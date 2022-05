Senzace? To je možná až příliš silné slovo. Ale jako velké překvapení se to rozhodně dá nazvat. Dosavadní suverén fotbalového krajského přeboru poprvé v sezoně prohrál. Až v šestadvacátém kole!

Nový Bydžov nečekaně padl na trávníku až patnáctých Hořic, které se však na jaře prezentují sympaticky a dávají jasně najevo, že se záchranou soutěže to myslí vážně. Domácí výhra 3:1 nad superfavoritem je toho více než jasným důkazem.

Naopak lídr po porážce musel odložit postupové oslavy. Ze čtyř následujících zápasů mu ale stačí získat pouhý bod.

Třetí výhra za sebou. Kohouti se zlepšují?

Ztracenou formu zřejmě nacházejí Libčanští. Tým, který poslední roky okupoval horní příčky tabulky, se na jaře výsledkově trápil. Nyní však v součtu se středečním pohárem zapsal tři vítězné zářezy za sebou a stále tak může pomýšlet na umístění v nejlepší pětce, což by si Kohouti rozhodně přáli.

Po kanonádě má Železnice nedostižný náskok

Co se nepovedlo Novému Bydžovu v krajském přeboru, to se podařilo Železnici v nejnižší krajské soutěži, I. B třídě skupiny A. Svěřenci trenéra Vladimíra Blažeje v neděli stvrdili zasloužený postup do I. A třídy.

A bylo to velké, neboť před svými fanoušky (227) roznesli předposlední Kocbeře vysoko 9:0! V čele tabulky tudíž mají čtyři kola před koncem sezony nedostižný náskok čtrnácti bodů.