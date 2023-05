Ondro, pamatujete, kdy jste dal naposledy hattrick?

Ty jo, to už si nepamatuju. Už jsem tak starej, že si to nepamatuju (usměje se).

Když jste byl ještě v mládežnickém věku, góly a hattricky padaly?

To stoprocentně. Minimálně v dorostu za Hradec jsem dával góly i hattricky.

A mezi dospělými jste někdy měl nějaký třígólový zápis?

No, to si myslím, že asi ne. Možná je tenhle první, ale vůbec si nejsem jistej.

To by byla od dorostu už pěkná řádka roků, co?

To teda (směje se).

Jak jste se proti Dobrušce prosazoval. Každý gól byl jiný, nebo byly všechny podobné?

Góly jsem dal hlavou, levačkou, pravačkou a každý byl úplně jiný.

Mrzí moc, že to nebyl vítězný hattrick?

Hodně to mrzí, zvlášť po průběhu zápasu, kdy jsme více než sedmdesát minut jasně dominovali. Ale nevím, co se potom stalo. Jestli jsme vypnuli v hlavách? Nedokážeme si to nikdo vysvětlit. Určitě to nebylo střídáním. Na plac přišli hráči kvalitou rovnající se základu, kteří navíc v minulých zápasech v sestavě byli. Spíš bych to viděl na tu hlavu.

Ještě v 77. minutě jste vedli 5:1 a nakonec Dobruška vyrovnala na 5:5. Zažil jste někdy podobný kolaps v závěru utkání?

Nikdy a doufám, že už to nikdy nezažiju.

Následný penaltový rozstřel jste sice vyhráli, ale třetí bod by se asi hodil, že?

To každopádně. Vzhledem k průběhu celé soutěže a vývoji v tabulce by se jeden bod navíc určitě hodil.

Ondřej Ujec (s míčem)Zdroj: Lubomír DouděraJste desátí, ovšem padat mohou i čtyři týmy. Hrajete tedy o záchranu?

Zase až tak detailně tabulku nesleduju, ale asi to tak je. Když jsme desátí, tak se dá říct, že hrajeme o záchranu. Vím jenom, že je to tam strašně namačkané. Tím pádem je namočených X mužstev.

Minimálně celá dolní polovina tabulky hraje o udržení. Co na tuto situaci říkáte?

Na jednu stranu je to hezké, že je to tam takhle vyrovnané, ale pro nás to moc příjemné není. Se skladbou kádru, kterou máme, hrát o záchranu určitě nebylo naším předsezonním cílem.

Na kterých pozicích jste se chtěli pohybovat?

V tabulce jsme se chtěli pohybovat někde minimálně do šestého místa.

To ještě může dopadnout, ale museli byste hodně zabrat.

To by chtělo. My však nepropadáme, že bychom prohrávali jasně. Maximálně v jednom zápase jsme totálně zkolabovali. Bylo to na podzim doma s hradeckou Slavií, kdy jsme dostali 1:5. Jinak nikdy nejsme extra horším týmem. Nevím, kde je chyba.

Po herní stránce tedy vaše umístění úplně neodpovídá a mohli jste být o dvě tři příčky výš?

Přesně tak, minimálně o dvě tři místa.

Máte zkušenější kádr. Může to být vaše výhoda v rozhodujících bojích sezony?

Nejspíš asi ano, skoro všichni kluci hráli vyšší soutěže, takže by to mělo být pro nás lepší. Ale jak vidíte, zatím jsme tam, kde jsme.

Máte jen bod náskoku na čtrnácté Hořice. O víkendu jedete do Červeného Kostelce, který má rovněž o bod méně. Bude to další extrémně důležitý zápas?

Ono je ještě skoro deset kol do konce, ale pro nás je každý zápas důležitý v této situaci.

V jednom týmu hrajete se svým bratrem Milanem. Jak na hřišti funguje sourozenecká spolupráce?

Jak bych to řekl… Je to super si zahrát s bráchou. Je to skvělé, ale my máme celkově dobrý tým, technicky založený. Paradoxní je právě poslední zápas s Dobruškou. Dopředu jsme hráli celý mančaft fakt skvěle. Byla to krása, proto ten pokažený závěr mrzí dvakrát víc, že jsme nevyhráli.