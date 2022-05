Sílu lídra tabulky poznali také fotbalisté Kosiček, kteří v Hradci Králové inkasovali sedm branek.

„I když výsledek vypadá jednoznačně pro nás, musím uznat, že Kosičky byly hodně nepříjemným soupeřem, který hrál útočný fotbal. Ke zlomu došlo až ve chvíli, kdy jsme v osmi minutách vstřelili tři branky,“ pochválil soupeře trenér vítězného mužstva Lukáš Michal.

V tabulce druhé Stěžery stále věří, že i druhé místo letos bude znamenat postup do vyšší soutěže, na půdě Hejtmánkovic se ale pořádně zapotily. Předposlední tým soutěže totiž trefou Halberštáta porazily „pouze“ 1:0.

Z utkání Opočno vs. MalšoviceZdroj: Markéta Vlachová„Utkání bylo zbytečně vyhrocené, na čemž měl velký vliv nepřesný rozhodčí, který utkání nezvládl. Mému týmu nemám co vytknout, rval se až do konce a soupeř se do poslední minuty strachoval o výsledek,“ komentoval dění na hřišti hrající kouč poražených Miroslav Harasevič.

O naděje na druhou příčku nejspíš definitivně přišla rezerva hradecké Slavie, která padla na hřišti Javornice výsledkem 2:5.

„Slavia u nás začala v tempu, ke kterému jsme se nedokázali ani přiblížit. Brzy se tak ujala zaslouženého vedení, navíc technika jejích hráčů přesahuje úroveň naší soutěže. Na druhou stranu proti ní stála parta bojovníků, která nedá nic zadarmo. Díky tomu jsme dvakrát skóre dorovnali a druhou půli už hosty vyloženě přetlačili. Perfektně jsme tak využili naše hřiště a vlastnosti týmu. Výsledek je pro nás naprosto super a moc si ho vážíme,“ radoval se po utkání trenér Javornice Tomáš Krunčík.

Po Třebši B nastřílel ve 23. kole nejvíce branek celek Předměřic, který výsledkem 6:1 uspěl na na hřišti Smiřic. „S předvedenou hrou i výsledkem jsme spokojeni. Rozdíl ve skóre mohl být klidně i vyšší, ale opět jsme neproměnili několik jasných gólovek,“ okomentoval dění na hřišti kouč vítězů Lukáš Mrkvička.

Až v penaltových rozstřelech si se svými soupeři poradila mužstva Opočna a Vamberku, dvě vstřelené branky na tříbodové vítězství v Lípě nad Orlicí stačily fotbalistům Českého Meziříčí.

„Tento duel ale moc fotbalové krásy nepobral, koneckonců šlo o záchranářské body. Bojovnost nás neopustila a především díky ní jsme dostali merunu dvakrát za brankovou čáru. Jelikož Lípa neměla seřízenou mušku a ‚Sejto‘ naši branku už tradičně začaroval, vezeme si tři body,“ chválil gólmana Davida Fryntu vedoucí vítězného mužstva David Horký.

Krajská soutěž I. B třídy, skupina B – 23. kolo

Třebeš B – Kosičky 7:0 (4:0). Branky: Farkaš, J. Fridrich, R. Kuneš, Bielčík, P. Fridrich, Franta, L. Jandík. Hejtmánkovice – Stěžery 0:1 (0:1). Branka: Halbrerštát. Opočno – Malšovice 2:2 (1:1), na penalty: 6:5. Branky: Krištof, Soumar – Mareš, Janský. Javornice – Slavia Hradec Králové B 5:2 (2:2). Branky: Kráčmer 2, A. Krejčí, Krunčík, J. Nosek – Vencl, Poláček. Smiřice – Předměřice nad Labem 1:6 (0:4). Branky: Michalčík – Neradílek 2, Mrkvička, J. Šimůnek, Žoch, Netík z pen. Lípa nad Orlicí – České Meziříčí 0:2 (0:0). Branky: L. Baše, Rezek. Vamberk – Meziměstí 0:0, na penalty 4:3.