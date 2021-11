Pamatujete si, jak velký problém byl pro fotbalisty Rychnova vsítit branku? Platilo to hlavně na začátku sezony. Po šesti odehraných kolech měli na svém kontě pouhopouhý jeden vstřelený gól.

Od té doby se ale zlepšili a téměř ve všech dalších zápasech skórovali. To nejlepší si ovšem nechali na úplný konec podzimu, respektive na závěrečnou půlhodinku posledního zápasu doma s Třebší. Do té doby byl stav 0:0, od 63. do 85. minuty se Spartak trefil hned pětkrát a nadělil hradeckému týmu na cestu domů bůro. Dvakrát se prosadil kanonýr Zajíček, po gólu přidali Zimmer, Effenberk a Veselý.

KP: 8 zápasů = 24 bodů pro domácí týmy!

Tohle se stane opravdu jen málokdy. Víkendové kolo krajského přeboru nabídlo tradičně osm zápasů, na tom není nic zvláštního, ovšem že je zcela ovládnou domácí mužstva, to už k vidění bývá jen zřídkakdy. V překladu to znamená, že všech osm utkání skončilo tříbodovým vítězstvím celku, který nastoupil na svém trávníku.

Dvakrát 8:0. Kanonýdy Týniště a Skalice

Dvě shodné vysoké výhry 8:0 byly k vidění v I. A třídě. Postaraly se o ně druhý a třetí tým tabulky. Týniště v domácím prostředí rozneslo hradeckou Lokomotivu, které během podzimu postupně docházel dech a z čela tabulky se propadla až za současnou desátou příčku. Česká Skalice podle očekávání zdemolovala suverénně poslední Nepolisy.

Skřivany měly skvělý závěr podzimní části

4:2, 6:2, 5:2, 3:0 a 8:0. To je vítězná šňůru fotbalistů Skřivan v I. B třídě skupiny A. Pět výher za sebou vyneslo Slavoj do horní poloviny tabulky. „Opět se nám zaplnila kabina a na výkonech v zápasech i výsledcích je to znát,“ poukazoval před týdnem trenér Jiří Suchánek.

Ve Skřivanech určitě smutní, že už je konec první poloviny sezony, neboť mají formu jako hrom. Paradoxně před touto pětizápasovou sérií výher potkala tým stejně dlouhá šňůra porážek, kdy pětkrát v řadě vyšel bodově naprázdno.