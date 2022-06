Jelikož o den později kocbeřská Jiskra získala pouze bod na půdě Kopidlna, stala se po Žacléři druhým jistým sestupujícím do okresního přeboru. Jestli se pád bude týkat i Kobylic, o tom rozhodnou závěrečná kola Fortuna Divize C a v nich boj Dvora Králové nad Labem a Náchoda o nesestupové pozice.

Favorité nadělovali. Nový Hradec sezonní derniéru odehrál dle trenéra z donucení

Duel v Kobylicích dlouho směřoval k bezbrankové remíze, v nastaveném čase druhého poločasu ale střelecký účet utkání otevřel hostující Haken. Domácí však bitvu nezabalili. Hned z protiútoku se dočkali pokutového kopu a z něj vyrovnal na 1:1 Haupt. Následně Spartak ovládl i penaltový rozstřel, čímž se výrazně přiblížil záchraně soutěže.

Kdo I. B třídu opouští



Po osmnácti letech se do I. A třídy vrací TJ Sokol Železnice. Jisté je také, že do okresního přeboru Trutnovska míří TJ Baník Žacléř a TJ Jiskra Kocbeře. V nejistotě navíc budou do konce Fortuna Divize C fotbalisté TJ Spartak Kobylice, kteří jsou nyní závislí na osudu o záchranu hrajícího krajského dua FK Náchod a TJ Dvůr Králové nad Labem.

„Domácí hráli o záchranu tak, jak se o ní hrát má, tedy se všemi aspekty. My máme zdravotně rozbitý kádr, vnitřní personalistiku si prostě musíme dát do pořádku. Závěr utkání byl pro silné nervy a pro diváky, k remíze ale nelze mít výhrady,“ zhodnotil utkání hostující trenér Vladimír Blažej.

Trable se sestavou má také v tabulce druhý Miletín a znát to bylo v souboji s jičínskou rezervou. Domácí po poločase vedli trefou kanonýra Vondrouše, po pauze ale soupeř třemi góly skóre otočil. „V prvním poločase naše oslabené mužstvo ještě bylo konkurenceschopné. Ve druhé půli nám však ubývaly síly a výsledkem bylo otočení zápasu. K vítězství hostům gratuluji, protože si ho za výborný výkon zasloužili,“ pochválil soupeře za výkon vedoucí domácího mužstva Antonín Kraus.

Miletínští domácí porážkou dali šanci na druhou příčku nejbližším pronásledovatelům, pokud ale vítězně zvládnou středeční dohrávku 23. kola proti Žacléři, už je o stříbrnou pozici nikdo nepřipraví.

Mimochodem zaváhala i třetí Nová Paka, která výsledkem 2:0 padla na půdě Vrchlabí B. O vítězství domácího celku rozhodl dvěma góly Martin Tauchman. „Souboj, který neměl favorita, zvládlo lépe naše mužstvo. Poločasové jednobrankové vedení jsme s přehledem uhájili a soupeře do vážnější šance nepustili. Vítězství a další tři body byly určitě zasloužené,“ pochvaloval si výsledek vedoucí vrchlabského mužstva Luděk Vojtíšek.

Fotbalisté Úpice v Dolní Kalné nastoupili pouze v jedenácti. Zahrál si i předseda klubu Bohumil Kafka.Zdroj: Klára Řeháková

Výhrou 3:1 v Dolní Kalné se na třetí Novou Paku bodově dotáhli fotbalisté Úpice. V okresním derby jim k tomu pomohly branky Bartáka, Geguše a Filipa Kaplana. „Na horké půdě jedenáct statečných hráčů předvedlo, jak se hraje srdíčkem za Úpici. Taktický záměr byl jasný, vzadu pohlídat dlouhé nakopávané balóny a spoléhat na naše rychlé protiútoky. V první půli jsme se dostali do dvoubrankového vedení a jen škoda poslední minuty, kdy jsme nechali soupeře snížit. Ve druhém poločase jsme chtěli udržet domácí daleko od naší branky, což se dařilo a naše třetí branka byla z říše snů,“ chválil oslabenou sestavu Sparty kouč Radek Kaplan.

Také v A skupině I. B třídy je o všech důležitých pozicích rozhodnuto. Některé týmy v derniéře ještě zabojují o tabulkový posun.Zdroj: Renata JírováGólově nejbohatší partii viděla velmi pěkná návštěva v Bílé Třemešné, kam si soupeře ze Staré Paky netradičně pozvala dvorská rezerva. Na parádním pažitu po většinu času vedli hosté, kteří těžili z hattricku Davida Tanečka. Více šancí si ale vypracovali Dvoráci a nakonec souboj skončil nerozhodně 4:4. V penaltovém rozstřelu si zasloužený druhý bod připsali svěřenci trenéra Jiřího Rejla.

„Pro diváky velmi zajímavé utkání plné krásných gólů. Pro nás trenéry už ne. V první půli se oba týmy snažily hrát fotbal. My inkasovali laciné góly, na druhou stranu jsme dokázali držet se soupeřem krok díky krásné trefě z trestňáku a jedné haluzi. Po pauze jsme byli lepší, soupeř v podstatě jen nakopával, jenže jsme nedokázali proměnit ani nejvyloženější šance. V penaltách jsme zaslouženě brali bod navíc. Děkuji divákům, kteří nám do Třemešné přijeli fandit,“ okomentoval pohledný zápas domácí kouč.

Střelcem kola se stal čtyřgólový Pavel Vysuček, jenž de facto sám zařídil hladkou výhru Skřivan nad posledním Baníkem Žacléř. „Zasloužená výhra. Rozdíl ve skóre mohl být i vyšší, ale v koncovce se tentokrát dařilo pouze Vysučkovi. Navíc hosty několikrát velmi dobře podržel brankář,“ zmínil úspěšného střelce a pochválil gólmana Volhejna trenér vítězného celku Jiří Suchánek.

Dřeli, vedli, nakonec Dvoráci s favoritem brali bod, který může mít velkou cenu

Jediným duelem, který se hrál až v neděli, byl souboj Kopidlna s Kocbeřemi. Hosté výhrou ještě mohli vykřesat naději na záchranu, jenže na hřišti soupeře hned dvakrát prováhali náskok a nakonec nezvládli ani dlouhý penaltový rozstřel. S I. B třídou se tak musejí rozloučit. „Zápas o naději a my odjíždíme opět oslabeni. V prvním poločase jsme zahodili několik gólovek a celý příběh dokončíme prohraným penaltovým rozstřelem. Místo abychom brali tři body, máme jeden, který nám navíc nestačí. Trochu to vystihuje naší sezonu,“ smutnil po utkání kocbeřský lodivod Vítězslav Šolc, jenž při řadě absencí musel nastoupit na takřka hodinu do hry.

Krajská soutěž JAKO I. B třídy, skupina A – 25. kolo

Kobylice – Železnice 1:1 (0:0), na penalty 5:4. Branky: Haupt z pen. – Haken. Miletín – Jičín B 1:3 (1:0). Branky: Vondrouš – Beneš, Glos, Kopáček. Dolní Kalná – Úpice 1:3 (1:2). Branky: Z. Tauchman – Barták, Geguš, Kaplan. Vrchlabí B – Nová Paka 2:0 (1:0). Branky: M. Tauchman 2. Dvůr Králové nad Labem B – Stará Paka 4:4 (2:3), na penalty 5:3. Branky: Mertlík, Prokůpek, Zlámal, Žaba – Taneček 3, Wojcik. Skřivany – Žacléř 5:1 (2:0). Branky: Vysuček 4, Brzek – Mádle. Kopidlno – Kocbeře 2:2 (1:1), na penalty 9:8. Branky: T. Klaban, L. Klaban – Brutovský 2.