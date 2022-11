Hattrick pěkný, ale tento zápas podtrhl nevydařenou podzimní část sezony, kdy jsme podle mého nebyli horší tým a stejně z toho nebyl ani bod.

Vstřelil jste hattrick z postu středního záložníka, jak všechny tři góly padly?

První dva góly byly jako přes kopírák. Martin „Bob“ Friedl načepoval z přímých kopů krásné centry přímo na hlavu, které stačilo tečovat a bylo to tam. Třetí gól byl po mém stříleném centru do vápna, který propadl rovnou na zadní tyč. Jirka Jareš šel do souboje a nikdo to nakonec netečoval.

Předtím jste během podzimu vsítil pouze jediný gól a najednou hned tři. Čím to?

Kvůli nemoci a zraněním chyběla fyzička, bez které mi to moc nešlo. Když už jsem se do nějaké šance dostal, tak jsem ji parádně spálil.

Jaký vůbec byl souboj s Malšovou Lhotou po herní stránce a co říkáte na to, že rival je coby nováček na druhém místě tabulky?

Myslím, že to byl jeden z našich lepších zápasů, kdy padlo dost gólů a mohlo to být i divácky zajímavé. Malšovka má kvalitní zkušené hráče a ti dokáží servírovat přihrávky pro Vítka Vejra, který je podepsán na většině jejich gólů. Je to nadstandardní útočník, který je vytáhl na druhé místo.

Přestože už byl skoro listopad a šlo o poslední podzimní kolo, na atraktivní sousedský duel přišlo 410 diváků. Nepřekvapila vás taková návštěva? Jaká byla atmosféra?

Takové zápasy mám rád. Počasí vyšlo, lidi dorazili, atmosféra super. Nechyběly ani dýmovnice, bohužel akorát ty body neklaply.

Rozhodčí rozdal celkem 11 žlutých karet. Bylo prestižní derby tolik vyhecované?

S většinou hráčů jsme kamarádi a stejně na hřišti stříkaly emoce. Derby bylo v soutěžních zápasech údajně po 24 letech, což asi taky trochu okořenilo zápas. Po jeho skončení jsme si společně dali pivko, emoce nechali na hřišti a tak by to mělo být.

V létě jste po dlouhých letech v Libčanech přestoupil do Malšovic. Byl jedním z důvodů fakt, že jste si chtěl zahrát se svým bráchou?

Určitě ano. Ještě bychom měli na jaře udělat trochu radost tátovi a začít vyhrávat.

Jak se vám s bráchou na hřišti spolupracuje?

Výsledky napovídají, že jsme si na sebe trochu fotbalově zvykali a nebylo to ideální. Věřím, že teď už to bude „já na bráchu, brácha na mě, lidi řvali“.

Určitě jste si při svém příchodu představoval lepší podzim. Co je hlavním důvodem, že váš tým přezimuje na poslední příčce?

Dostáváme strašně laciné góly, i když jsme v tu chvíli herně lepší tým. To nás vždy srazilo a dostali jsme ihned další. Věřím, že když toto odstraníme, tak s tím přijde i více vstřelených branek.

V kolonce tříbodových výher máte nulu. Kolikrát bylo vítězství v základní hrací době blízko? Na jakých příčkách jste se podle vás mohli pohybovat?

Řekl bych, že kdybychom alespoň pětkrát vyhráli, tak se nemohl nikdo divit a byli bychom v klidném středu tabulky.

Bylo s přibývajícími zápasy znát, že na tým sedla deka?

Rozhodně ano. Stále nechápu, co všechno jsme dokázali neproměnit.

Jak z toho ven?

Zlepšit obranu a všichni tady věří, že nás z toho na jaře vytáhne místní hvězda Pepa Teichman.