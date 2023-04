Ve druhém utkání by však výsledek mohl být klidně jiný nebýt gólového příspěvku Petra Vlacha. Jednadvacetiletý borec totiž rozhodl zápas vítězným gólem a v úplném závěru přidal ještě třetí branku svého mužstva. Jelikož byl první dubnový víkend ovlivněn mnoha odloženými zápasy, stačily dvě branky na nominaci mezi Kanonýry deníku.

Petře, dva góly v jednom zápase, to u vás není úplně zvykem. Nezačínáte se cítit tak trochu jako kanonýr?

Je pravda, že takový gólový zápis jsem zvládl snad naposledy v přípravce. Stojím ale nohama na zemi a vím, že bez práce našeho celého týmu bych ty góly v sobotu určitě nedal.

Byl duel na jičínské půdě jedním z nejlepších zápasů mužstva v sezoně?

Osobně nedokážu posoudit pohlednost utkání pro oko diváka, ale z taktického hlediska se nám utkání povedlo. Do útoku jsme přecházeli ze zajištěné obrany a předvedli dobrý týmový výkon.

Uklizená šatna po utkání.Zdroj: SK Sparta ÚpiceZápas jste dvěma góly de facto rozhodl. Jaký jste měl z utkání pocit?

Po skončení utkání to byl úžasný pocit, vyhrát v Jičíně se spoustě z nás snad nikdy nepovedlo, je to tam hodně těžké prostředí, o to víc jsem si dvou gólů a vítězství vážil. Po utkání jsme se navíc stihli zapojit do projektu „Čistá kabina“, z čehož mám také obrovskou radost.

Sparta na jaře získala šest bodů, lepší start do druhé poloviny sezony jste si ani nemohli přát, viďte? Co za výsledky stojí?

Se vstupem do jarní části jsme s týmem určitě spokojeni. Ze začátku jara nemáme jednoduchý los a tak je pro nás šest bodů velkým povzbuzením do další práce. Asi nedokážu vybrat jeden specifický důvod, ale k dobrým výsledkům nám určitě pomáhá fajn parta kluků a nasazení do každého utkání.

Která ze dvou branek byla ve vašem podání povedenější? Můžete oba góly popsat?

První branka, kterou jsem zvyšoval na 0:2, byla v podstatě jen dorážkou střely. Honza Rudolf vystřelil zpoza vápna a já už jen lehce dorážel odražený míč od břevna. Naopak se druhou brankou jsem určitě spokojenější, s přibývajícími minutami Jičín zvyšoval tlak a v závěru utkání šel na standardku i gólman Jičína. Já tak vycítil šanci a postavil se kousek před velké vápno, naše obrana odvrátila centr a můj úkol byl přeběhnout celé hřiště a trefit prázdnou bránu. Bylo to pro nás velké vysvobození.

Úvodní jarní body uhrála Sparta Úpice v domácím prostředí proti Dolní Kalné.Zdroj: Klára Řeháková

Vzpomenete si, kdy naposledy se vám v jednom utkání podobně střelecky zadařilo?

Jak jsem již zmiňoval, gólově se mi takhle dařilo možná někdy v přípravce. S výkonem jsem však, až na ty dva góly, spokojen nebyl a určitě je tam prostor pro zlepšení.

Petr Vlach očima spoluhráče - Ondřej Seidel, brankář Sparty: „Vlašák je hodnej kluk, vysokoškolák, který na tréninku ještě nikdy nedokázal vyhrát mladý vs. starý, čeká na to. Pořád je to mlaďas, v mládeži působil v Trutnově. U nás hraje střed zálohy, toulá se uprostřed hřiště.“

V tabulce jste se rázem vyšvihli na skvělou čtvrtou příčku. Kam sahají ambice mužstva?

Kdyby nám tohle někdo řekl před začátkem jarní části, určitě bychom byli spokojeni. V takto vyrovnané soutěži stačí vyhrát pár zápasů a v tabulce vás to může hodně posunout. Na druhou stranu máme nohy na zemi, víme že nejnutnější je nepolevit, pokračovat v kvalitních týmových výkonech a až tehdy můžeme mluvit o nějakých větších ambicích.

Nebojíte se, že byste přesto ještě mohli hrát i o záchranu? Přece jen soutěž je ohromně vyrovnaná a letos klidně mohou sestupovat i tři nebo čtyři mužstva.

Ano, přesně to jsem tím chtěl naznačit. V této soutěži nemá letos nikdo nic jisté a je potřeba dívat se i za sebe.

Petr Vlach při utkání proti Dolní KalnéZdroj: Klára ŘehákováJste odchovancem Baníku Rtyně, v mládeži jste působil v Trutnově. Jaký úspěch považujete za svůj dosud největší?

Za úspěch považuji to, že si mě do Trutnova „vytáhli“, hodně jsem si toho tenkrát vážil. S klukama z Trutnova máme skvělé zážitky, s několika z nich se doteď vídám. Obecně na působení v trutnovské mládeži vzpomínám v dobrém. Například pod trenérem Cermanem jsme tenkrát hráli skvělý fotbal.

Kam byste to naopak s fotbalem rád dotáhl?

Jsem teď v Úpici hodně spokojen. Vyhovuje mi to tu především kvůli studiu v Praze. O nějakých vyšších ambicích je teď těžké mluvit, protože skloubit život v Praze se třemi tréninky v týdnu by bylo asi složité. Věřím ale, že na nějaké ambice mám ve svém věku ještě čas.

O víkendu vás čeká těžký zápas na hřišti Nové Paky. Jaké utkání očekáváte a troufnete si tipnout, jak duel dopadne?

Nová Paka má ve svém kádru několik zkušených borců a já čekám kvalitní a vyrovnané utkání z obou stran. Doma jsme Novou Paku zvládli porazit 3:1, na rychlé umělce venku to bude ale úplně jiný zápas a já očekávám remízu 1:1.

Fotbalisté Úpice se v aktuální sezoně opírají o dobrou partu. Momentálně jim v tabulce patří čtvrtá příčka.Zdroj: SK Sparta Úpice