Tak už i na fotbalisty Roudnice došlo. Tým trenéra Milana Frýdy se po pátém kole pyšnil stoprocentním bodovým ziskem a z vedoucí příčky hleděl na konkurenty pod sebou. Jenže přišel duel na horké půdě Broumova a zde úvodní porážka v novém ročníku.

Domácí favorita zaskočili fantastickým vstupem do utkání a už v 5. minutě vedli trefami Spišáka s Ponikelským 2:0. Poločas hosté prohráli rozdílem tří branek a po pauze už ztrátu dohnat nedokázali.

Do vedení v tabulce tak jdou fotbalisté Solnice, kteří si hravě poradili s výjezdem do Nepolis. Poslední tým tabulky přejeli suverénně 5:0 a zůstávají posledním neporaženým celkem v soutěži.

Nepolisy – Solnice 0:5 (0:2), branky: 11. M. Jilemnický, 45. J. Vodička, 47. a 82. L. Pavlíček, 54. P. Nosek. Rozhodčí: Kubálek. ŽK: 0:1. ČK: 1:0 (33. V. Jilemnický). Diváci: 105. Už papírové předpoklady hovořily o tom, že v utkání posledního celku tabulky s druhým nebude co řešit. Hosté brzy skórovali, ke všemu jim soupeř pozlatil cestu za tříbodovým ziskem vyloučením Václava Jilemnického už po půlhodině hry. „Domácí zaparkovali svůj autobus před vápno a nám od první minuty začalo dobývání jejich obrany. Tu se nám podařilo překonat pětkrát, a tak si odvážíme tři body,“ hodnotil utkání stroze kouč vítězného mužstva Pavel Potužník.

SK Solnice, lídr tabulkyZdroj: Miloš KittlerLokomotiva Hradec Králové – Náchod B 2:2 (1:1), penalty 4:3, branky: 8. Jurnečka, 59. Hguyen – 25. J. Plšek, 83. T. Vejprava. Rozhodčí: Hlaváč. Hráno bez karet. Diváci: 100. Vítězství se očekávalo také od třetího celku tabulky, Lokomotiva se ale při cestě za dalšími třemi body musela obejít bez bratrského dua futsalových reprezentantů Drozdových a možná i tato absence zapříčinila domácí ztrátu. Lokáda dvakrát vedla, v obou poločasech ale hosté dokázali srovnat. Realizační týmy obou soupeřů se následně shodly, že nerozhodný výsledek odpovídal dění na trávníku. Penaltový rozstřel vyšel lépe domácím.

Broumov – Roudnice 3:1 (3:0), branky: 4. Spišák, 5. Ponikelský, 45. Gago – 71. Koutník. Rozhodčí: R. Nývlt. ŽK: 1:2. Diváci: 180. Výsledek ze hřiště Broumova lze označit za překvapení kola a sympatickými slovy na adresu svého týmu jej zhodnotil domácí trenér Ondřej Zinke. „Naše hra začíná mít řád. Chybí nám stále pět až šest hráčů, kteří sezoonu začali v základu, ale tohle mužstvo má bojovného ducha. I proto si připisujeme pro mnohé překvapivé tři body. Chválit jednotlivce nechci, i když tentokrát by si to zasloužili. Tohle je ale výhra celého mužstva.“

Týniště nad Orlicí – Sobotka 11:1 (5:1), branky: 2., 11. a 60. T. Voda, 17., 20., 38. a 57. T. Kos, 52. a 80. Forejtek, 73. M. Kadavý, 88. Winkler – 5. Klečal. Rozhodčí: Vích. ŽK: 0:2. Diváci: 140. Nečekaně jednoznačný a pro hosty ze Sobotky až brutální výsledek se zrodil v Týništi nad Orlicí a zde se vyplatí zmínit komentář zástupců obou mužstev. „Předvedli jsme jeden z nejlepších výkonů, hosté mají svou kvalitu, kterou ještě ukáží, proto jim přejeme hodně štěstí do dalších utkání,“ komentoval duel vedoucí domácího mužstva David Holman. To předseda SK Sobotka Martin Čepička neměl pro poražený tým omluvu. „Nemá cenu tady něco rozebírat, výsledek hovoří za vše. Každý si musí sám sáhnout do svědomí, kolik toho pro mužstvo udělal, aby takovému výsledku zabránil.“

TOP střelci I. A třídy



8 branek - Luboš Pavlíček (SK Solnice), 7 branek - Tomáš Kos (SK Týniště nad Orlicí), 6 branek - Pavel Drozd (TJ Lokomotiva Hradec Králové), Dominik Flígr (MFK Nové Město nad Metují) a Filip Gois (FK Náchod B), 5 branek - Tomáš Kučera (SK Roudnice).

Velké Poříčí – Nové Město nad Metují 1:3 (1:2), branky: 7. R. Hurdálek – 4. Lelek, 44. Srubjan, 84. J. Zamastil. Rozhodčí: Lukes. ŽK: 4:4. Diváci: 110. Také po šesti odehraných kolech čeká tým Velkého Poříčí na úvodní body v soutěži. Nutno dodat, že výsledek zápasu s novoměstským MFK je naprosto spravedlivý. „Utkání bylo plné tvrdých soubojů, někdy až za hranou. Sestavu domácích, plnou zkušených hráčů, jsme přehráli dravostí našich mladých hráčů,“ okomentoval derby sekretář hostujícího klubu Jaroslav Macháček.

Nový Hradec Králové – Třebechovice pod Orebem 2:2 (2:1), penalty 4:1, branky: 13. P. Novák, 28. Mrštík – 42. Dědeček, 84. Sehnal. Rozhodčí: Kalaš. ŽK: 0:1. Diváci: 125. Tabulkoví sousedé spolu remizovali 2:2, domácí jednoznačně ovládli penaltový rozstřel. A možná jsou s rozdělením bodů spokojeny obě strany. Hosté totiž během utkání dohnali dvoubrankovou ztrátu. „Ve druhém poločase jsme měli v poli optickou převahu, ale domácí se dostávali do brejků a několik velkých příležitostí neproměnili. V závěru utkání se nám podařilo vyrovnat a díky velké snaze a štěstí jsme nakonec kýžený bod získali,“ radoval se po zápase vedoucí třebechovického mužstva Karel Bíl.

Trutnov B – Kunčice 1:1 (0:1), penalty 5:4, branky: 89. J. Tobiáš z pen. - 13. D. Novák. Rozhodčí: P. Matula. ŽK: 2:1. Diváci: 50. A třetí dělba bodů v kole. Hosté přitom byli na hřišti Horního Starého Města blízko vítězství. Obrala je o něj až penalta v předposlední minutě. „Dva body jsou pro nás trochu zklamání, ovšem vzhledem k průběhu je to asi spravedlivý podíl,“ uznal Marcel Kalhous, trenér trutnovské rezervy.

Česká Skalice – Lázně Bělohrad 3:2 (2:1), branky: 24. a 38. O. Chráska, 87. Pípek – 1. a 68. Nezbeda. Rozhodčí: Trejbal. ŽK: 2:2. Diváci: 110. Každý chvilku tahal pilku. V České Skalici se potkala mužstva s rozdílnými náladami. A možná i tohle byl důvod, že se nakonec misky v úplném konci utkání vah překlopily na stranu domácích. Těm tři body tři minuty před závěrečným hvizdem rozhodčího Trejbala vystřelil Roman Pípek. „Pro nás jsou tohle vydřené tři body, za které jsme rádi. V první polovině utkání jsme byli lepším týmem, ve druhém pak hosté,“ uznal domácí trenér Petr Liška, že by zápasu možná slušela víc remíza.