Šestým kolem pokračoval VOTROK krajský přebor na Královéhradecku.

Rychnov schytal od úřadujícího mistra „kanára“

Minule nasázely Libčany doma Jičínu 15 branek. Teď přehrály silný Rychnov jasně 6:0. Už to vypadá, že jsou v herní pohodě jako během celé loňské sezony. Navíc kanonýr Hofman vstřelil v druhém utkání po sobě čtyři branky. V šesti zápasech nasázel už 12 branek a zaslouženě vévodí tabulce střelců.

„Přes jednoznačný výsledek musím domácí tým pochválit, protože se do několika slibných šancí během zápasu dostali. Čtyřmi brankami se blýskl Michael Hofman,“ hodnotil sekretář Libčan František Bárta.

Fantastický obrat! Jičín v derby přestřílel Hořice

Po 15. minutách prohrával Jičín s Hořicemi 0:2. Málokdo by si v tu chvíli řekl, že Jičín nakonec získá první body v sezoně. Opak byl však pravdou. Domácí do poločasu dokázali otočit vývoj utkání na 3:2. Po změně stran navíc přidali další dvě branky a Jiskra se zmohla pouze na konečnou kosmetickou úpravu. Při výhře 5:3 se hattrickem vyznamenal Jakub Nálevka.

„Do 15. minuty se opět utkáni nevyvíjelo příznivě. Důležité bylo, že jsme to nezabalili. Odměnou bylo brzké snížení na 1:2. Hořice znejistěly a my podnikali nebezpečné útoky do jejich otevřené obrany. Vývoj jsme otočili a tím šla naše psychika obrovsky nahoru. Vítězství si moc ceníme a doufáme, že nám pomůže do dalších bojů,“ uvedl trenér Jičína Pavel Obermajer. Naopak na druhé straně bylo ke spokojenosti hodně daleko. „Na náměstí v Jičíně probíhá festival pohádky a na blízkém stadionu uspořádaly Hořice fotbalový den otevřených dveří,“ řekl vedoucí mužstva Hořic Josef Vydra.

Černilov rozstřílel trápící se Dobrušku

Už v minulém kole proti Hořicím ukázal Černilov svoji kvalitu. Tehdy to stačilo pouze na bod. Jenže o víkendu na domácím hřišti jasně přehrál Dobrušku 5:0. Nováček za otloukánka rozhodně být nemusí. „S vysokou výhrou bez inkasování panuje spokojenost, přesto bylo dost dalších akcí, které jsme mohli vyřešit lépe. Dvěma brankami a asistencí se blýskl Šmied. Z dvaceti metrů se pěkně trefil Roubal,“ pověděl spokojený sekretář domácího celku Martin Šmied.

Kouzlo Police je pryč. Vysoká odvezla všechny body

První tři kola soutěže nováček z Police vyhrál, jenže v posledních třech nezískal ani bod. Naposledy doma nestačil na Vysokou nad Labem, které podlehl 1:3. O svém vítězství rozhodli hosté už v prvním poločase, který vyhráli 2:0.

HVĚZDA KOLA:

Michael Hofman (Libčany): Na startu sezony není v krajském přeboru větší hvězda. Hofman nasázel v šesti duelech 12 branek. Naposledy to odnesl Rychnov, do jehož sítě se trefil hned čtyřikrát.



VÝROK KOLA:

„Po dobrém úvodu utkání přišel kolaps. Nadšeně hrajícímu Jičínu jsme cestu za první výhrou vydláždili.“

(Josef Vydra, vedoucí mužstva Hořic po prohře 3:5 na hřišti posledního Jičína)