diváci: 100. Před soubojem dvou mužstev z dolní části tabulky byli možná s ohledem na poslední výsledky mírným favoritem hosté, o svoji roli ale přišli hned v úvodní dvacetiminutovce, kdy inkasovali dvě branky. Domácí si už vítězství vzít nenechali a v tabulce se na svého soka bodově dotáhli. Jaro však bude s ohledem na záchranu I. B třídy náročné pro oba kluby. „Podali jsme podprůměrný výkon. Co na to říci, nejsme schopni zopakovat kvalitní výkony. Budeme si muset s hráči sednout a promluvit si o tom, jak si dál představují působení v soutěži,“ zamyslel se po utkání šéf žacléřské lavičky Dušan Poláček.