K pikantnímu dvojzápasu dojde o víkendu mezi kluby z Trutnova a Náchoda. Nejprve se spolu v sobotu popasují A mužstva v rámci 4. kola Fortuna Divize C a hned o den později se taktéž na trutnovském stadionu potkají rezervy obou klubů v duelu krajské soutěže I. A třídy.

Dost možná nejvyhledávanějším hráčem na trávníku bude osmnáctiletý FILIP GOIS. Mladíček v dresu Náchoda má sice za sebou teprve sedm startů v dospělé kategorii, ten poslední jej ale zastihl v nebývalé formě. V dresu B týmu totiž do sítě Nepolis při vítězství 8:0 nastřílel šest branek!

Filipe, jak se vám šlo v úterý na trénink po takovém střeleckém galapředstavení? Vracel se ještě některý z trenérů či spoluhráčů k vašemu výkonu?

My jsme se k tomu vraceli hlavně už po tom nedělním zápase. Přece jen takový kousek se vám nepovede každý den, takže šest branek nějaký ohlas mělo. Na trénink se mi samozřejmě šlo dobře, ale tam už se to nějak zvlášť neřešilo. Jasně, padla nějaká narážka, nějaký vtípek, ale nic velkého to nebylo.

Byl duel s týmem Nepolis zatím vaším nejpovedenějším v kariéře?

Co se týče počtu nastřílených branek určitě. Jinak si ale myslím, že mám za sebou povedenější zápasy. Soupeř z Nepolis nebyl tak silný, jak jsme čekali a musím uznat, že i pro mě nebylo nijak obtížné ty šance proměňovat. Za prvé jsem měl štěstí, že mi to tam tolikrát spadlo, za druhé jsem vždy obdržel skvělé přihrávky od spoluhráčů.

Filip GoisZdroj: Michal MalýMezi náchodskými muži jste coby loňský dorostenec nováčkem. Kde je tedy vaše místo – v áčku nebo v rezervním týmu?

Tohle je spíš otázka na trenéry, ale zatím mám po přechodu z dorostu místo na střídačce A mužstva. Za béčko jsem byl o minulém víkendu hrát poprvé, tak uvidíme, jak se bude má pozice v sezoně vyvíjet.

Vy jste jinak mezi muži debutoval v září roku 2017. Tehdy vám přitom bylo 14 let. Vzpomenete si ještě na tehdejší zápas v Kobylicích?

Přiznám se, že si to utkání vůbec nevybavuji. Přece jen už je to hodně let. Vím ale, že jsem do prvního zápasu za chlapy nastoupil ve čtrnácti.

Je to trochu kuriózní, ale vy jste do neděle v I. A třídě odehrál čtyři zápasy a všechny Náchod prohrál. Užil jste si duel se soupeřem z Nepolis o to víc?

Určitě. Měl jsem hlavně radost, že jsme vyhráli, tím spíš, když to bylo takovým rozdílem. Navíc gólových šancí jsme měli mnohem víc, kdybychom je proměnili, mohl zápas skončit i dvojciferným výsledkem.

Vašich šest vstřelených branek je skvělý počin. Který gól vám utkvěl v paměti?

Asi ten první. Běžel jsem vlastně sám na branku a za záda gólmana mi to tam spadlo pěkně o tyčku. Kdybych měl zmínit jeden gól, vybral bych tento.

Považujete se za kanonýra? A nebojíte se, že si vás teď obránci budou víc hlídat?

Já to takhle neberu. Tohle byl jeden podařený výkon. Abych se mohl považovat za kanonýra, musel bych podobné zápasy opakovat. Uvidím tedy, jak se mi bude nejen střelecky dařit dál.

Kdo a proč je vlastně vaším fotbalovým vzorem, pokud nějaký máte?

Já vyloženě jeden svůj vzor nemám. Asi jako řada jiných kluků sleduji Messiho, Ronalda, Neymara a další. Konkrétní jméno jednoho fotbalisty vám ale nepovím.

Nyní Náchod čekají dva atraktivní souboje s Trutnovem. Najdou vás diváci v sestavě áčka, béčka nebo plánujete nastoupit k oběma duelům?

Ona i tohle je otázka spíš na trenéry. Nominace se dozvíme až na předzápasovém tréninku. Samozřejmě budu jen rád, když pojedu na zápas s divizním áčkem, nejradši bych ale jel za oba týmy.

Filipe, kdo si otevře oficiální webové stránky vašeho klubu, nenajde vás na soupisce A mužstva ani B mužstva. Kde se stala chyba?

(usmívá se) To sám nevím. Ale vím o tom, protože se mě na to již několik lidí ptalo. Netuším, kdo má náš web na starost. Třeba jsem se mu těmi góly připomněl.