Pořádně divoké výsledky nabídlo desáté dějství krajské soutěže AM GNOL I. A třídy mužů. Hned tři celky rozstřílely svého soupeře výsledkem 7:0. K vidění byly i skvělé individuální výkony střelecky disponovaných hráčů. Více už ale v přehledu jednotlivých utkání.

Broumov – Solnice 0:7 (0:3), branky: 1. J. Jaroš, 29. Jilemnický, 39. Mrázek, 53. a 85. D. Motl, 69. Vodička, 72. J. Kořínek. Rozhodčí: Kubálek. ŽK: 3:0. Diváci: 160. Fotbalisté Solnice jsou k nezastavení. Pokud si na lídra tabulky brousili zuby hráči Broumova, pak velmi brzy poznali, s kým že mají tu čest. Nutno dodat, že lepší start do zápasu, než s gólem v první minutě, si hosté představit nemohli. „Předvedli jsme jeden z nejlepších podzimních výkonů. Nechyběla spousta hezkých fotbalových akcí, sedm vstřelených branek a jako bonus udržená nula v obraně. Hráče chválím, byla to od nich dobře odvedená práce,“ liboval si po utkání trenér Solnice Pavel Potužník.

Miroslav Petrů, sedmnáctiletý brankář Trutnova BZdroj: Miloš KittlerTýniště nad Orlicí – Trutnov B 4:1 (0:1), branky: 59., 63. a 72. T. Kos, 66. Krupka – 30. M. Kamitz. Rozhodčí: P. Průcha. Hráno bez karet. Diváci: 150. V Týništi se hrál kvalitní fotbal, na čemž měli podíl oba soupeři. Hostům se lépe vydařil první poločas a favorit dlouho hledal recept na mladíčka mezi trutnovskými tyčemi Miroslava Petrů. V 59. minutě ale vyrovnal Kos a strhla se lavina. Za dalších 13 minut měl domácí kanonýr na kontě hattrick, domácí vedení 4:1 a to už si hravě udrželi. „S velmi kvalitním a ofenzivně nadprůměrným soupeřem jsme poměrně dlouho dokázali držet krok. V první půli jsme šli po rychlém brejku dokonce do vedení. Po změně stran se však projevil zdravotní stav a fyzická kondice naší jedenáctky, a jelikož jsme byli bez možnosti střídání, nakonec jsme tlaku domácích podlehli. Body tak zcela zaslouženě zůstávají v Týništi,“ hodnotil utkání smířlivě trenér trutnovské rezervy Vlastimil Honek.

Třebechovice pod Orebem – Roudnice 0:0, penalty 4:2, rozhodčí: M. Martínek. ŽK: 3:2. Diváci: 130. Jasným favoritem utkání byli fotbalisté hostující Roudnice, ti však na hřišti Třebechovic naprosto propadli v koncovce. Na konci zápasu tak mohli být ještě rádi, když soupeř jednu z mála šancí nasměroval do tyče. Domácí následně ovládli penaltový rozstřel. „V prvním poločase byl náš soupeř lepší a vypracoval si řadu gólových příležitostí. Druhá půle již byla z naší strany o něco pozitivnější, ale hosté stále zlobili. V závěru utkání jsme nastřelili tyč a utkání skončilo 0:0. V následném penaltovém rozstřelu jsme byli úspěšnější, takže s velkou dávkou štěstí bereme dva body,“ usmíval se po utkání spokojený vedoucí domácího mužstva Karel Bíl.Česká Skalice – Nové Město nad Metují 5:1 (3:1), branky: 3. Hanel, 5. Hánl, 45. a 68. Diviš, 89. M. Panenka – 28. Ťokan. Rozhodčí: Šob. ŽK: 1:1. ČK: 1:1 (77. Škoda – 77. Hůlek). Diváci: 160. Jednoznačný šlágr kola dvou soupeřů, kterým se na podzim na výbornou daří. Tentokrát ale prestižní derby sedlo jednoznačně lépe Skaličanům. Ti vedli už po pěti minutách hry 2:0, pomohl jim i gól do šatny, a ve druhé půli už si před slušnou návštěvou dokráčeli k zaslouženým třem bodům. „Tohle bylo derby se vším všudy, plné osobních soubojů, okořeněné šesti góly a bohužel i dvěma červenými kartami,“ chválil úroveň atraktivního souboje vedoucí domácího mužstva Marek Vik. Vítězové po zápase v tabulce poskočili již na třetí příčku, poražení naopak klesli na pátou.

Lokomotiva Hradec Králové – Sobotka 7:0 (4:0), branky: 7. Korenčík, 20., 28., 35., 72. a 80. D. Drozd, 60. Vávro. Rozhodčí: Lukes. ŽK: 1:1. Diváci: 80. Futsaloví reprezentanti jsou zpět a s nimi také vítězství. Duel proti vždy nepříjemné Sobotce rozhodl pěti vstřelenými góly David Drozd, jenž v první půli stihl čistý hattrick v rozmezí patnácti minut, v závěru utkání přidal další dvě trefy. „Naprosto zasloužená výhra, pět gólů vstřelil kanonýr David Drozd. Pochvalu za svůj výkon ale zaslouží celé naše mužstvo,“ pochválil domácí hráče sekretář Lokomotivy Hradec Michal Sobotka.

TOP kanonýři I. A třídy: 14 branek – Tomáš Kos (Týniště nad Orlicí), 11 branek – Luboš Pavlíček (Solnice), 9 branek – Martin Diviš (Česká Skalice) a David Novák (Kunčice), 8 branek – David Drozd (Lokomotiva HK), Tomáš Kučera (Roudnice), Filip Gois (Náchod B), Stanislav Hanel (Česká Skalice), Tomáš Nezbeda (Lázně Bělohrad).

Nový Hradec Králové – Kunčice 3:0 (1:0), branky: 24. a 80. J. Štoček, 71. M. Šmíd. Rozhodčí: J. Matějka. ŽK: 0:2. Diváci: 100. Další zápas, v němž si papírový favorit na hřiště soupeře přijel pro porážku. Rozhodl o ní především podprůměrný a bezkrevný výkon Kunčic. „Vstup do utkání jsme měli vlažný a probrala nás až velká šance hostů, na kterou jsme vzápětí odpověděli vstřelenou brankou. Poločas pak mužstva dohrála mezi vápny. Do druhé půle jsme nastoupili v hlubším bloku s brejkovou taktikou. Hosté drželi míč a my pálili jednu šanci za druhou, až nás uklidnila utažená střela Šmída. A když deset minut před koncem Štoček proměnil své sólo, mohli jsme si za krásného počasí konečně užít, jak chutná domácí vítězství. Pochvalu zaslouží i trojice rozhodčích,“ hlásil po utkání spokojený trenér vítězného celku Ondřej Kolář.

Lázně Bělohrad – Náchod B 7:0 (5:0), branky: 4. a 31. T. Nezbeda, 8. Kluz, 22. D. Kulhánek, 43. Kiec, 70. M. Wagenknecht, 82. Rychecký. Rozhodčí: P. Matula. ŽK: 0:3. Diváci: 130. A do třetice výsledek 7:0! Náchodská rezerva k utkání dorazila jen s deseti hráči včetně trenéra Jaroslava Vejpravy, a když v osmé minutě prohrávala rozdílem dvou branek, řešila se vlastně pouze konečná výše skóre. Sedm branek Bělohradští nastříleli už před dvěma týdny Třebechovicím, takže si tentokrát jen zopakovali oblíbený výsledek. „Od začátku jsme hráli v početní výhodě, ale na druhou stranu to mohlo být zrádné. Úvod utkání se nám podařil, dali jsme do deseti minut dvě branky a poté jsme již zápas kontrolovali,“ nepřehodnocoval zbytečně povinné vítězství domácí lodivod Tomáš Marek.