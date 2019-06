O víkendu se hrají poslední kola všech krajských a většiny okresních soutěží ve fotbale.

Krajský přebor ve fotbale: TJ Jiskra Hořice - SK Sobotka. | Foto: Deník/ Pavel Illich

V krajském přeboru se bude nejspíš rozhodovat o čtvrtém sestupujícím. Týmy Jaroměře, Lázní Bělohradu a Sobotky by už měly v příští sezoně jistě padat do I. A třídy. Kdo je doplní? Ve hře jsou tři kluby Rychnov, Dobruška, Hořice. Nejlepší výchozí pozici má Rychnov, kterému stačí v derby s Kostelcem nad Orlicí bod, když má v tuto chvíli o dva body více než Dobruška a o tři více než Hořice, ale zato horší vzájemný zápas. Dá se tedy spíše předpokládat, že o bytí a nebytí si to rozdají Dobruška a Hořice.