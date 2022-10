Zatímco v posledních sezonách hráli fotbalisté Rychnova nad Kněžnou většinou o záchranu krajského přeboru, letos je to zatím úplně jiná písnička. Spartak je třetí o skóre za druhým chlumeckým béčkem a v dvoubodovém závěsu za vedoucí Solnicí. Do týmu se v létě vrátil kanonýr Jiří Počtýnský a v dosavadním průběhu aktuálního ročníku vsítil už devět branek, což ho ve střeleckém pořadí soutěže řadí na druhé místo.

Jaká nálada teď vládne v rychnovské kabině?

V kabině vládne od začátku sezony celkem dobrá nálada. Co jsem se tam vrátil, tak se snažíme mladé kluky do toho dostat, aby opravdu věděli, že tým je v tomto směru důležitý. Projevuje se to v trénincích, které jsou teď od trenérů dobře propracované, má to kvalitu a všechny to posouvá kupředu, což je pak vidět i v zápasech.

V posledních sezonách byl vždy v Rychnově špatný podzim, nyní je tomu naopak. Kde a v čem nastala taková výrazná změna?

Těžko říct. Letní příprava byla krátká, ale myslím si, že kvalitní. Všechno potřebuje čas. I ti mladí kluci, co v týmu máme, tak se postupně zapojovali a poznávali to. Teď už si to asi zrovna všechno sedlo a podle toho jsou i výsledky. Věřím, že v tom budeme pokračovat.

V loňské sezoně jste si odskočil do divizního Letohradu. Jak toto angažmá hodnotíte?

Musím říct, že to byla fajn zkušenost. První půlrok byl pro mě takový oťukávací, vůbec se sžít s tou divizní tvrdostí, rychlostí atd. Druhý půlrok už byl za mě docela dobrý a užil jsem si to. Nové stadiony, nové zápasy, poznal jsem nové spoluhráče v Letohradu a fotbal na vyšší úrovni od zázemí přes taktickou přípravu až po samotné zápasy.

Jiří Počtýnský (v pruhovaném) v duelu proti Dobrušce.Zdroj: fotbalfoto.cz/Petr ReichlZpět k Rychnovu. Naposledy jste porazili Vysokou 3:0 a vy jste dal první gól. Byl klíčový pro vývoj utkání?

Doufám, že ano. Tím jsme se trošku uklidnili. Vysoká přijela s takovou hrou, že byla hodně na balonu. My jsme se drželi spíš za míčem a nechávali jsme je hrát. Po oťukávací půlhodince se nám podařilo vstřelit branku. Potom jsme věděli, že bude muset hrát stále Vysoká a my se můžeme spolehnout třeba na nějakou brejkovou situaci.

V závěrečné dvacetiminutovce jste přidali další dvě branky, čímž jste výhru pojistili.

Přesně tak. Hráli jsme pořád stejně. Pro nás se duel v tomhle neměnil, pořád jsme drželi systém, který praktikujeme a který jsme v tuhle chvíli zvyklí hrát. Toho jsme se drželi a ty góly k tomu potom přišly.

Osobně už máte v sezoně na svém kontě devět zásahů. Cítíte střeleckou formu?

(usměje se) Já bych to formou asi nenazýval, nazval bych to prací týmu. Říká se to tak všude a vždycky, když jsou nějaké rozhovory, tak je to prostě o práci celého mužstva. Když pak ten kolektiv šlape a góly se dávají, tak je v podstatě jedno, kdo je dává. Jsem samozřejmě rád, protože to nabírá sebevědomí mně i týmu, když se vyhrává a dávají se góly. Ale rozhodující to pro mě není.

Váš tým střelecky táhne tříčlenné komando Počtýnský, Zajíček, Markovič. Vyhovuje vám, že to není jen o jednom hráči a soupeři tak nevědí, na koho se zaměřit nejvíce?

Věřím, že je to naše výhoda. Čím více gólových hráčů je na place, tím lepší. S tím jsem se do Rychnova vracel, moje pozice se trošku změnila od té doby, když jsem odcházel. I když nerad, přijal jsem ji (usměje se), ale teď to vychází a góly padají nám všem.

Jiří Počtýnský (v pruhovaném) během utkání v Jaroměři.Zdroj: fotbalfoto.cz/Václav Mlejnek

V neděli vás čeká derby na trávníku vedoucí Solnice. Váš předseda na svazovém webu prohlásil, že jedete setnout lídra. Věříte si na něj?

Těžko říct, v jakém stavu to psal (rozesměje se), protože se to tam objevilo večer, tak jestli nebyla nějaká euforie. Nicméně hrát se dá s každým. Určitě se soupeře nebojíme, přijedeme tam hrát takový fotbal, jaký jsme zvyklí hrát a věříme, že nám přinese úspěch, stejně jako podpora našich skvělých fanoušků.

Nečekal jste v čele tabulky spíše hradeckou Slavii, která má ambice na postup?

Rozhodně jsem si myslel, že se o to bude prát víc. Na druhou stranu každá sezona je jiná. O tom jsme se bavili na začátku. My jsme třeba měli špatný podzimy několik let po sobě a teď najednou máme podzim, kde máme bodů, že už jsme pomalu zachráněni, když to takhle řeknu. Holt se jim to teď nepovedlo, ale o to lepší šňůru pak můžou mít na jaře. Hraje se ještě o spoustu bodů a pořád jsou v nějaké šanci, ale Solnice a třeba i Jaroměř asi tolik bodů ztrácet nebudou. Takže si myslím, že pro Slavii už je to teď trošku složitější.

Máte nějakého favorita nebo tip na prvenství v soutěži?

Přemýšlím. Podle mě Jaroměř nehraje špatný fotbal, ale za mě v této soutěži každý může prohrát s každým. Takže favorita vysloveně nemám, že bych někomu věřil, že to rozbombí a vyhraje třeba o deset bodů.

Může i Rychnov být nadále nahoře a třeba i míchat postupovými kartami?

Doufám v to, protože pak rostou všichni hráči, i ti mladí kluci, které se do toho snažíme dostat, aby se jim i příští sezony dařilo a herně se zlepšovali. Věřím tedy, že se budeme stále držet nahoře a budeme se snažit, aby to mělo nějakou šťávu. Buď se hraje o titul nebo o padáka, to je hra. Když hraje člověk nějaký sedmý osmý flek, tak je to takové bez nějakého záživného náboje.