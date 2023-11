Zápas byl hodně náročný, věděli jsme, že Jaroměř má velmi kvalitní tým, což se také potvrdilo. Hosté byli více na míči a my se drželi naši taktiky, nicméně z mého pohledu byl zápas vyrovnaný.

Rozhodli jste v poslední desetiminutovce, kdy jste dali tři branky, čím jste Jaroměř zlomili?

Nejspíše to bylo dvěma rychle vstřelenými góly během dvou minut, kdy jsme v 82. minutě dali gól na 2:1 a o minutu později na 3:1. Taková situace zlomí každý tým.

Vy jste vstřelil důležitou branku na 3:1, můžete ji popsat?

Po chybné rozehrávce soupeře jsem u kruhu dostal přihrávku a rozhodl se, že půjdu sám, když jsem se po delším sprintu dostal až do vápna, obešel jsem hostujícího stopera a vystřelil na zadní tyč.

Při pohledu na tabulku hodně důležité body. Přinesou i trochu klidu do zimní pauzy?

Určitě, tato výhra je pro nás velmi cenná. Jsme rádi, že i když se podzimní část sezony nevyvíjela úplně podle našich představ, v posledním domácím zápase jsme si dokázali spravit chuť. V zimní přípravě máme určitě na čem pracovat.

S 19 body přezimujete na 11. místě tabulky krajského přeboru, jak podzim hodnotíte?

Upřímně jsem z počátku očekával více získaných bodů, ale nakonec i vzhledem k vyrovnanosti soutěže, kdy každý může porazit každého, 19 bodů beru celkem s klidem na duši.

Vy jste naskočil do všech 15 duelů, na hřišti jste strávil 1402 minut a vstřelil jste čtyři branky. Spokojenost s výkony?

Jsem rád, že oproti loňské sezoně se mi vyhýbají zranění. Gólově jsem na tom taky lépe než loni, ale spokojený nejsem. Určitě mám na víc a doufám, že to na jaře ukážu.

Během rozehrané soutěže přišli borci, kteří mají zkušenosti z profesionálního fotbalu Radim Ottmar a Adam Provazník, jak vám pomohli?

Za příchod kluků jsem velmi rád. Adam i Radim jsou fajn a musím říct, že hned zapadli do party. Co se týče Oťase, dokáže zezadu velmi dobře organizovat hru, má neuvěřitelně přesné výkopy a o samotných zákrocích snad ani mluvit nemusím. Áda zády k brance podrží neskutečné množství míčů, my jsme pak schopni chodit do rychlých protiútoku. Je zároveň velmi technický a má dobrou střelu. Jejich příchod je pro nás velkým přínosem.

Jak budete trávit zimní přestávku bez fotbalu?

Aktuálně mě trápí nemoc a beru antibiotika. Hned, jak budu fit, vlétnu na pořádnou „off season“, abych byl na jaro co nejvíce připravený. Součástí toho budou i futsalové mače za kluky z Flamenga.

S jakým výsledkem či umístěním budete spokojen po odehrání všech třiceti kol?

Jsem optimista, takže řeknu, že top 7-8 bych bral. Tým na to určitě máme. Doufám, že se nám bude dařit více než v první polovině sezony.

V minulosti jste působil v Hradci Králové, co říkáte na nový Malšovický stadionu? Už jste se na něm byl podívat?

Měl jsem to v plánu, ale ještě nevyšel čas. Snad se tam brzy podívám. (usmívá se)