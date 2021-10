Z jeho nejbližších pronásledovatelů naplno bodovala pouze hradecká Slavia. Sešívaní si dojeli pro výhru 2:0 do Vrchlabí. Utkání mělo šťavnatý nádech. O tom, že bylo poměrně rušné a tvrdé, svědčí deset žlutých a jedna červená karta (domácí Žďárský v 58. minutě).

ROZJETÁ hradecká Slavia (v černém) si dojela pro všechny body do Vrchlabí, i když to tam neměla vůbec jednoduché.Zdroj: Jiří Novák

Naopak hostující trenér Petr Průcha skvělým obratem a cenným vítězstvím dostal od svých svěřenců krásný dárek k 47. narozeninám, které slavil zrovna v neděli, kdy se šlágr kola hrál. „Byť se zdálo, že za stavu 2:0 pro domácí je po nás, paradoxně to tak nebylo. Za tohoto stavu z nás spadla jakási deka, upjatost a konečně jsme to rozbalili,“ podotkl kouč RMSK Cidlina. Bydžov tak i nadále zůstává na čele stoprocentní.

Police v duelu dvou postupových kandidátů doma ztratila vedení 2:0 a Novému Bydžovu nakonec podlehla 2:3. „Ach jo. Utkaní jsme měli nadějně rozehrané. Troufám si tvrdit, že do stavu 2:0 jsme byli lepším mužstvem. Velikánskou škodou byla inkasovaná branka vzápětí. Soupeř tím ožil a my zažili šok v podobě dalších branek v naší síti. Tato prohra bolí, ale nedá se nic dělat, život jde dál,“ posteskl si Karel Klimeš, předseda polického Spartaku.

V krajském přeboru to začíná vypadat, že Polici nad Metují se pomalu začíná vzdalovat sen o postupu do divize. Ztráta jedenácti bodů na vedoucí post po osmi odehraných kolech tomu dává zapravdu. I když na předčasné závěry je brzy, hraje se třicet kol, ještě tedy není odehraná ani třetina sezony.

