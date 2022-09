Pouze ve druhém a nyní také v šestém dějství A skupiny krajské soutěže JAKO I. B třídy se přihodilo, aby pouze jeden tým nedokázal vstřelit branku. Tentokrát se nelichotivou bilancí může „pochlubit“ rezerva Vrchlabí, která padla na půdě Nové Paky, přesto se udržela na čtvrté pozici. To proto, že svůj zápas nezvládly ani Skřivany, jež prohrály na půdě Nepolis.

Na vedoucí příčce tabulky se nadále vyhřívá juniorka divizního Nového Bydžova, která si pro tentokrát zajela pro tři body na horkou půdu úpické Sparty. Domácí trefou Filipa Kaplana vyhráli první poločas, v tom druhém ale třikrát inkasovali a padli výsledkem 1:3.

„V tomto utkání jsme věděli o kvalitách soupeře, a tak jsme tomu přizpůsobili i taktiku. Spoléhali jsme na brejkové situace, kde jsme byli nebezpeční a odměnou byla úvodní branka zápasu těsně před poločasem. Zlomový bod vidím v úvodu druhé půle, kdy jsme si vytvořili stoprocentní šanci, kterou jsme nevyužili a vzápětí přišlo srovnání skóre. Hosté nám zle zatápěli a v sedmdesáté minutě šli do vedení. Ve snaze o vyrovnání přišla v poslední minutě pro hosty uklidňující trefa,“ okomentoval nadprůměrný duel I. B třídy úpický lodivod Radek Kaplan.

Fotbalisté SK Sparta Úpice, účastník I. B třídy, skupiny AZdroj: SK Sparta Úpice

Vyhrát na hřišti soupeře pak dokázala už jen rezerva Dvora Králové nad Labem, která v Kobylicích také inkasovala první gól, pak se ale dvakrát trefil dorostenec Zdeněk Hampl a výhru pečetil kapitán Prokůpek.

„Konečně jsme zase vyhráli za tři body. Prvních deset minut jsme nehráli dobře a domácí šli z ojedinělé šance do vedení. Pak jsme však přebrali otěže zápasu do svých rukou a ještě v první půli zápas otočili. Po přestávce jsme přidali gólovou pojistku a v relativním klidu si došli pro vítězství. Výkon měl k dokonalosti dost daleko, ale tři body se počítají,“ shrnul dění na hřišti hostující trenér Jiří Rejl.

Kobylice zůstávají i po šesti odehraných kolech poslední a před nimi jsou v tabulce se šesti body celky Dolní Kalné a Rudníku. Ti se o víkendu potkali v podkrkonošském derby a výsledkem 4:1 uspěla domácí Kalná. Po dvou gólech zaznamenali Štěpán Drinka a Lukáš Kalenský.

„Velmi důležité tři body, které těší o to více, proti jak kvalitnímu soupeři jsme je získali. Stálo nás to hodně sil. Utkání bylo po celou dobu herně vyrovnané, rozhodla ho pasáž kolem šedesáté minuty, kdy se nám podařilo vstřelit v rychlém sledu dvě branky. V závěru jsme měli ještě několik dalších šancí, ale už se trefili pouze jednou. Naopak hosty jsme do zakončení téměř nepustili. Klukům děkuji za parádní výkon, vyzdvihl bych i bouřlivou atmosféru derby,“ pochvaloval si úroveň duelu domácí kouč Tomáš Navrátil.

Duel Pod kaštany v Dolní Kalné se musel líbit.Zdroj: Klára Řeháková

Rozdílem tří branek vyhrála také Nová Paka nad Vrchlabím B (3:0). Zde byl hrdinou zápasu dvougólový Ondřej Janouch.

„K zisku tří bodů nám pomohla změna v rozestavení hlavně co se týče útočné fáze. Hlavním strůjcem byl Ondra Janouch, který zavzpomínal na staré časy útočníka a dvěma góly nastartoval mužstvo k důležité výhře. Třetí branku vstřelil Pavel Machát, který si to svým výkonem zasloužil. Poděkování však patří celému mužstvu,“ mnul si ruce spokojený domácí trenér Marcel Bažík.

Druhá příčka stále patří B týmu Jičína, který tentokrát na domácím hřišti získal dva body proti Staré Pace. Hosté už od 4. minuty vedli, soupeř vyrovnal v desáté a další góly byly k vidění až při penaltovém rozstřelu (4:2).

„Přijel k nám silný soupeř s kvalitními útočníky. I přes obdrženou branku zkraje zápasu jsme vyrovnali a po zbytek zápasu byli dle mého názoru lepším týmem. Měli jsme více šancí, proto je pro nás bonusový bod z penaltového rozstřelu zasloužený. Chválím především stopery Ulvra se Smolíkem,“ hodnotil okresní derby Jičínska domácí trenér Jaroslav Řeháček.

Další zajímavý duel hostily Nepolisy a domácí si v něm proti Skřivanům zajistili překvapivé vítězství 3:1. Brankami se na něm podíleli Tomáš Hanuš, Petr Tomeš a Václav Dvořák. Všechny góly, včetně toho z kopačky hostujícího Bučka, padly před přestávkou.

„Zasloužený zisk bodů pro domácí, kteří v první půli dokázali využít podpory větru, rychlosti svých ofenzivních hráčů a potrestali naše školácké chyby v obraně. Naše územní převaha po přestávce byla prakticky k ničemu, protože jsme se téměř nedostali k ohrožení branky soupeře,“ uznal po utkání hostující kouč Jiří Suchánek.

Jediným nedělním soubojem bylo střetnutí mezi Kosičkami a Kopidlnem. Domácí jej vyhráli 3:1 a zamezili soupeři posun na druhé místo tabulky.

„Čekal nás velmi kvalitní soupeř, což se potvrdilo hned od začátku. Přežili jsme dvě šance hostí a pak jsme převzali iniciativu. To vyústilo ve dvoubrankové vedení. Bohužel zbytečnou chybou jsme vrátili soupeře do hry. Celý druhý poločas jsme poctivě ubránili a ke konci pojistili vedení. Po dlouhé době jsme si tak mohli s početnou diváckou kulisou zazpívat bambuli,“ radoval se po utkání spokojený vedoucí mužstva Kosiček Radan Koliáš.