Týniště vydřelo remízu v desíti

Celek z Rychnovska šel v Chlumci nad Cidlinou, kde se utkal s tamní rezervou, ve 21. minutě do vedení. Chybu domácí obrany potrestal Voda. O pár minut později vyrovnal po pěkné kombinaci Dvořák.

Důležitý moment přišel v 35. minutě, kdy se po druhé žluté nechal zbytečně vyloučit hostující Kadavý. „Protestování nebo slovní projev nespokojenosti - kritika AR1 v nepřerušené hře bez hanlivých výrazů - ''Tak už se na to sakra koukej, to jako nevidíš?!'', stojí v zápise ke druhé žluté kartě. Týniště i tak dokázalo urvat bod, když stav 1:1 udrželo až do závěrečného hvizdu.

Klíčové momenty ve videu: