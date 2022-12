Po podzimu jste na pátém místě krajského přeboru. Jak hodnotíte první polovinu sezony? Mám to za roky působení v KP nastaveno tak, že pokud bodový zisk začíná trojkou, jde o úspěšný podzim.

S jakými ambicemi jste vlastně šli do sezony?

Chceme se fotbalem bavit, bavit naše fanoušky, to je primární cíl. Naší ambicí bylo vyhrát každý zápas. Krajský přebor chceme vyhrát, ta ambice se nemění.

Mluvilo se v Jaroměři i o případném postupu, nebo takové cíle v klubu nebyly?

Dlouhodobě mluvím o tom, že chci hrát v Jaroměři divizi. Považuji za přirozené, že se chceme s týmem neustále posouvat a zlepšovat. Nikdy neřeknu, že cílem je „klidný střed tabulky“, to není moje filosofie. Otázka divize je složitější a nedá se na ni jednoduše odpovědět. K divizi jsou dvě cesty. Krátkodobá, kdy máte dostatek financí, silného sponzora, díky kterému získáte kvalitní hráče a zajistíte si případně do divize cestu. Dlouhodobá spočívá pak ve výchově vlastních hráčů, výchově vlastních kvalitních trenérů, spolupráci s FC Hradec Králové při uvolňovaní těch nejlepších mládežnických hráčů, budování celkové koncepce klubu, která má právě prvek dlouhodobosti a kontinuity.

Nejlepší střelci - FK Jaroměř



8 - Daniel Votrubec

5 - Zdeněk Kocourek

4 - Miloš Exnar, Radek Gorol, Aleš Pohořálek

S tím souvisí areál, ve kterém hrajete, zázemí, které hráčům poskytujete. Na to navazuje získání statusu střediska mládeže. Potřebujete, aby vaše dorostenecké týmy hrály vyšší soutěž, než je krajský přebor. A na to navazuje kategorie starších žáků. Těch kroků je mnoho a vše je pomalejší, do budoucna však stabilnější. V Jaroměři chci jít právě touto cestou.

Soutěži určitě prospěly nováčkovské týmy Solnice a Týniště, které se pohybují v horních patrech tabulky, čekal jste něco podobného?

Oba týmy jsem znal z působení v I. A třídě a věděl jsem o jejich kvalitě. S Týništěm se navíc pravidelně utkáváme v přípravných zápasech. Jejich postavení v tabulce mě nepřekvapuje.

Solnice je po podzimu dokonce v čele. Vy jste ji však doma dokázali porazit. Byl to nejlepší podzimní zápas?

Nemyslím si, že to byl náš nejlepší zápas. Každopádně jsme Solnici nepustili do žádné šance, byli jsme maximálně organizovaní a ukončili dlouhou sérii solnické neporazitelnosti.

Závěr trošku zkazily prohry se Slavií, v Hořicích a v Jičíně, proč k nim došlo?

Každý zápas má svůj příběh. Se Slavií to bylo o prvním gólu. V Hořicích o lehkovážnosti a ukolébání se, že když vedete 2:0, tak se už nemůže nic stát. V Jičíně o chybě rozhodčích.

FK Jaroměř 2022/2023.Zdroj: Václav Mlejnek

Překvapila vás nějak tabulka krajského přeboru po polovině soutěže?

Překvapením pro mě je určitě postavení Rychnova nad Kněžnou. A samozřejmě jsem nečekal takovou výsledkovou dominanci Solnice. Na opačném pólu tabulky je pak ztráta Kostelce a Vrchlabí už značná…

Dal by se vypíchnout jeden hráč, který vás během podzimu pozitivně překvapil?

Fotbal je kolektivní sport, proto nerad hovořím o jednotlivcích. Tak, jako každý zápas má svůj příběh, tak i každý zápas má své hrdiny. Jsem rád, že v našem případě je těch hrdinů víc a není pouze jeden.

Kdy zahájíte zimní přípravu na jarní část sezony?

Přípravu zahájíme 10. ledna, veškerá bude v domácích podmínkách. Budeme kombinovat posilovnu, výběhy a malou UMT. A vzhledem k šíři kádru budeme tentokrát absolvovat větší počet přípravných zápasů.

S čím budete vstupovat do jara?

S úplně stejnými ambicemi jako jsme vstupovali do podzimu. Budeme se chtít fotbalem bavit a stoupat tabulkou výše.

Bude se během zimy nějak měnit hráčský kádr?

O jaroměřské hráče vždy byl zájem ve vyšších soutěžích. To mě jako trenéra samozřejmě těší. Chci však kádr udržet pohromadě. Máme v týmu několik studentů, dva z nich pojedou na stáž do ciziny. Naopak máme více jak 10 hráčů na hostováních v nižších soutěžích a nevylučuji, že někteří z nich naskočí minimálně do zimní přípravy. Obecně nejsem velkým příznivcem změn uprostřed sezony.

Nejvytěžovanější hráči podzimu - FK Jaroměř



1386 minut - Daniel Votrubec

1376 - Lukáš Červenka

1322 - Radek Gorol

1266 - Daniel Valášek

V listopadu jste byl přijat ke studiu UEFA A licence, k čemuž samozřejmě gratuluji. Co to pro vás znamená?

Jsem přesvědčen, že každý správný trenér má ambici se neustále zlepšovat. Pokud já chci po hráčích, aby byli lepší a lepší, pracovali na soběi mimo tréninky, tak jim chci jít i příkladem, že se chci zlepšovat já jako jejich trenér. A to samé platí z pohledu ostatních trenérů v FKJ. Chci je inspirovat ke studiu vyšších trenérských licencí. Na studium se těším. Primárně z pohledu obsahu. Na druhé straně mi to vezme spoustu času.

Kromě trénování A-týmu jste i předsedou FK Jaroměř. Jak hodnotíte podzim z pohledu celého klubu?

Sportovně jsme zažili určitě úspěšnější podzimy. Jsem jako předseda pyšný na to, že obsazujeme veškeré mládežnické kategorii od mini přípravky až po starší dorost, byť někde budeme muset přehodnotit, zda okresní působnost není pro nás lepší než krajská. Bohužel vedle sportovní činnosti musíme řešit spoustu věcí spojených s financemi, kterých ubývá a proti tomu jde zvyšování cen. To má samozřejmě dopad na tréninkové procesy, kdy si nemůžete dovolit objednat tolik hal, absolvovat tolik zápasů na umělkách apod.. Ale obdobné věci určitě řeší i ostatní kluby. Pevně věřím, že po sportovní stránce to díky trenérské partě, která v Jaroměři je, zvládneme.