Krajská soutěž I. A třídy se před týdnem překlopila do druhé poloviny podzimní části a při pohledu na tabulku je zřejmé, že také letos v ní fotbaloví příznivci najdou zatraceně dramatický náboj. Šestnáctka účastníků se očividně rozdělila na dvě poloviny. Té silnější vstup do sezony vyšel parádně a kladná bilance je toho důkazem, od deváté příčky je tomu naopak.

Velmi dobře odstartoval také jeden z favoritů. Na jaře fotbalisté Kostelce nad Orlicí nezvládli boj o záchranu krajského přeboru, letos ale mají na to, aby se mezi krajskou smetánku vrátili. Může za to mimo jiné i příchod zajímavé letní posily. Vítězslav Hrubý (29) se vyplácí od úvodního hvizdu rozhodčích v sezoně. Zkušený borec skóroval v sedmi z osmi utkání, na kontě má již devět (!) branek a po posledním domácím zápase s rezervou Nového Bydžova se usídlil na čele tabulky kanonýrů.

Mimochodem přímou bitvu o průběžné čtvrté místo v posledních sezonách divizní fotbalista rozčísl dvěma trefami a Rychnovský deník jej označil Osobností uplynulého víkendu.

Vítězslav Hrubý, podzimní hrozba pro soupeře Kostelce nad Orlicí.Zdroj: Zdeněk FabiánekVítězslave, v létě jste změnil fotbalovou adresu. Co vedlo k vašemu stěhování se z Vysokého Mýta do Kostelce nad Orlicí?

Hlavní příčinou byly mé menší neshody ve Vysokém Mýtě. Druhým důvodem bylo zdraví. Před dvěma lety jsem měl problémy s křížovým vazem, deset měsíců jsem byl bez fotbalu. Zranění mě provázela dál a potřeboval jsem si od divize odpočinout. Prostě méně trénovat a dostat zase chuť do fotbalu, tu jsem poslední měsíce neměl. Nabídek bylo hodně, vybral jsem si však Kostelec nad Orlicí. Zaujalo mě tamní zázemí, to na mě dýchlo a doteď nelituji.

Seskok z divize do I. A třídy musí být znát. Jak si zvykáte na novou soutěž, jak kvalitní fotbal se v ní hraje?

Tak seskok to je určitě. Jsem rád, že se nám daří, vstup do sezony nám vyšel. Rozdíl je samozřejmě v rychlosti, navíc musím zmínit, že ve Vysokém Mýtě je na každém postu kvalitní fotbalista. V I. A třídě je pochopitelně hráčská kvalita nižší, nedá se to porovnávat. Také u nás bojujeme, než si všechno sedne, než se sehrajeme.

Kostelecký Rojek patří k favoritům soutěže. Jak vidíte ambice mužstva a jak se vám je zatím daří naplňovat?

Nevím zda jsme úplně favoritem. Kostelec loni v krajském přeboru posbíral dohromady šest bodů za sezonu, to je málo. Ke všemu jen jednou vyhrál a nevím zda ta kvalita na přebor byla. Vyloženě postupové ambice asi nejsou, ale do pátého místa bychom se pohybovat chtěli. Až zbytek sezony ukáže, na co mužstvo má, jsme teprve na začátku. Určitě je tu ale odhodlání bojovat o co nejvyšší příčky.

Vítězslav Hrubý v sezoně

8 zápasů -> 9 branek

Berete tedy dosavadní zisk šestnácti bodů a průběžnou čtvrtou příčku za odpovídající údaj po osmi kolech?

Asi ano. Jasně mohli jsme mít o dva tři body víc, třeba proti Vysoké nad Labem jsem v poslední minutě neproměnil stoprocentní šanci. Mohli jsme vyhrát a teď být v tabulce druzí. Sezona je ale dlouhá, věřím, že nás zrovna moje šance nebude mrzet a ty dva body nám nebudou chybět.

Vám osobně se daří velmi. V osmi duelech devět vstřelených branek. Zdá se, že cílíte na pozici nejlepšího kanonýra soutěže. Jak vám to zní?

Zní to pěkně. S Kostelcem jsem se dohodl na půlroční hostování a když jsem přicházel, stavěl jsem si před sebe nějaké mety. Teď se k nim blížím, jsem rád, že mi to tam padá, ale hlavní je, že svými trefami pomáhám týmu, jsme nahoře a neplácáme se někde v bojích o záchranu.

V posledním duelu I. A třídy proti rezervě Nového Bydžova jste se trefil dvakrát. Byl to zatím nejlepší zápas mužstva na podzim?

Herně asi jo, ačkoliv výkyvy tam pořád byly. Druhá půle ale už snesla přísnější měřítko, tak nějak bychom se chtěli prezentovat. Snad se naše výkony budou dál zlepšovat.

Dokázal byste popsat obě své branky? Kdo vám při nich asistoval?

Tak na tu první mi vyloženě nahráli hráči Cidliny. Stoper s gólmanem se tam nějak nedohodli a nahráli mi míč přesně před prázdnou branku. Na začátku druhého poločasu jsem si pak narážel balón s Lukášem Říhou a po jeho vrácení jsem mířil na zadní tyč.

FK Rojek Kostelec nad Orlicí, soutěžní ročník 2023/2024Zdroj: Zdeněk Fabiánek

Momentálně prožíváte „anglický týden“, ve středu jste z Poháru hejtmana překvapivě vyřadili Rychnov nad Kněžnou. Co říct k tomu skvělému úspěchu? Jste již ve čtvrtfinále poháru!

Úspěch to je, ale kdo to trochu sledoval, ten ví, že k nám Rychnov přijel s béčkem doplněným možná dvěma třemi hráči z A mužstva. Bylo by určitě příjemné porazit rychnovské áčko, navíc šlo o prestižní derby, ale takhle jsme to nijak zvlášť neprožívali. Soustředíme se teď hlavně na I. A třídu. Čtvrtfinále poháru je určitě pěkný, mezi osmičkou však dál zůstávají velmi kvalitní týmy a nějaké ambice na vítězství si asi klást nemůžeme. Nikdo ale samozřejmě nechce prohrávat.

Spousta fotbalových fanoušků vás zná z futsalu coby bývalého reprezentanta. Jak na tuto svou kariéru vzpomínáte?

Vzpomínám samozřejmě rád, zažil jsem s futsalem spoustu dobrých zápasů a momentů. S reprezentací to bylo Euro, na němž jsem se sice zranil, ale už jen ta jeho atmosféra byla fantastická. Nesouhlasím s názorem některých fotbalových trenérů, kteří hráčům zakazují futsal. Lze v něm získat spoustu super návyků.

Nyní váš tým čeká sobotní duel na hřišti Miletína. Pojedete tam s jasným cílem potvrdit roli favorita a uzmout povinné tři body?

Určitě, je to náš jasný cíl. Soupeř posledně remizoval na Slavii, což je hodně silný soupeř. Pro nás je to varovný prst, nic nemůžeme podcenit. Nejedeme ale do Miletína ztratit body. Chceme se porvat o tři, jelikož v dalším kole hostíme aktuálně vedoucí Třebeš a právě ten zápas by pro nás měl být tím pravým měřítkem kvality.