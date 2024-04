Důležité tři body do tabulky zapsali fotbalisté Týniště nad Orlicí, když před domácím…

KRAJSKÝ FOTBAL: Silná trojka KP nadělovala. Kopidlno snížilo ztrátu na čelo

Lídr tabulky z Police nad Metují nasázel sedm branek posledním Hořicím, druhá Solnice přejela 5:0 předposlední Jičín a pět branek nastřílel také Náchod do sítě Libčan. Ostatně více už v tradičním přehledu Deníku.

Votrok Krajský přebor – 21. kolo

Police nad Metují – Hořice 7:0 (5:0)

Branky: Camara 2, Makarenko 2, Fotr, J. Matějka, Topolnytskyi. Rozhodčí: M. Filip. ŽK: 1:0. Diváci: 420. Na hřišti lídra se hrálo podle domácích not, hlavně ale před skvělou návštěvou čítající 420 diváků. Poličtí outsiderovi nasypali pět branek už do poločasové přestávky, po pauze pak během dvou minut přidali další dvě.

„Vysoká výhra domácích je naprosto zasloužená. Kvalita jejich kádru značně převyšuje úroveň krajského přeboru a dokonce si troufnu říci, že v této soutěži nemají co dělat. Pro nás škola a nutno pochválit i výkon rozhodčích,“ vysekl poklonu soupeři s porážkou smířený předseda hořického klubu Josef Vydra.

V Polici nad Metují se diváci nenudili. Domácí porazili Jičín vysoko 7:0.Zdroj: Miroslav Holub

Solnice – Jičín 5:0 (1:0)

Branky: M. Jedlička 2, Zarnadze 2 (jeden z pen.), D. Motl. Rozhodčí: J. Ježek. ŽK: 2:2. Diváci: 85. Pozadu v neděli nezůstal ani obhájce krajské trofeje, ten se ale proti Jičínu rozjížděl pomaleji. Favorit na úvodní gól čekal dlouhých 40 minut, ještě před tím navíc hosté dvakrát orazítkovali konstrukci branky. Po pauze už se však jelo dle očekávaných not.

„Po středečním kolapsu v obranné fázi jsme udělali změny. První poločas jsme byli více na míči a diktovali tempo hry. Bohužel až na vedoucí branku jsme nebyli schopni dotáhnout naše útočné akce do konce. Po pauze jsme zařadili druhý rychlostní stupeň a hosté začali fyzicky odcházet. Výsledkem byly čtyři vstřelené góly. Rád bych vyzdvihl stopera Jedličku, který vzadu uhrál nulu a k tomu vstřelil dvě branky,“ hodnotil duel trenér vítězného celku Pavel Potužník.

Fotbalisté Solnice potvrdili v souboji s Jičínem roli favorita a poslednímu celku tabulky nasázeli pět branek.Zdroj: Eva Šebová

Náchod – Libčany 5:2 (4:1)

Branky: Zabrzeski 3, Rojšl, Havlena – J. Hušek, J. Petřík. Rozhodčí: Valihora. ŽK: 1:1. Diváci: 102. A do třetice gólová smršť velkého favorita. Náchod jako rozjel dvěma remízovými výsledky, nyní se ale zdá, že už se vrátil na vítěznou vlnu. Po výhře v Jaroměři zacvičil i s kvalitním týmem Libčan. Hattrickem se blýskla zimní zahraniční posila Oliver Zabrzeski.

„Utkání jsme měli od začátku pod kontrolou, měli jsme územní převahu. Na náš první gól dokázali hosté brzy odpovědět, nás to ale z míry nevyvedlo a do poločasu jsme přidali další tři branky. Po změně stran jsme pokračovali v dobré hře a přidali i pátý gól. Pak naše koncentrace polevila, hosté měli nějaké náznaky šancí a až v 90. minutě snížili na konečných 5:2. Podali jsme dobrý kolektivní výkon,“ pochválil výkon domácího týmu člen realizačního týmu Michal Malý.

Rychnov nad Kněžnou – Česká Skalice 3:1 (2:0)

Branky: R. Zajíček, vlastní (Tipelt), J. Kábrt – Hanel. Rozhodčí: Kánská. Hráno bez karet. Diváci: 120. Také Rychnov byl proti České Skalici papírovým favoritem a také na jeho hřišti k žádnému překvapení nedošlo. Domácí o svém zaslouženém vítězství rozhodli třemi góly do 55. minuty.

Spokojené rychnovské publikumZdroj: FC Spartak Rychnov nad Kněžnou„První poločas byl z naší strany velmi špatný, bez pohybu. Díky chybám v kombinaci to měl soupeř velmi jednoduché. Oba inkasované góly opět po naší standardce a nedůsledném bránění. Ve druhém poločase třetí branka, kdy soupeř po standardní situaci využil zmatku v naší defenzívě. Bohužel jsme zaslouženě prohráli. Musíme dát hlavy nahoru, protože nás čekají důležitější zápasy,“ okomentoval utkání hostující trenér Petr Liška, jenž po prvním týdnu vede v anketě o nejoblíbenějšího trenéra krajského přeboru.

ANKETA DENÍKU: Vyberte nejoblíbenějšího fotbalového trenéra krajského přeboru

Chlumec nad Cidlinu B – Týniště nad Orlicí 1:1 (1:1)

Branky: V. Dvořák – T. Voda. Rozhodčí: Prušinovský. ŽK: 4:5. ČK: 0:1 (35. Kadavý). Diváci: 110. Čtyři jarní zápasy, čtyři remízy. Rezerva Chlumce si ve druhé polovině sezony „jede svou“ a nic na tom nezměnil ani duel s tabulkovým sousedem z Týniště nad Orlicí. Hosté v něm lépe začali, po trefě Vody ale obdržel červenou kartu Kadavý a soupeř gólem do šatny vyrovnal. Po pauze už hosté v oslabení další branku neinkasovali a utkání tak skončilo 1:1.

„Několik proměnných, které daly ráz dalšímu smírnému utkání – lehce inkasovaný gól, zranění kapitána, vyloučení soupeře, stereotypní hra do plných, nedostatek náběhů z druhé vlny, tristní standardky a žalostná koncovka. Zápas prostě neměl tempo. Stáváme se remízovým králem jara, radost z toho nemáme, ale za hráči stojím, i když jsem hodně kritický. Pozitivum na závěr – na jaře jsme stále neporažení,“ shrnul duel chlumecký lodivod Richard Vlášek.

Dvůr Králové nad Labem – Třebeš 3:0 (1:0)

Branky: J. Rejl, Knespl, Machač. Rozhodčí: M. Daniel. ŽK: 3:2. Diváci: 200. Poprvé od konce října nastříleli fotbalisté Dvora Králové nad Labem v jednom utkání více než jednu branku. Ve vyrovnaném souboji skóre otevřel precizní hlavičkou Rejl, dvěma proměněnými brejky na něho navázali útočníci Knespl s Machačem. Pro hosty je výše porážky krutá a tak lze dodat, že si oba soupeři oproti podzimnímu klání jen vyměnili role.

„Utkáni jsme zvládli, i když první poločas se nám moc nevydařil. Naše rozehrávka byla zdlouhavá a když k tomu připočteme malý pohyb, tak mnoho pohledných akcí k vidění nebylo. Trochu klidu nám dal gólovou hlavičkou Rejl. Po přestávce se naše hra zlepšila, což vedlo k zaslouženému zvýšení vedení. Hosté byli nebezpeční hlavně ze standardních situací, ale ty jsme zvládli odvrátit. Výhra byla zasloužená,“ řekl k utkání spokojený domácí kouč Zbyněk Dujsík.

Obránce Dvora Králové nad Labem Jiří Rejl právě hlavičkou otevírá skóre zápasu proti Třebši.Zdroj: Renata Jírová

Dobruška – Jaroměř 1:4 (1:2)

Branky: Doucek – Kocourek, Miloš Exnar, Bano, Rind. Rozhodčí: Ikizgül. ŽK: 2:2. Diváci: 90. Dobruška doma nevyhrává a nic na tom nezměnilo ani setkání se soupeřem z Jaroměře. Na vedoucí trefu Doucka stihli hosté odpovědět Kocourkem s Exnarem a v závěrečné desetiminutovce ještě přidali dvě pojistky. Po zatraceně těžkém losu v úvodu jara si tak Jaroměřští připsali úvodní body v novém roce.

„Byli jsme si vědomi důležitosti tohoto zápasu a jsme velmi rádi, že jsme ukončili naši sérii porážek. Zásadní bylo, že jsme dokázali zareagovat na vedení domácích a ještě do poločasu zápas otočit. Po změně stran jsme čekali na své šance, které přišly až v samotném závěru,“ zhodnotil zápas trenér vítězného mužstva Miloš Exnar.

Železnice ukázala sílu v Miletíně: Výhra venku je příjemná, řekl Blažej

Červený Kostelec – Lázně Bělohrad 2:0 (1:0)

Branky: J. Škoda, L. Hlava z pen. Rozhodčí: Šiling. ŽK: 2:1. Diváci: 250. Skvělá návštěva si nenechala ujít přímý souboj dvou „namočených“ mužstev a body potřebné k záchraně urvali fotbalisté Červeného Kostelce. Jejich úvodní branku zaznamenal ve 35. minutě kapitán Škoda, v závěrečné minutě pak přidal pojistku z pokutového kopu Hlava.

Stadion v Červeném Kostelci zůstal pro toto dějství nedobyt.Zdroj: SK Červený Kostelec„Tři body jsme v tomto utkání prostě museli urvat a cíl jsme splnili. Cesta to nebyla lehká, ale výhru jsme si zasloužili. Škoda neproměněných příležitostí, takhle to byly nervy až do poslední minuty,“ stručně popsal pro oba soupeře důležitý souboj domácí kouč Petr Garček.

Také příští kolo bude rozvrženo do dvou dnů a to pěkně spravedlivě po čtyřech duelech. Šlágrem sobotního programu bude duel páté Třebše s druhou Solnicí, k prestižnímu derby vyrazí fotbalisté Rychnova nad Kněžnou do Týniště nad Orlicí. Punc derby budou mít také nedělní utkání České Skalice s Červeným Kostelcem a souboj Hořic proti Dvoru Králové nad Labem. V souboji tabulkových sousedů vyzve Jaroměř rivala z Chlumce nad Cidlinou.