V posledním kole jste rozstříleli Dobrušku 8:1, jak byste zápas zhodnotil? Zápas se pro nás vyvíjel od začátku velmi dobře. Díky naší efektivitě jsme se dostali do pohody a utkání jsme kontrolovali, i když branek jsme mohli dát i víc.

Vám se povedlo v utkání vstřelit tři branky, spokojenost s výkonem?

Určitě jsem z osobního hlediska spokojený.

Souboj dvou veteránů se stejným číslem na zádech. Dohromady je jim 101 let

Hattrick jste zkompletoval z penalty, nechali vás ji kluci kopat, aby přistálo něco do týmové kasičky a kolik to bude?

Na penaltu jsem byl určený s Pepim Krolopem, ale jakmile jsem měl možnost dát hattrick, tak bych nikoho nepustil. (směje se) Už během zápasu tam něco takového zaznělo, ale popravdě nevím, kolik mě to bude stát.

Nejlepší střelci KP 2022/23

10 - Jiří Pečenka (Hořice)

9 - Jakub Hartman (Chlumec B)

8 - David Motl (Solnice)

8 - Jiří Počtýnský (Rychnov

Jste sice nováčkem soutěže, ale i tak nejvyšší krajské soutěži vévodíte, čekal jste to před sezonou?

Upřímně jsem tohle nečekal a myslím, že ani nikdo jiný z týmu. Chceme vyhrát každý zápas, já osobně jsem však očekával první polovinu tabulky, tohle je takové milé překvapení.

Co je podle vás největší předností Solnice?

Máme kvalitní a široký kádr, to je podle mě rozhodující. Taky je v Solnici super zázemí.

Jak byste se jako fotbalista charakterizoval?

Já osobně se vidím jako technický hráč s fotbalovým myšlením a dobrou střelou. Občas toho i dost naběhám. (směje se) Celkově bych to hodnocení spíše nechal na trenérovi, spoluhráčích a soupeřích.

Z devíti zápasů jste prohráli pouze jeden, proč to v Jaroměři nevyšlo?

Je to tak. V Jaroměři se nám nedařilo vůbec nic. Nikdo z nás neudělal nic navíc a nebojovali jsme. Jaroměř má silný tým a zaslouženě vyhrála. Myslím, že i oni budou bojovat o čelo tabulky.

Kdo by měl být vaším největším konkurentem v boji o titul?

Rozhodně to měla být hradecká Slavia, ale postupem času už si myslím, že tomu tak nebude. Ještě jsem neviděl chlumecké béčko, ale zatím válí. A jak už bylo zmíněno, tak se nahoře bude prát Jaroměř.

GÓLOVÁ RADOST. Fotbalisté Solnice se radují z gólu Davida Motla (uprostřed).Zdroj: Eva Šebová, Solnická meruna

Co berete jako váš největší fotbalový úspěch?

Zajímavá otázka. Mám hezké vzpomínky na zkušenosti z pražské Sparty, kde jsem působil v mládežnických kategoriích a zahrál jsem si tam ligové dorostenecké zápasy. Poté jsem měl radost, když jsem se prokousal do základu Vysokého Mýta a s ním hrál na špici Divize C.

O následujícím víkendu se představíte v Červeném Kostelci, kde mají krásný nový stadion. Jak se těšíte a co od soupeře čekáte?

Na nový areál se rozhodně moc těším. O soupeři toho moc nevím, ale to se ještě před zápasem změní. S trenéry Kostelec určitě rozebereme. Každopádně bude důležité, abychom se soustředili sami na sebe a hráli svoji hru.