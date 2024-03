Nutno hned na úvod zmínit, že s bilancí pěti výher, čtyř remíz a šesti porážek se svěřenci trenérů Davida Holmana a Pavla Krupky řadili do středu tabulky. Vždyť od šestého Rychnova nad Kněžnou je dělí pouhé tři body a skončit právě duel 7. kola v Rychnově jiným výsledkem než 4:0 pro domácí, vypadal by pohled na tabulku úplně jinak.

Přitom tým sídlící na hřišti v Ošlině vyhrál první i poslední zápas podzimu. Řeč je o vítězství 2:0 nad Jičínem a hlavně pak o možná nejlepším výkonu, jaký mužstvo předvedlo v derniéře kalendářního roku 2023 proti Jaroměři (4:1).

Snímek z utkání v Rychnově nad KněžnouZdroj: Petr Reichl„O postup se letos už asi nepopereme, takže naším cílem je co nejrychlejší zajištění záchrany v krajském přeboru,“ pronesl před startem jarní části soutěže kouč David Holman.

Svým způsobem Týnišťští do klidného středu tabulky i patří. Vždyť během podzimu se vyhnuli jakýmkoliv herním i výsledkovým výkyvům. Že inkasovali debakl na hřišti vedoucí Solnice? OK, ale také přivezli bod z Police nad Metují (2:2) a hodně potrápili i dalšího favorita z Náchoda.

Není tak důvod si na splnění trenérova přání nevěřit. Týniště do krajského přeboru patří a důvěru od klubového vedení dostává i kádr, se kterým A mužstvo do sezony vstoupilo. V kolonce příchody oddílové vedení nikoho neuvedlo, jediným odchodem je přesun Karla Baťhy do Libišan.

Hned na začátku druhé poloviny sezony čeká SK Týniště nad Orlicí důležitá bitva na umělém trávníku Jičína. Poté do Olšiny přijede lídr tabulky Solnice a následuje další bitva Goliáše proti Davidovi v podobě zápasu na hřišti posíleného Náchoda.

SK TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ (11. místo, 19 bodů) Soupiska – brankáři: Radim Ottmar (1983), Jan Ruml (1989). Obránci: Martin Kadavý (1995), František Kadavý (1997), Dominik Krupka (1997), Josef Šreibr (1996), Vojtěch Nedomanský (2000), David Diblík (2001), Tomáš Repák (1997). Záložníci: Jan Forejtek (1996), David Šedivý (1999), Matěj Cvejn (1995), Radek Kollár (1997), Matěj Šotola (2004), Jan Winkler (1999), Filip Kubánek (2004). Útočníci: Adam Provazník (2000), Tomáš Voda (1997), Tomáš Kos (2000), Ondřej Malý (2004). Realizační tým – trenér: Pavel Krupka, David Holman. Vedoucí mužstva: Petr Janda. Kustod/lékař: Rostislav Beneš. Změny v kádru – odchody: Karel Baťha (Libišany). Příchody: nikdo.

