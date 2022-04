Na webech Deníku v Královéhradeckém kraji jste minulý týden vyhrál anketu o hráče kola krajského přeboru. Co tomuto zajímavému triumfu říkáte?

No, já jsem to úplně nečekal. Bylo více méně štěstí, že jsem to vyhrál. Zrovna se nám po delší době povedl jeden zápas a já navíc dal gól. Jak říkám, vůbec jsem to nečekal.

Tušíte, kde se vzalo pro vás tolik hlasů? Kdo hodně přispíval?

Určitě kluci v kabině, prý navíc ještě řekli známým. Já jsem o tom řekl kamarádům a ti také zkoušeli hlasovat. Takže asi tak nějak to vzniklo.

Potěšilo to?

Jo jo, stoprocentně.

V Libčanech jste od léta, předtím jste byl v hradecké Olympii, než se rozpustila. Jak zatím tuto svoji štaci hodnotíte?

Moc se mi v Libčanech líbí. Fotbalově nám podzim rozhodně vyšel líp. Je velká škoda, že se nám teď na jaře tolik nedaří. Přesto doufáme, že zabereme a poslední zápasy nějak dobře dohrajeme. Ale určitě to hodnotím kladně.

V tabulce jste momentálně na devátém místě. Podle toho, co říkáte, tak to asi neodpovídá představám, že?

To tedy ne. Snad se nám podaří alespoň ten krajský pohár.

V pohárové soutěži jste v semifinále, je tedy cílem ji celou vyhrát?

Nevím, jestli je to úplně cíl, ale rozhodně se o to s mužstvem pokusíme.

Na kterých příčkách v krajském přeboru byste se chtěli umístit na konci sezony?

Říkali jsme si, že by bylo dobré skončit do pátého místa. Ale nevím, jestli to za této situace ještě bude možné. Myslím tím s našimi posledními výsledky. Nicméně pokusíme se skončit co nejvýše to jenom půjde.

Na pátou příčku máte jen čtyřbodovou ztrátu. Kdyby se vám zase začalo dařit, tak by to ještě mohlo být reálné, ne?

Ano, mohlo by to být reálné. Ono je to v těch patrech tabulky dost vyrovnané. Bude to o každém zápase, počítat se bude každý bod.

Jaro vám zatím nevychází jako podzim. Co se stalo? Čím to?

Právě na to také hledáme odpověď. Popravdě sám nevím, čím to je. Prostě pár zápasů nám nevyšlo, že jsme i měli smůlu, blbě jsme se sešli a nějak to teď úplně neklape. Jinak nevím, kde přesně je chyba.

Přesto asi všichni doufáte, že se to ještě zlepší a bude to jako na podzim.

To určitě. Už i ta nálada v kabině je občas taková ponurá. Takže to chce se zvednout.

O víkendu vás nečeká jednoduchý duel. Cestujete na horkou půdu do Police nad Metují. Co tam očekáváte?

Hodně horkou půdu. Bude to dost těžký zápas a podle mě i důležitý. Přesto se pokusíme vyhrát, dáme do toho všechno.

Vám je 22 let, máte nějaké velké fotbalové plány? Nebo se chcete fotbalem hlavně bavit?

Především se tím chci bavit, velké fotbalové plány už teď nemám. Ale třeba takovou divizi bych si určitě chtěl někdy v životě zahrát.