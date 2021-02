Před odvetnou porcí zápasů řeší FORTUNA:LIGA hned několik otázek. Udrží pražská Slavia vysoký náskok na čele a završí mistrovský hattrick? Které týmy po skončení sezony doprovodí sešívané do pohárové Evropy? Na jakou trojici z osmnáctičlenného pelotonu se štěstí otočí zády a minimálně na jeden rok domácí elitu opustí?

Odpovědi se definitivně dozvíme až na konci května, ale jak by vše mohlo dopadnout, k tomu posloužila anketa mezi fotbalisty z podkrkonošského regionu. Amatérští hráči mají už od poloviny října volno, jejich soutěže stojí. A tak si mohli vybraní jedinci svůj milovaný sport připomenout alespoň tímto způsobem. Odpovídali zástupci reprezentantů regionu v divizi a krajských soutěžích.

Kvarteto otázek fotbalistům z Podkrkonoší:



1. Po 17. kole vede ligu pražská Slavia. Myslíte si, že ji může ve druhé polovině sezony někdo dostihnout?



2. Do Evropy se v příštím ročníku kromě mistra podívají ještě tři týmy. Která čtveřice nás podle vás bude reprezentovat?



3. Který letošní zápas, z těch co jste viděli, byste neváhali označit za nejpovedenější?



4. FORTUNA:LIGA má letos premiérově 18 účastníků. Hned tři mužstva čeká sestup do Národní ligy. Která to podle vás budou?

David Sojka (TJ Dvůr Králové nad Labem A)

1) Myslím, že Slavii už nikdo nedostihne. Náskok má poměrně vysoký. Jako sparťan to každopádně těžce nesu.

2) Vedle Slavie to podle mě budou ještě Jablonec, Sparta a Plzeň.

3) Za mě to byl zápas Slovácka proti Plzni. Domácí hráli výborně a favorita přejeli výsledkem 4:0.

4) Opava, Příbram a Brno.

Patrik Brejcha (MFK Trutnov A)

1) Podle mého názoru je Slavia bezkonkurenčně nejlepším týmem ligy a s přehledem ji také vyhraje.

2) Mým přáním je, aby v Evropě důstojně reprezentovaly Slavia, Sparta, Jablonec a Liberec.

3) Líbil se mi zápas Karviné se Spartou, kdy domácí ve 30. minutě vedli překvapivě už 2:0, ale Sparta dokázala pěti góly skóre otočit a nakonec s přehledem vyhrála.

4) Mám takový pocit, že letos se sestup nevyhne Příbrami s Opavou a s nimi zpátky do Národní ligy poputuje Brno.

Pavel Kraus (FC Vrchlabí A)

1) Aby Slavia nedotáhla sezonu k titulu, musel by se stát buď zázrak nebo přijít osmá covidová vlna.

2) Vidím to na Slavii, Spartu a Jablonec. Rád bych tam ještě viděl Duklu, ale tu mám bohužel ve druhé lize a z MOL Cupu už taky vypadla.

3) Líbil se mi skoro každý zápas Slavie a to opravdu nejsem slávista.

4) Opava a Příbram se sestupu asi nevyhnou, třetího si netroufnu tipovat.

Ondřej Tobiáš (MFK Trutnov B)

1) Myslím si, že ne. Fotbalovou kvalitou je Slavia úplně jinde než většina týmů naší ligy.

2) Určitě tam bude Slavia, dále tipuji Jablonec a Spartu. No a čtvrté místo bych viděl na Plzeň.

3) Asi bych vybral zápas Slavie s Olomoucí, který se hrál po Novém roce a skončil výhrou Slavie 3:1.

4) Tipuji to na Opavu, Příbram a Brno. Ale stát se může cokoliv a mohou tam být Teplice.

Lubor Mejsnar (FC Vrchlabí B)

1) Určitě ne.

2) Vidím to podobně, jako tomu bylo v letošním ročníku. Vedle Slavie tedy i Sparta, Plzeň a Jablonec.

3) Bohužel si žádný takový zápas nevybavím.

4) Opava, Příbram a Teplice.

Ondřej Chráska (SK Sparta Úpice)

1) Ačkoliv jsem sparťan, letošní ročník podle mě vyhraje Slavia. Má vynikající formu a skvěle našlápnuto k tomu, aby si došla pro titul.

2) Slavia, Jablonec, Sparta a věřím, ze taky Liberec ještě půjde v tabulce nahoru.

3) Těch zápasu bylo tolik, že je těžké vybrat z nich jen jeden. Mně se osobně líbilo utkání Pardubic s Opavou, kdy Pardubice daly gól v poslední minutě a vyhrály.

4) Opava, Příbram a asi Brno. Ale kdo ví, co se ještě ve zbývajících zápasech stane.

Ondřej Biederman (SK Sparta Úpice)

1) Nemyslím si, že by Slavii někdo naháněl. Sešívaní si jdou velmi suverénně za dalším titulem.

2) Budou to Slavia, Sparta, Jablonec a Plzeň.

3) To je hodně těžká otázka, jelikož naše liga moc krásy neukazuje. Ale líbil se mi dominantní výkon Slavie v derby zápase na hřišti Sparty (3:0).

4) Opava, Příbram, Brno.

Patrik Rejchrt (TJ Dvůr Králové nad Labem B)

1) Určitě si nemyslím, že by Slavii mohl někdo dostihnout. Už jen proto, že má před druhou Spartou a třetím Jabloncem náskok dvanácti bodů.

2) Podle mě se do Evropy vedle Slavie podívají ještě Sparta, Jablonec a nejspíš i Plzeň.

3) Mně osobně se moc líbila dohrávka 12. kola mezi Zlínem a Slavií. Hosté svým nekompromisním zakončováním a pěknou kombinací soupeře přejeli a vyhráli hladce 6:2.

4) Ohledně sestupu do FNL to budou nejspíš Příbram s Opavou. Třetího si vyloženě tipnu: doprovodí je Karviná.

Filip Krejsa (TJ Jiskra Kocbeře)

1) I když jsem fanouškem jiného pražského „S“, tak si myslím, že ne. Slavia v naší lize aktuálně nemá konkurenci.

2) Myslím si, že to budou Slavia se Spartou a k nim ještě tradičně Jablonec a Plzeň.

3) Za mě to byl zápas Karviné se Spartou, kdy domácí brzy vedli 2:0, ale nakonec duel skončil výsledkem 2:5.

4) Podle mě sestoupí Opava, Příbram a Brno.

Michal Vyhnánek (TJ Sokol Staré Buky)

1) Myslím si, že Slavia v naší lize nemá konkurenci. Proto si myslím, že ji nikdo dostihnout nemůže, i když bych si coby sparťan přál samozřejmě něco jiného.

2) Vedle Slavie si myslím že to budou Sparta, Jablonec a Plzeň.

3) Každý rok koukám nejradši na derby „S“, ačkoliv poslední dobou nám sparťanům moc radostí tyhle zápasy nepřinášejí.

4) Určitě sestoupí Opava s Příbramí a myslím si, že třetím do party bude Brno.

Lukáš Trunkát (TJ Sokol Staré Buky)

1) Z kraje ligy to vypadalo na zajímavý a vyrovnaný ročník. Ale ve druhé polovině většina celků začala ztrácet zbytečně body a naopak Slavia se dostala do velmi dobré formy. Změnu na první místě už nečekám.

2) Moc bych si přál, aby se do pohárové Evropy podívalo Slovácko. Jako vyvrcholení dobré práce trenéra Svědíka by si poháry jistě zasloužilo. Slavia je dle mého jasná. A dále pak týmy, u kterých se v letní přestávce nezmění takřka polovina kádru z důvodu hostovaček, takže Sparta s Plzní.

3) Sparta letos hodně baví, bohužel ne vždy své fanoušky. Zaujala tedy výhra Českých Budějovic na Letné (2:4). Ale nesmím opomenout 1. poločas předvánočního duelu Sparty s Libercem - to mělo vše!

4) Brno, Opava, Příbram.

Miloš Šulc (FK Dolní Kalná)

1) Chemie Slavie funguje skvěle a práce trenéra Trpišovského sklízí ovoce. Je to vidět jak na výsledcích, tak na samotné hře. Slavia určitě titul obhájí.

2) Na čele se toho podle mě moc nezmění, takže do Evropy půjdou Slavia, Sparta, Jablonec a Plzeň.

3) Nejvíc se mi líbil poslední zápas prvního s druhým. Tedy Slavie, která doma porazila Jablonec 3:0.

4) Na sestup vidím trojici Opava, Příbram a Brno.

Roman Kovačík (TJ Baník Žacléř)

1) Jsem sparťan a neříká se mi to snadno, ale myslím si, že pokud bude Slavia pokračovat ve výkonech, jaké předvádí, a jestli Sparta se sebou něco neprovede, udrží se lídr na čele.

2) S výjimkou Jablonce stejně jako posledně. Tedy Slavia, Sparta, Plzeň a Liberec.

3) Když to vezmu zcela nezaujatě, tak se mi nejvíc líbilo utkání Jablonce proti Plzni, kde domácí otočili poločasový stav 0:2 na konečných 3:2.

4) Opava, Příbram a Brno.