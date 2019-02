Týniště nad Orlicí - Takhle se rozhodně z vlastními fanoušky rozloučit před zimní přestávkou fotbalisté Týniště nad Orlicí nechtěli. Na domácím hřišti prohráli v posledním kole s Broumovem vysoko 0:4. V posledních dvou kolech obdrželi osm branek.

Utkání s Broumovem se rozhodovalo už na samotném začátku. Už v 5. minutě poslal do vedení hosty Wilke. Druhou branku přidal v 18. minutě Gago. Svoji formu potvrdil Broumov v druhém poločase, když přidal další dvě branky.

„Zápas se výsledkově lámal již v úvodu. Hned v první minutě běžel sám na brankáře Mládek, ale nastřelil tyčku a hned ve 4. minutě šli hosté do vedení. Domácí obrana chybovala dál a naopak hosté výborným taktickým výkonem jen svoje vítězství postupně navyšovali až na konečných 4:0 Je to debakl, ale vítězství hostí je zasloužené, byli ve všech směrech lepší. Nezbývá než Broumovu k vítězství pogratulovat a snažit se to na jaře napravit,“ uvedl sekretář Týniště Jan Šrajer.

Týniště přezimuje v polovině tabulky, když je osmé a v patnácti duelech získalo 24 bodů, nastřílelo 39 branek a obdrželo jich 37.