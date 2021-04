Regionální fotbalová akademie se v Hradci Králové otevře 1. září 2021. S představiteli města a kraje vše stvrdil Karel Poborský. „Ujistili jsme se, že všechny strany jsou připraveny,“ uvedl držitel stříbra z Euro 1996 a bývalý reprezentant, jenž nyní působí v roli vedoucího úseku akademií ve FAČR. Řeč se stočila i na Poborského kandidaturu na šéfa českého fotbalu.

V Hradci jste s primátorem Alexandrem Hrabálkem, hejtmanem Martinem Červíčkem a šéfem klubu FC HK Richardem Juklem jednal o akademii. S jakým závěrem?

Utvrdili jsme se v tom, že záměr Regionální fotbalové akademie v Hradci Králové chceme naplnit. Ujistili jsme se, že všechny strany jsou připraveny. Chystáme to už rok. Podmínky pro mládežnický fotbal jsou zde parádní. Nyní vše půjde ke schválení do zastupitelstev v kraji i na městě a směřuje to k tomu, aby akademie byla 1. září otevřena. Ukazuje se, že regionální akademie jsou přínosem. Věřím, že stejné to bude i v Hradci.

Řešili jste i finanční stránku? Roční provoz akademie stojí řádově 8 milionů korun.

Zhruba tak to je, rozpočet je stanoven za kalendářní rok. Kraj od kraje se částka liší v drobných nuancích. V Hradci začínáme v září a zatím se příprava bude týkat jednoho ročníku (nar. 2008), takže částka bude menší. Další ročník se připojí v druhém roce a od toho se bude odvíjet i financování (počítá se 8 až 10 milionu Kč - pozn. red.).

Vaše debata se stočila i na nový stadion v Hradci. Co jste si k tomu řekl?

Otázka stadionu mě hodně zajímala. Pod lízátky se psala dlouhá historie a přitom stadion je stále stejný. Vizualizace nové arény vypadá moc hezky. Hradci i klubu bych to přál. Nový stadion si zaslouží.

Na městě nyní probíhají schvalovací procesy. Snažil jste se z pozice své osoby lobovat a arénu popostrčit?

Nevím, jestli můžu říkat, že jsem to popostrčil, ale lidé, kteří na jednání byli přítomni, jsou tomu naklonění a všichni pro to dělají maximum. Řekl bych, že už je to v takové fázi, že výstavba by měla konečně dopadnout a do dvou let by se měla dokonce stříhat páska.

Nepřepadly vás vzpomínky. Stadion je stejný, když jste tady coby mladík nastoupil v dresu Českých Budějovic?

Musím říct, že když jsem na stadion přišel a viděl jsem to tady v nezměněném stavu, tak mi hlavou prolétl obrovský kus historie… Nových je tady snad jen pár sedaček. Na dnešní poměry už je stadion naprosto nevyhovující. Nová aréna je myšlena jako multifunkční, mohou se zde konati jiné akce. Pro Hradec i pro celý kraj bude přínosem.

Stadion řeší i sousední Pardubice, které mají v plánu vybudovat skromnější arénu.

Tím, že Pardubice hrají první ligu, bylo potřeba celý proces urychlit. A to byl možná jeden z důvodů. Ale je super, že se vybudují dva kvalitní stadiony dvacet kilometrů od sebe. Jsem rád, že fotbal získá další důstojná prostředí.

Vyhlásil jste kandidaturu na předsedu FAČR. Jednání v Hradci se zúčastnil i předseda krajského fotbalového svazu Václav Andrejs. Probírali jste v rámci kampaně věci spojené s červnovými volbami?

Téma jsme otevřeli jenom okrajově. V Hradci jsem byl kvůli jiným věcem, prioritu měla akademie, ale s panem Andrejsem jsme se dohodli, že se k tomu vrátíme.

Jak vnímáte fakt, že například volby v OFS Trutnov vyhrál Marek Pilný, rozhodčí proslulý kauzou v Příbrami?

Tohle mi neuniklo. Ale volby jsou demokratické, a jestli si ho delegáti zvolí, nebo kohokoliv jiného, tak musí vědět proč. Lidem v okrese, kteří volí, asi vyhovuje, protože v dnešní době nevidím jiný důvod, proč by ho volili. Jsou to demokratické volby a každý okres či kraj, ať si navolí lidi, které chce.

Vám by nevadilo, kdyby například do čela okresu Ústí nad Orlicí a krajského svazu na Pardubicku byl opětovně zvolen Michal Blaschke? Kontroverzní osoba, jež je blízce spojována s Romanem Berbrem.

Pan Blaschke je pro mě kontroverzní osoba. Ale do voleb na okresní a krajské úrovni nezasahuji. Jak jsem řekl, jsou to demokratické volby. Já fotbalu nabízím spojování zvolených lidí, názorů… Volby jsou na lidech, kteří v okresech a krajích žijí. Je na nich, koho si zvolí. Oni si potom musí zodpovědět, kam fotbal na těchto úrovních chtějí vést, pod kým chtějí pracovat a jak by měl fotbal vypadat.

Jakou máte volební kampaň? Například Fotbalová evoluce v čele s Vladimírem Šmicerem už staví své kandidáty do voleb v okresech a krajích proti lidem spojených s Romanem Berbrem. A v případě zvolení svých lidí do čela mají zajištěné hlasy při volbě předsedy FAČR.

Musím říct, že já nemám v okresech či krajích kandidáty ani protikandidáty. Já nabízím své služby fotbalu. A jestliže fotbalové hnutí uzná, že je to správné, tak mě navolí, nebo nenavolí, ale do okresních a krajských voleb nehodlám zasahovat.

Změnilo se něco od vyhlášení vaší kandidatury a mluvil jste s Vladimírem Šmicerem?

Zatím ne. Nic se nezměnilo, nic nového není.

Odbočme k vyhrocenému zápasu Glasgow Rangers vs. Slavia Praha. Jaký na to máte s odstupem času názor?

Je z toho obrovská bublina, která nikomu nepomůže, Slavii, českému národnímu týmu, ani českému fotbalu jako takovému. Jsem zvědav, jak se toho chopí UEFA, protože to bude mít dopady na náš fotbal. Sám očekávám, jak to UEFA vyřeší. To zatím nevíme a nelze předjímat. A chování Ondřeje Kúdely? K tomu se nechci vyjadřovat.

V národním týmu nyní dorůstá silná generace hráčů typu Součka, Schicka a spol. Může reprezentace dosáhnout pronikavých úspěchů jako například za vaší éry?

V dnešní době je vše poznamenané covidem. Viz poslední zápasy s Estonskem a Belgií. Fotbal se kvůli pandemii proměňuje a dlouhodobě, pokud nedojde u všech hráčů k proočkování, tak to bude pořád jen alchymie. Celkově má současná reprezentace velký potenciál. V týmu je spoustu osobností a kluků, kteří mohou jít výkonnostně ještě nahoru.

Glosa Jiřího Fejgla: Tajemný Pan padáček musí nahodit motory. Jako na place



Na Euru 1996, na tom pro Čechy památném stříbrném turnaji v Anglii, dal legendární gól. Lob, jímž rozsekl čtvrtfinále proti Partugalsku, byl zahraný s grácií génia.

Také Karlovi Poborskému začali říkat v zemi Benfiky Lisabon (kde byl později za první hvězdu) Pan padáček.

Ale pozor, Poborský nebyl fotbalista jednoho okamžiku. Celá jeho kariéra je impozantní. Vždy v ní - mimo jiné - udivoval dravostí, tahem na bránu.

V současnosti, kdy ohlásil, že se bude ucházet o post předsedy fotbalové asociace, by přesně tyto vlastnosti potřeboval dostat i na hřiště fotbalové diplomacie. Zatím mu totiž schází.

V čem? Nevyjadřuje se přímo k problémům, je tajemný. Pojmenovává věci neadresně. Mlží i v otázce, kdo ho podporuje. A to je špatně.