I. A třída si víkendové dění rozdělila spravedlivě do obou dnů. V sobotu i neděli se hraje po čtyřech duelech.

Ve Fortuna Divizi C se všechny krajské týmy do hry zapojí až v neděli. Výhody domácího prostředí přitom využijí pouze fotbalisté Dvora Králové nad Labem, kteří od 15 hodin přivítají obávané Velké Hamry.

Česká fotbalová liga má to nejhlavnější na programu v neděli dopoledne a bude hodně zajímavé sledovat, jak si východočeští rivalové s pikantním derby poradí.

