Myslím si, že v téhle sezoně bude každá výhra cenná a kór s kvalitním soupeřem jako byla Třebeš. Tři body bereme všemi deseti. Letošní krajský přebor bude hodně vyrovnaný a velmi kvalitní.

Podle slov hostujícího trenéra jste v zápase byli lepším týmem, jak jste to viděl vy?

Souhlasím s tím, první poločas jsme Třebeš pustili jen do jedné šance, tu však zlikvidoval gólman Dominik Krejčí, jinak jsme soupeře přehráli, a to i přesto, že byl v druhé půli více na balónu. Byli jsme to však my, kdo si vytvořil více gólových šancí a zápas jsme dotáhli do vítězného konce.

Měl jste lví podíl na výhře, když jste zaznamenal hattrick, zatím nejpovedenější mač nové sezony?

Střelecky určitě, ale nebylo to jen o mně, musím vyzdvihnout výkon celého týmu. Obrana nepouštěla Třebeš do šancí, ve středu zálohy výborný výkon od bratrů Drozdových, prostě dobrý týmový výsledek.

Všechny góly byly opravdu výstavní, popište je.

U první branky se míč odrazil k Patriku Palmovi, ten mi ho předložil na vápno a já už jen uklízel k tyči. Druhý gól byl po našem autu, když u toho byl opět Patrik, který vyhrál hlavičkový souboj, míč se odrazil ke mně a já si pokryl míč před obráncem a levačkou trefil, i k mému překvapení, do levé šibenice (směje se). Třetí gól, třetí přihrávka od Patrika, který mě poslal do samostatného úniku a já se s ničím nerozpakoval a tvrdou ranou skóroval do pravé šibenice.

Kolik za hattrick půjde do týmové kasičky?

Nějaká koruna do kasičky padne, popravdě ani nevím. Uvidíme, co si na mě pokladník vymyslí.

Po čtyřech kolech má Jiskra sedm bodů, spokojenost?

Ano, zatím jsme prohráli jen v Rychnově, kde jsme vyhořeli po všech stranách. Když se podíváme zpět, může nás, tedy hlavně mě, mrzet šance v Chlumci, kde jsem zahodil za stavu 1:1 v 92. minutě stoprocentní šanci a trefil tyč odkryté branky. Mohli jsme mít o dva body více.

Hořice výrazně posílily, jaké jsou ambice pro letošní sezonu?

Máme aktuálně výborný tým. Ambice? Držet se co nejvíce nahoře! Osobně by se mi líbilo, kdybychom se pohybovali někde okolo šestého až osmého místa, hráli pohledný fotbal, který přiláká ještě více lidí na Gothard.

Vy osobně vládnete střeleckým statistikám krajského přeboru, nasázel jste už šest branek. Máte nějakou metu, na kterou se chcete dostat?

Určitou metu nemám, ale byl bych rád, kdybych pokořil osobní hranici 21 gólů, kterou jsem vstřelil v jedné sezoně krajského přeboru.

Na Gothardě je nové zázemí, na utkání chodí početné divácké návštěvy, ideální fotbalové prostředí?

Musím říct, že v Hořicích vytvořili výborný areál s krásným zázemím. Navíc je zde i nadstandardní trávník, který je jeden z nejlepších v kraji už dlouhé roky. Na diváckých návštěvách je vidět, že fotbal v Hořicích táhne. Před početným publikem se hned lépe hraje.

Co vaše fotbalové cíle?

Mění se každou chvíli, jelikož se mě poslední dobou držela zranění, ať už operace kolene, nějaké výrony na kotníku. Momentální cíl je hrát fotbal, který bude bavit lidi v Hořicích.

V příštím kole krajského přeboru se představíte v Libčanech, co od zápasu čekáte?

Ohromě těžký duel, Libčany před sezónou kvalitně omladily a posílily tým. Jsem na to sám zvědavý. Vyrazíme tam s respektem, ale jedeme si pro body