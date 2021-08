Velký šlágr nabídl o víkendu fotbalový krajský přebor Královéhradeckého kraje. Před návštěvou kola (402 diváků) se v něm střetly dva zatím stoprocentně úspěšné celky. Velmi dobře prezentující se nováček z Jaroměře hostil favorizovaný Nový Bydžov. Po poločase vedli domácí 1:0, hosté však ve druhé půli dvěma góly skóre otočili.

„V prvním poločase jsme byli aktivnější než soupeř a byla jen škoda, že jsme neodskočili na dvě branky. Po změně stran jsme se nevyvarovali individuálních chyb, které soupeř potrestal. Vyhrál šťastnější tým,“ uvedl jaroměřský kouč Miloš Exnar.

„Jaroměř má velmi dobrý tým s fantastickým Gorolem. My byli v první půli nějací zabrždění, nedokázali jsme to rozbalit. Druhá půle po změnách v sestavě byla již jiná, dřeli jsme a vítězství doslova ubojovali, což se cení,“ těší Petra Průchu, trenéra RMSK Cidlina.

Krajský přebor – sestava 4. kola podle Deníku: Vacho (Police nad Metují) – F. Jelínek (Chlumec nad Cidlinou B), D. Hlava (Červený Kostelec), Vincour (Nový Bydžov) – Hartman (Chlumec nad Cidlinou B), Kosař 2 (Slavia Hradec Králové), Hušek (Černilov), Krotil (Slavia Hradec Králové) – Tipelt 2 (Červený Kostelec), Dostálek (Kostelec nad Orlicí), J. Matějka 2 (Police nad Metují).

Vedle Bydžova uspěli i další velcí favorité. Police nad Metují doma rozstřílela Vrchlabí 4:0, i když výsledek úplně neodpovídá dění na hřišti. Hosté totiž měli během prvního poločasu za stavu 0:0 několik velkých šancí a svoji střeleckou neplodnost podtrhli po změně stran, kdy neproměnili ani pokutový kop.

Slavia Hradec Králové zvládla šťavnaté městské derby v Třebši, kde vyhrála 5:2. Vedle sedmi branek bylo k vidění také osm žlutých a jedna červená karta. Hlavní arbitr Marian Otava navíc během zápasu nařídil hned čtyři pokutové kopy, hosté oba proměnili, domácí pouze jeden.

„Na ekonomicky, ale především i fotbalově vyspělejšího soupeře jsme neměli,“ konstatoval Vlastimil Krykorka, vedoucí třebešského mužstva.

K překvapivému výsledku došlo v Chlumci nad Cidlinou, kde marodkou zdecimované domácí béčko vykleplo (5:2) dlouhodobě přední tým elitní krajské soutěže z Libčan. V dresu vítěze nastoupil premiérově v základní sestavě osmnáctiletý Filip Jelínek a svůj debut hned okořenil gólem.

„Vzhledem ke stavu kádru jsme v týdnu vážně přemýšleli o tom, že utkání odložíme. Musíme poděkovat Libčanům, že o tom nechtěly ani slyšet. Kluci se neskutečně semkli. Pomohla nám první branka a utkání jsme poté dotáhli k vítěznému konci. Ale hlavně rozhodlo to, že jsme hráli jako tým,“ pronesl chlumecký lodivod Tomáš Hrabík.

„V Chlumci jsme udělali ostudu. Neomlouvá nás řada absencí, soupeř byl na tom stejně. Šancí jsme měli minimálně na dalších pět gólů, ale bráníme jako přípravka,“ nebral si servítky šéf libčanské lavičky Jiří Suchomel.

Černým koněm letošní sezony by mohl být Červený Kostelec, jenž o víkendu v azylu ve Rtyni přejel Vysokou nad Labem 4:1. Hattrickem se blýskl dvacetiletý Matěj Tipelt. „Na soupeře jsme se na všech postech dobře připravili a nepustili ho do žádné výraznější šance. Naši hráči odmakali, co měli, a vzešly z toho tři body,“ řekl hrající kostelecký trenér David Hlava.

Střelci po 4. kole: 5 – Klapkovský, J. Matějka (oba Police nad Metují), Pečenka (Slavia Hradec Králové), Tipelt (Červený Kostelec), M. Hofman (Libčany); 4 – N. Bekera (Nový Bydžov); 3 – Vydarený (Černilov), Kosař (Slavia Hradec Králové).

Gólmani s nulou po 4. kole: 3 – Strýhal (Nový Bydžov); 2 – Mašek (Slavia Hradec Králové), Červenka (Jaroměř), Klekner (Vrchlabí), Vacho (Police nad Metují); 1 – Středa (Červený Kostelec), Čábelka (Libčany), Heřman (Třebeš), Pěnička (Dobruška), Mäsiar (Jičín), Syrový (Rychnov nad Kněžnou), Šebesta (Černilov), Matoušek (Kostelec nad Orlicí).

Ve dvou zápasech stačila k plnohodnotnému vítězství domácím jediná trefa. Kostelec nad Orlicí přetlačil nedalekou Dobrušku a Černilov přemohl Hořice. Rozstřel byl k vidění v Rychnově nad Kněžnou, kde Spartak remizoval s Jičínem 1:1 a v penaltách prohrál 2:4.

Co dalšího ještě víkend přinesl?

Tři gólmani vychytali čisté konto – černilovský Šebesta, polický Vacho a Matoušek z Kostelce nad Orlicí. Jediným potrestaným hříšníkem, který se musel předčasně pakovat pod sprchu, byl stoper královéhradecké Slavie Tomáš Kabeláč. Čtvrté kolo přineslo gólový průměr 3,75 branky na jedno utkání. Novobydžovský tým poprvé v sezoně inkasoval, naopak Rychnov nad Kněžnou se dočkal premiérového vstřeleného gólu.

V čele tabulky se osamostatnil Nový Bydžov, který je jediným stoprocentním týmem. V suterénu už není žádné mužstvo, které by čekalo na první bodový zisk. Aktuálně patří poslední příčka trochu překvapivě Vysoké nad Labem, která má na svém kontě jediný bod, ale zároveň také utkání v Libčanech k dobru. Nutno poznamenat, že tento zkušený celek hrál zatím pouze na hřištích soupeřů.

Ve velmi dobré střelecké formě se nacházejí libčanský útočník Michael Hofman a Matěj Tipelt z Červeného Kostelce. Oba v posledních dvou zápasech pětkrát rozvlnili síť.