Už už to vypadalo, že se podzimní část krajských fotbalových soutěží obejde bez covidových problémů a žádný zápas nebude kvůli nákaze v některém z týmů odložen. Jenže to se nakonec nestalo.

Poslední zápas krajského přeboru, kterým měl být nedělní atraktivní souboj třetího s pátým týmem tabulky Jaroměř versus Jičín, byl nakonec zrušen. Důvodem byla nákaza Covidem-19 v týmu z města pohádek.

Giganti nadělovali

Vedoucí dva týmy a zároveň největší favorité přeboru Nový Bydžov a hradecká Slavia v závěrečném podzimním dílu nedopustili žádné překvapení. Naopak, venku si s chutí zastříleli. Cidlinský RMSK demonstroval svoji současnou sílu ve Vysoké nad Labem, kde zkušený domácí celek zostudil sedmi brankami (1:7), přičemž již po úvodní pětačtyřicetiminutovce vedl o čtyři góly (0:4).

V tabulce druzí Sešívaní si zase podmanili trávník Kostelce nad Orlicí, kde měli sobotní zápas zcela pod kontrolou. Domácím bez větších problémů nadělili „bůro“ (0:5).

Police se rozjela až po přestávce

Favorizovaná Police nad Metují v závěrečném podzimním kole přeboru cestovala na půdu posledního Černilova, kterému se v posledních zápasech vůbec nevedlo. Čekalo se tedy, že z toho bude jasná záležitost hostů.

V prvním poločase tomu tak nebylo. Domácí drželi polické hráče na uzdě a dokonce šli ve 22. minutě do vedení, které udrželi až do přestávky. Po změně stran už na to ale nenavázali. Hosté přepnuli na vyšší rychlostní stupeň a černilovský tým zasypali pěti brankami od 53. do 83. minuty.

Týniště se dostalo do parádní formy

Fotbalisté týnišťského SK obsadili v I. A třídě po podzimní části druhé místo a jsou jasně nejlepším týmem soutěže co se týká vstřelených branek, kterých v šestnácti zápasech nasázeli čtyřiasedmdesát. Do velké formy se dostali především v závěrečné části podzimu. V posledních pěti utkáních byli stoprocentní.

Své soupeře válcovali hlavně doma. Na stadionu v Olšině se jim střelecky vydařily hlavně tři poslední utkání. Nejprve deklasovali Velké Poříčí 12:0, poté si smlsli na královéhradecké Lokomotivě (8:0) a naposledy jejich domácí řádění odnesl Broumov (9:1).

Nepolisy stáhly dvoubrankové manko

Ve stejné soutěži se v sobotu hrát duel týmů ze suterénu tabulky. Poslední Nepolisy hostily čtrnácté Třebechovice. Celek zpod Orebu šel v první půlhodině zápasu do dvougólového vedení, o které však po změně stran přišel.

Alespoň dvoubodovou výhru tak musel zachraňovat v penaltovém rozstřelu, kde uspěl v poměru 4:3. „Ve druhé půli sklapla pověstná Csaplárova past a domácí se dotáhli,“ uvedl Karel Bíl, vedoucí třebechovického mužstva.

Dva podzimní suveréni

Pohled na tabulku přeboru a I. A třídy ukazuje, že obě soutěže měly na podzim jasné suverény. Elitní krajskou „ligu“ zatím zcela ovládá Nový Bydžov, který během šestnácti odehraných zápasů ztratil pouhopouhý bod! Solnice je v A třídě o něco „horší“, ztratila body dva.