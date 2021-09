Vůbec poprvé si tříbodový zisk připsalo trápící se Vrchlabí. Svěřenci kouče Hlouška narazili na Jičín, proti němuž se jim obvykle daří. Výhra 3:1 to jen potvrdila. Jičínští v souboji s horaly nebodovali popáté v řadě!

Tak jako o víkendu nezaváhal lídr z Nového Bydžov, počínali si jistě i jeho nejbližší pronásledovatelé. Jaroměř doma přehrála Dobrušku (2:0), Police nad Metují před čtyřmi stovkami diváků hladce přehrála Hořice (4:1) a hradecká Slavia si pro jednoznačné vítězství 4:0 zajela do Rychnova nad Kněžnou.

„Domácí vyhráli zaslouženě. Po celý zápas jsme se absolutně nedokázali dostat do tempa a už vůbec jsme si nevypracovali žádnou vážnější šanci. Tři body byly hodně vzdáleným cílem, na který jsme předvedenou hrou nemohli ani pomýšlet,“ uznal po utkání trenér poražených David Hlava.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.