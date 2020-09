Police na vítězné vlně, Třebeš zaváhala

Vypadá to, že to s útokem na postup do divize myslí v Polici nad Metují vážně. Spartak o víkendu vysoko 6:1 vyhrál v Hořicích.

Fotbalisté Police nad Metují (v černém) | Foto: Deník / Dominik Palm