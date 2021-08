Také čtvrté kolo krajských fotbalových soutěží mužů Královéhradeckého kraje bylo plné gólů, skvělých individuálních výkonů a dalších zajímavostí. Fanoušci si přišli na své. Ve všech třech výkonnostních patrech se dělo něco pozoruhodného.

Chlumec B a Kostelec n. O. získaly první body

V krajském přeboru před víkendem zbývaly jenom dva celky, které čekaly na premiérový bodový zápis do tabulky. A oba se právě nyní dočkaly. Rezerva Chlumce nad Cidlinou, která se potýkala s velkou marodkou, vcelku překvapivě nastřílela pět branek (5:2) zkušenému a favorizovanému týmu z Libčan a mohla se tak radovat z cenného vítězství.

Na domácím trávníku uspělo také mužstvo Kostelce nad Orlicí. Tomu stačilo v okresním derby s posílenou Dobruškou pouze jedinkrát rozvlnit síť. Ve 34. minutě se o to postaral hráč se slavným fotbalovým jménem Richard Dostálek.

Nepál a Velké Poříčí jsou stále na nule

Naopak v I. A třídě jsou dva týmy, které i po víkendu zůstaly v kolonce bodů na nule, navíc se jim zle nedaří. Hráči Velkého Poříčí v domácím prostředí podlehli Roudnici 1:4. Nepolisy rovněž před svými fanoušky dostaly od Nového Města nad Metují ještě o gól více (1:5).

Martin Otradovský zapsal druhý hattrick v řadě

V I. B třídě skupiny A ukázal velkou formu Martin Otradovský. Forvard béčka Dvora Králové totiž zaznamenal podruhé za sebou ceněný hattrick. Tři góly teď vstřelil doma proti Úpici (5:2). Před týdnem se mu to podařilo v sousedském derby s Jiskrou Kocbeře, které se hrálo v Bílé Třemešné, kde má kocbeřský tým domácí útočiště.

Nutno ještě poznamenat, že Otradovský do úvodních dvou kol nezasáhl. Střelecké konto tak mohl mít ještě tučnější.

Slavoj rozvlnil síť sedmkrát za 34 minut

Ve stejné „grupě“ zaujal také výsledek zápasu Skřivany vs. Dolní Kalná (7:0), přesněji řečeno to, jak k němu došlo. V poločase totiž svítily na ukazateli skóre dvě nuly. Brankostroj domácí Slavoj rozpoutal až po přestávce, všechny své trefy vměstnal do rozmezí čtyřiatřiceti minut (54. až 88. minuta).

Třemi brankami se na demolici podkrkonošského soupeře podílel střelec Radek Schubert.