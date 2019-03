A stejné představení pokračovalo i po změně stran. Kostelci se nedařilo ubránit chlumeckého kanonýra Labíka, který v utkání zaznamenal čtyři branky! Za domácí se trefil pouze Říha, který snižoval na 1:5.

Derby ovládli žáci Spartaku

V prvním kole poháru starších žáků hostil Rychnov nad Kněžnou rivala z Týniště nad Orlicí. Domácí vyhráli 4:2.

Začátek jara se nepovedl ani fotbalistům Rychnova, kteří prohráli na domácím hřišti s hradeckou Slavii 1:3. Rychnovu se přitom výborně vydařila zimní příprava a vypadalo to, že tým bude od začátku stahovat ztrátu soupeřů. Jenže hned v prvním zápase přišlo zklamání. Domácí do utkání vstoupili výborně, když se v 9. minutě trefil Počtýnský, jenže Slavia do poločasu vývoj utkání otočila a pojistku přidal v 83. minutě Řezáč a rozhodl o výhře hradeckého týmu.

V I. A třídě začalo jaro, Týniště má bod

Týniště nad Orlicí - O víkendu se odehrálo první jarní kolo v I. A třídě. Jediný zástupce z okresu Týniště nad Orlicí k němu cestoval do Kobylic. Tam začal naprosto skvěle a rychle vedl 2:0, když se do 20. minuty dvakrát prosadil Jedlinský. Jenže Týniště svůj náskok nedokázalo v druhém poločase udržet a domácí o konečné remíze rozhodli v 90. minutě, kdy se z pokutového kopu prosadil Haupt. V penaltovém rozstřelu byli přesnější Kobylice, když vyhráli 5:3. „I přes naše rychlé vedení domácí zápas nevzdali a otočili,“ uvedl vedoucí hostů Lukáš Ráček.