OSOBNOST DENÍKU: Fotbalistům Rychnova nad Kněžnou vstup do nového ročníku krajského přeboru vyšel velice dobře. Po čtyřech odehraných zápasech mají na svém kontě osm bodů a patří jim druhá příčka. Povedený začátek sezony prožívá i teprve osmnáctiletý Martin Červinka. Ten se ukazuje jako velmi platný žolík, když z pozice střídajícího hráče zapsal už tři zásahy. V posledním kole jistil dvěma góly výhru na hřišti Hořic (0:4).

Martin Červinka (v černobílém dresu) v utkání proti Dvoru Králové nad Labem. | Foto: Petr Reichl, www.fotbalfoto.cz

Jak zápas na hřišti zatím poslední Jiskry Červinka viděl? „V prvním poločase to byl vyrovnaný zápas, po změně stran jsme byli jasně lepší,“ řekl střelec, který v 78. minutě zvyšoval na 3:0 a o tři minutky uzavřel gólový účet zápasu. „Při prvním gólu jsem míč dostal na vlastní půlce, vyvezl ho po kraji dopředu a jelikož mě obránci nijak neatakovali, zkusil jsem vystřelit a padl z toho gól. U druhé branky jsem pouze zavíral zadní tyč, balón se ke mně dostal a já zakončoval do prázdné branky,“ popsal obě gólové situace Červinka.

Za Rychnov naskočil do tří zápasů v krajském přeboru vždy jako střídající hráč. Bod zajistil svému týmu v Polici, teď se ukázal i v Hořicích. S výkony tak panuje spokojenost. „Určitě ano, největší spokojenost byla, když jsem v Polici nad Metují vstřelil v 93. minutě gól na 2:1, bohužel však domácí stihli ještě v závěru zaslouženě vyrovnat," vrátil se k duelu druhého kola.

Roli žolíka však zatím odmítá. „Necítím se tak, vše záleží na nominaci od trenérů.“ Spartak na začátku sezony navazuje na tu předchozí, ve které skončil na solidním čtvrtém místě a Červinka potvrzuje, že cíle jsou i letos vysoké. „Chceme bojovat o první příčku a případně postoupit. Mohli bychom se o to poprat s Náchodem, ale po čtyřech kolech je brzy na nějaké predikce,“ říká.

A kam sahají jeho osobní fotbalové ambice? „Klidně bych si zkusil zahrát i někde výš,“ přiznává fotbalista, který kromě Rychnova působil i v Solnici a v Náchodě. „V Solnici jsem cítil, že je to málo, proto jsem zvolil Náchod. Tam mi to však nevyšlo z důvodů nepohodnutí se s trenéry a tak se naskytla příležitost jít do Rychnova, kde jsem doposud,“ ohlédl se za svojí dosavadní fotbalovou kariérou Červinka a na závěr popsal silné stránky současného kádru: „Máme skvělý mladý kolektiv a velkou bojovnost.“

Už v neděli čeká na rychnovský Spartak další těžký sok. Od 14 hodin přivítá na domácím stadionu nováčka z Lázní Bělohradu, kterému vstup do soutěže také vyšel, a půjde o souboj druhého s třetím týmem krajského přeboru. Kdo se bude radovat?