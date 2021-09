Zaměstnanecká liga je fotbalová soutěž Deníku, která se hraje turnajovým systémem. Úvodní klání se již odehrálo i na Královéhradecku, hostil ho fotbalový areál Háječek v Hradci Králové. Ve finále zvítězil tým reprezentující Obec Lodín, který si zároveň zajistil postup do dalšího kola. To se bude hrát v Poličce.

Čtveřice týmů se nejprve utkala v základní skupině, následně se hrálo klasické play off. V semifinále vítěz základní části z Lodína jasně přehrál Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách. Druhým finalistou se stal Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, jenž porazil Maso Jičín.

Zaměstnanecká liga v Hradci

Výsledky ve skupině: Obec Lodín – Maso Jičín 7:1, Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje – Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách 5:0, Lodín – Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách 9:0, Maso Jičín – HZS Kh kraje 0:4, Maso Jičín – Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách 4:1, Lodín – HZS Kh kraje 3:1.

Pořadí: 1. Lodín 9 b. (skóre 19:2), 2. HZS Kh kraje 6 b. (10:3), 3. Maso Jičín 3 b. (5:12), 4. Podnik pro výr. vajec v Kosičkách 0 b. (1:18).

Semifinále: Lodín – Podnik pro výr. vajec v Kosičkách 8:1, HZS Kh kraje – Maso Jičín 4:1. O 3. místo: Maso Jičín – Podnik pro výr. vajec 3:2. Finále: Lodín – HZS Kh kraje 3:0.

Konečné pořadí: 1. Obec Lodín, 2. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, 3. Maso Jičín, 4. Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách.

A pak už se hrálo o konečné umístění. V duelu o třetí místo celek Maso Jičín těsně zdolal Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách. Ve finále si Lodín poradil s HZS Královéhradeckého kraje a mohl slavit turnajový primát.

Vyhrát mohl sice jen jeden, ovšem z ohlasů je patrné, že si všichni účastníci turnaj náramně užili.

„Je skvělé, že jsme se s klukama zúčastnili. Rádi jezdíme na tyto turnaje, máme to hrozně rádi. Bylo to super, bavilo nás to. Užili jsme si to maximálně, byl to skvělý zážitek,“ pronesl Milan Bartoň, starosta Lodína.

„Jsme hlavně rádi, že jsme se sešli, mohli si zahrát a nikdo se nezranil. Zároveň nás těší, že jsme si tím mohli zvýšit fyzickou zdatnost, neboť pak nás čekají další povinnosti a to jak pracovní, tak i sportovní. Z řad hasičů byl zájem o tuto akci. S výsledkem jsme spokojeni. Prvního místa jsme se nezalekli, určitě jsme chtěli být první a pak by se vidělo dál. Hráli jsme tuhle ligu poprvé, tak jsme pořádně nevěděli, co nás čeká. Každopádně jsme rádi přijeli, zúčastnili se a pokud budeme zdraví, tak příště zase rádi podpoříme tuhle akci,“ má jasno Petr Malina z Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje.

„Po zhodnocení proběhlo velké nadšení. V našem týmu se skloubilo vedení společnosti s řidiči. Nastoupili třeba i ti, co nikdy fotbal moc nehráli. Panovala dobrá nálada, všichni jsme si to užili. Šlo o dobře připravenou akci,“ vrátil se k turnaji Jan Drusan ml. z týmu Maso Jičín.

„Byla to určitě zajímavá a pěkná akce, líbilo se nám tam. Vše bylo hezky zařízené, občerstvení připravené, zkrátka organizačně super. Tohle hodnotíme kladně. A co se týká sportovního výkonu? Kvůli práci nebyl čas se sejít a potrénovat, řidiči ráno vyjíždějí a vracejí se hotoví. Přesto jsme byli rádi na čerstvém vzduchu, šlo hlavně o to, abychom si to užili a měli radost ze sportu. I když štěstíčko nám nepřálo a nebyli jsme obdařeni tolika fotbalisty jako jiné týmy. Kdyby byla možnost příště se zúčastnit, určitě bychom do toho šli. Rádi jsme v kolektivu, který je pro každou zábavu a srandu,“ řekl Pavel Dvořák, obchodní ředitel Podniku pro výrobu vajec v Kosičkách.