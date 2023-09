V pátek došlo k jedné předehrávce 8. kola, VOTROK Krajský přebor se ale hrál také ve středu, kdy v dohrávce 1. kola vyhráli fotbalisté Týniště nad Orlicí na hřišti Libčan. V sobotu a neděli nejvyšší krajská soutěž v Královéhradeckém kraji pokračuje dalšími sedmi duely.

VOTROK Krajský přebor o víkendu pokračuje 8. kolem a v jeho páteční předehrávce Solnice porazila Náchod. Trefili se Pavlíček, Vítek a Tobiška. | Foto: Michal Malý

Další fotbalový víkend nabízí mimo jiné 8. kolo VOTROK Krajského přeboru mužů a v něm osm utkání. Šest duelů je na programu až v neděli, zápas mezi Libčany a Chlumcem nad Cidlinou B bude sehrán v sobotu a jedno utkání bylo předehráno již v pátek. Fotbalisté Solnice, úřadující krajští přeborníci, v něm vcelku hladce porazili soupeře z Náchoda.

KAM NA FOTBAL: Krajské soutěže uvidí bitvy o čelo tabulky i sousedská derby

Loni divizní hosté do zápasu nevstoupili zle, ve 32. minutě ale inkasovali gól od kanonýra Luboše Pavlíčka a od té doby měli utkání ve své moci domácí hráči. Ti ještě do přestávky přidali další dvě trefy, když se krátce před odchodem do šaten prosadili Marek Vítek s Ondřejem Tobiškou.

„Z naší strany špatné utkání. Sice jsme do 20. minuty hráli, ale pak převzali iniciativu domácí a zápas rozhodli do poločasu. Ve druhé půli jsme nic neměli, domácí nás do ničeho nepustili, hráli co potřebovali,“ hodnotil utkání vedoucí náchodského mužstva Michal Malý.

Už ve středu se hrála dohrávka 1. kola, ve které se potkaly celky Libčan a Týniště nad Orlicí. Jediným gólem vyrovnaný duel rozhodl v 79. minutě hostující Tomáš Voda.