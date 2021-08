Oba krajští reprezentanti v České fotbalové lize se o víkendu představí na trávnících svých soupeřů. Pokaždé půjde o rezervy prvoligových mužstev.

Náchod, na lavičce s Václavem Kotalem, tentokrát míří do Tochovic. | Foto: Michal Malý

Před týdnem byly ČFL, divize C a krajské soutěže zahájeny, o tomto víkendu všechny tyto soutěže čeká druhé hrací dějství. A pokud hledáte v nabídce víkendových zápasů celostátních soutěží amatérů, kam zajet na ten největší šlágr, pak si to v sobotu určitě namiřte do Krkonoš.