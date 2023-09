/ROZHOVOR/ Fotbalisty Rychnova na začátku sezony zdobí především neprostupná obrana. V kolonce inkasovaných branek svítí po sedmi duelech číslo čtyři. Hlavně díky tomu se Spartak pohybuje na špici krajského přeboru. Na druhé straně se však může spolehnout na branky od tradičního kanonýra. Útočník Roman Zajíček naposledy dvěma fíky rozsekl derby s Týništěm. V týdnu ho pak fanoušci zvolili nejlepším fotbalistou uplynulého víkendu v anketě Deníku.

Roman Zajíček se trefil i proti Lázním Bělohrad. | Foto: Petr Reichl/www.fotbalfoto.cz

V loňské sezoně poslal za záda gólmanů 19 projektilů, letos je zatím na čísle pět. Rychnovský sniper ROMAN ZAJÍČEK (34) patří mezi to nejlepší, co může krajský přebor na Královéhradecku nabídnout. Letos je navíc vše umocněno týmovými výkony a ambiciózní celek může pomýšlet hodně vysoko.



Romane, vyhrál jste anketu o nejlepšího hráče minulého víkendu na Rychnovsku, když jste získal 57% procent všech hlasů, víte, kdo vám je hlavně posílal?

Ano, doslechl jsem se od šéfa našich „ultras“, že chce, aby lidi hlasovali a to každých 5 minut, tak se jim to evidentně povedlo (směje se).

Už víte, kolik vás vítězství v anketě a následný rozhovor bude stát?

To nevím, ale náš pokladník je zatím hodně líný a ještě tam na podzim není snad ani sazebník. Takže by to tentokrát mohlo projít vcelku levně.

Dvěma góly jste řídil výhru v derby nad Týništěm, jaký to byl zápas?

Věděli jsme, že Týniště disponuje velmi kvalitními hráči. Sám tam mám hodně kamarádů a vím, čeho jsou schopni. Ale začátek soutěže je nechytl v dobré formě a stejně probíhalo i toto utkání. Dali jsme rychle branku, která určila ráz zápasu a mohli jsme tak vycházet z kvalitní defenzivy do protiútoků. Nakonec se nám pár šanci povedlo proměnit.

Jak jste vaše branky viděl?

První byla po skvělé spolupráci na pravé straně, mezi Nosinem a Červajzem, který mi předložil míč do prázdné kasy a já se dobře postavil. Druhý gól, byl po dobře rozehrané standardce, kdy se míč dostal k Paldovi, jenž poslal dobrý centr na přední tyč, kde jsem to uklidil se štěstím do šibenice.

Od startu sezony to v Rychnově šlape na jedničku, má člověk mnohem větší radost z fotbalu, když se takhle daří?

Určitě. Víme, že můžeme porazit každého, a chodíme do utkání sebevědomě. To se potom odráží i na výsledcích. A samozřejmě to i člověka více baví.

Vy jste tradičním střelcem týmů, na startu sezony však zaujme především počet inkasovaných branek. V sedmi zápasech jste obdrželi pouze čtyři, čím to je?

Je to dobrou organizací, bráníme jako celek a víme, co máme dělat. Je znát kvalitní práce trenérů, kteří nás k tomuto dopracovali.

Jaké umístění budete vy osobně po třiceti kolech považovat za uspokojivé?

První místo. (smích)

Působíte v Rychnově prakticky celou kariéru, chvíli jste byl v Kostelci a Lukavici. Měl jste někdy nějakou nabídku odjinud?

Nějaké nabídky jsem dostal, ale jsem v Rychnově spokojený, tak nemám důvod něco měnit. I když je pravda, že lasa z divize jsem zvažoval poměrně dlouho.

Věk sice nejde zastavit, ale vy pálíte i po třicítce. Je s přibývajícími roky těžší dávat góly?

Abych pravdu řekl, nejvíce gólů dávám až po třicítce, mladší přítelkyně mě udržuje v kondici. (směje se) Ale spíš to bude tím, že dříve jsem hrál většinou z kraje. Neřekl bych, že jsem typický zabiják do vápna. Rád i šance vytvářím. V Rychnově se však rodí hodně kvalitních fotbalistů, ale do útoku skoro nikdo. Tak tam už hraju nějakou dobu já a upřímně už si moc nedovedu představit nastupovat jinde.

Vedete si statistiky, kolik branek jste v krajském přeboru nasázel?

Už nějakou dobu mi visí dres se 100 na zdi v obýváků. Od té doby jsem nějaké góly přidal, bohužel statistiky se nikde nedají dohledat. Můj odhad je něco kolem 150 branek.

V neděli hrajete v Jaroměři, což je hodně nepříjemný soupeř, na co si budete muset dát hlavně pozor?

S Jaroměří se dá očekávat remízové utkání. V poslední době tak skončilo snad každé. Mají velmi kvalitní střední zálohu a hrají kombinační fotbal. Uvidíme, jak nám duel sedne.