Střelcem kola je Luboš Pavlíček, na jehož formu se bude lídr tabulky Solnice jistě spoléhat i v závěrečných duelech podzimní části.

AM Gnol I. A třída

Solnice – Nový Hradec Králové 7:1 (3:0), branky: 15., 17., 42., 62. a 63. L. Pavlíček, 60. Jaroš – 80. Karmin. Rozhodčí: Žerovnický. Hráno bez karet. Diváci: 100. Suverén soutěže je dál suverénní a slovy „Jednoznačné vítězství domácích,“ okomentoval duel kouč Nového Hradce Ondřej Kolář. To trenér vítězného mužstva Pavel Potužník byl sdílnější a neváhal připomenout, že už v dalším kole čeká jeho tým zatím asi nejtěžší podzimní prověrka. „Jsem rád, že se nám zase probudil kanonýr Pavlíček, a že se nikdo nezranil. Můžeme se tak celý týden v klidu připravovat na důležitý zápas, který nás čeká příští neděli v České Skalici.“

Kunčice – Česká Skalice 2:3 (2:3), branky: 16. a 45. D. Novák – 3. M. Panenka, 31. a 43. O. Chráska. Rozhodčí: P. Soukup. ŽK: 3:5. ČK: 0:1 (73. Pípek). Diváci: 130. Jeden ze šlágrů kola nabídl střelecky atraktivní první poločas, během něhož si hosté vytvořili výhodnější pozici pro druhou půli. Domácí gólem do šatny vykřesali naději, ale po pauze už branky nepadaly. Českoskaličtí se tak výhrou probojovali na druhé místo tabulky a v neděli je čeká již zmiňovaná bitva s vedoucí Solnicí. „Přijel k nám kvalitní soupeř, hlavně směrem dopředu byl nebezpečný. My jsme jen dotahovali a ve finální fázi nám chybělo více klidu a střelba. Obzvlášť když hosté po zranění gólmana měli v brance hráče z pole,“ řekl k utkání vedoucí kunčického mužstva Zdeněk Šulc.

Roudnice – Týniště nad Orlicí 3:1 (1:0), branky: 19. a 74. Vladeka, 56. J. Tomeš – 90. Kos z pen. Rozhodčí: Urbánek. ŽK: 2:1. Diváci: 120. Také fotbalisté Týniště mohli po 11. dějství okupovat druhou příčku tabulky, to by ale museli vyhrát na hřišti Roudnice. Což s jim však ani přes povedený výkon nepodařilo. „V utkání náš gólman Ruml doslova začaroval branku a odčaroval ji až v 90. minutě z penalty střelec hostí Kos. To nám nevadilo, dali jsme totiž v zápase tři góly, některé s přispěním štěstěny. Týniště bylo hlavně v první polovině utkání lepší, ale spoustu šancí jim zablokovala obrana nebo pochytal právě Ruml. Včetně druhé penalty,“ lebedil si po utkání asistent domácího trenéra Zdeněk Mikan.

Lázně Bělohrad – Nové Město nad Metují 4:1 (0:0), branky: 51. a 75. T. Nezbeda, 61. P. Horáček, 76. M. Wagenknecht – 73. E. Berger. Rozhodčí: Kalaš. ŽK: 2:4. ČK: 0:1 (88. Lelek). Diváci: 200. Fotbalisté Lázní Bělohrad dál prchají z dolních pater tabulky a potvrdil to i z jejich strany vydařený duel proti Novému Městu. První poločas ještě branky nepřinesl, když šance byly k vidění na obou stranách. Po přestávce už ale padlo gólů pět, čtyři do brány hostů. „Druhý poločas jsme začali dobře a během čtvrthodiny dali zaslouženě dvě branky. Po gólu soupeře z rohu na 2:1 jsme odpověděli dvěma rychlými trefami a poslední čtvrthodinu už utkání jen kontrolovali,“ pochvaloval si po čtvrtém vítězství v sezoně asistent domácího trenéra Jan Kyzlink.

Nepolisy – Lokomotiva Hradec Králové 1:1 (0:1), penalty 3:2, branky: 65. Kvapil – 21. Korenčík. Rozhodčí: Jiříček. ŽK: 1:6. Diváci: 87. Jednoznačně překvapení kola. Už se zdálo, že po porážce od Velkého Poříčí se fotbalisté Nepolis bodového zisku na podzim nedočkají. Leč stalo se. Na domácím trávníku totiž poslední celek tabulky dokázal potrápit hradeckou Lokomotivu, které s přispěním vydařeného penaltového rozstřelu sebral dva body. „Na špatném terénu se nedalo víc jak bod získat. Kombinace nešla a domácí jen bojovali. Na toto utkání musíme rychle zapomenout,“ našel důvody dvobodové ztráty sekretář Lokomotivy HK Michal Sobotka.

Náchodská rezerva doma rozstřílela Třebechovice 7:1.Zdroj: Michal MalýNáchod B – Třebechovice 7:1 (2:1), branky: 9., 24. a 46. J. Čejchan, 73., 77. a 90. Doucek, 74. Gois – 14. Sehnal. Rozhodčí: D. Beránek. ŽK: 0:1. Diváci: 70. Hned dva hattricky nabídl souboj náchodské rezervy s Třebechovicemi. Po prvním poločase přitom nic nenasvědčovalo tomu, že si hosté odvezou debakl. Leč druhá půle patřila brzkému dokonání třígólového večera Jakuba Čejchana a následně střeleckým dostihům Denise Doucka. „V prvním poločase jsme ještě drželi přijatelný výsledek, brzy po pauze ale přišel další gól soupeře. Někteří hráči již přestali mít motivaci a tak jsme zápas dohrávali v křeči. Výsledek 7:1 pro domácí je toho důkazem,“ zlobil se po utkání vedoucí třebechovického mužstva Karel Bíl.

Sobotka – Broumov 1:1 (0:1), penalty 2:4, branky: 48. Rejman – 36. Mucha. Rozhodčí: Bohuš. ŽK: 2:0. Diváci: 70. Tři penaltové rozstřely, tři porážky. Bilance fotbalistů Sobotky z fotbalové nadstavby je mizerná a po utkání s Broumovem nezbývá než hráčům poradit, aby se v příštím utkání pokusili soupeři nastřílet o branku víc. „Přestože hrajeme neustále v okleštěné sestavě, podařilo se nám získat důležité dva body. Zkušenosti sbírají naši mladí hráči, kteří jsou již pevnou součásti našeho týmu,“ pochvaloval si dvoubodový zisk hostující kouč Ondřej Zinke.

Trutnov B – Velké Poříčí 1:1 (1:1), penalty 4:3, branky: 2. Metlický – 37. Procházka. Rozhodčí: Kudláček. ŽK: 2:3. ČK: 1:0 (5. Turner). Diváci: 55. Pro trutnovskou rezervu nemohl duel s předposledním celkem tabulky začít lépe. Už ve druhé minuty tým uklidnila trefa Metlického, jenže v 5. minutě se nechal vyloučit Turner a tím se úplně otočila situace. „Konečně se nám podařil vstup do utkání a brzy jsme šli do vedení. Naše nadšení však brzy utlumil zkrat, který nás poslal do deseti. Dopad vyloučení byl zejména v první půli znatelný a hosté do přestávky dokázali přesilovku využít. Po změně stran se nám i navzdory početní nevýhodě podařilo obraz hry vyrovnat, ale ani na jednom konci hřiště nebylo příliš nebezpečno. Nakonec jsme si museli druhý bod opět vystřílet až při penaltách. I přesto však hodnotíme toto utkání jako ztrátové,“ zhodnotil duel realizační tým domácího mužstva. Mimochodem rezerva Trutnova vyhrála i čtvrtý penaltový rozstřel v sezoně.