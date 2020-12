Amatérský sport kvůli covidové situaci v zemi i ve světě už několik týdnů pauzíruje a nabízí se otázka, kdy se zase vrátí k životu.

Například fotbalisté na konci listopadu dostali od státu zelenou pro společné tréninky v omezeném počtu, všechny ale zajímá, kdy by se týmy mohly vrátit i k zápasovému koloběhu. Po podzimní části totiž zůstaly desítky utkání nedohrány a jejich osud je stále ve hvězdách.

Přesto už některé fotbalové svazy oznámily, s jakými termíny pro dohrávky a následný start jara počítají. Celostátní soutěže (ČFL a divize) by se měly rozjet poslední lednový víkend, vyšší krajské soutěže (krajský přebor a I. A třída) pak 13. a 14. února.

Potvrzují to i slova sekretáře Královéhradeckého KFS Ladislava Brože, který se v posledních dnech ve své funkci rozhodně nenudí. A to i přesto, že se fotbal nehraje.

Zdroj: Deník/ Tomáš OtradovskýNa internetu se objevily termíny prvních mistrovských zápasů. Věříte, že prostředek února bude tím datem, kdy se opravdu krajští fotbalisté vrátí do soutěží?

Na internetu se objevily termíny proto, protože jsem si zkoušel, jestli v systému vůbec půjde převést termín z podzimu 2020 do jara 2021. To se zdařilo a v pondělí Výkonný výbor na svém zasedání schválil můj návrh termínové listiny pro jaro. Termínová listina šla „do světa“ tento týden. Krajský přebor mužů a I. A třída mužů skutečně začnou o víkendu 13. a 14. února 2021.

Že se rozběhnou pouze tyto dvě soutěže, je z důvodu nízkého počtu umělých ploch v regionu?

Hlavním důvodem je to, že dvě nejvyšší soutěže mužů mají více zápasů. Včetně dohrávek jsme potřebovali jednadvacet termínů. Snažili jsme se vyhnout vloženým středám, což se ale stejně nepodařilo, protože bychom museli začít o týden dříve.

Kdy by tedy poté měly začít I. B třídy a jak je to se soutěžemi mládeže?

I. B třídy začnou víkendem 6. a 7. března 2021, bez vložené středy. Všechny soutěže mužů pak skončí 26. a 27. června. Neodehraná kola a utkání mládeže se dohrávat nebudou. Podle nastavených herních systémů v Rozpise soutěží dojde k přelosování a rozdělení do skupin dle stávajících tabulek. Mládežnické soutěže jsou nepostupové a nesestupové, věřím, že kluby s tím nebudou mít žádný zásadní problém.

Klidně se může stát, že se odehrají dvě, tři kola a covidová krize bude zpátky. Věříte, že ke třetí vlně už nedojde nebo jste v tomto ohledu spíš pesimista?

Stát se může cokoliv. My budeme připraveni. Nemůžeme předjímat, co se stane, kdyby náhodou něco… Naší povinností vůči klubům je připravit rámec, jak soutěže dohrát. Pokud dojde k tomu, že opět nebudeme moci hrát, budeme to řešit, až to nastane. Můj bezbřehý optimismus mi velí, že se hrát bude a soutěže dohrajeme. I když třeba za cenu, že ne každý odehraje všechna svá utkání.

Z podzimu zůstala nedohrána hromada utkání. Je vůbec v silách svazu a následně klubů sezonu dohrát celou?

Vzhledem k tomu, že se utkání mládeže dohrávat nebudou, těch neodehraných utkání zase tolik není. V soutěžích mužů chybí jedno utkání Poháru hejtmana, tři utkání Krajského přeboru, čtyři utkání I. A třídy, čtyři utkání I. B třídy skupiny A a jedno skupiny B. Celkem tedy třináct zápasů. Ty budou muset být sehrána do začátku jarních kol. Klubům bude nabídnuta možnost tato utkání sehrát a dohrát ještě před 13. únorem. Stejně budou muset hrát nějaká přípravná utkání, tak místo nich mohou odehrát utkání mistrovské. Pevně věřím, že kluby a hráči vnímají, jaká porce je čeká a dobře se na jaro připraví. Rozumím tomu, že jarní část bude divočina, ale pevně také věřím, že naše kluby budou dobře kooperovat (nemyslím výsledkově) v návaznosti na termíny, začátky i hrací plochy a vše se zvládne.

Není nebo nebyla na stole i varianta změny systému (zkrácená verze) soutěží?

V soutěžích mužů tato varianta na stole není a nebyla. Z pohledu řádů to prakticky ani není možné. Částečně jsme tuto variantu použili v soutěžích mládeže.

Jste sekretářem KFS. Hádám, že práce máte v tomto stavu fotbalu více než při klasickém běhu soutěží. Pletu se?

Prakticky jeden a půl měsíce fotbal stál, nikdo mi nevolal, nikdo po mě nic nechtěl, nechodily mi e-maily. Jsem zvyklý být v zápřahu, trávit víkendy na hřištích, teď nebylo kam jít, nemohli jsme ani na pivo, chyběl mi kontakt s lidmi. Nyní tedy budu muset zvýšeným úsilím vše připravit. Je to pořád jenom práce (usmívá se).