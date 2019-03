Situace v divizi není růžová. Kratonohy se odhlásily, od léta chtějí kopat Votrok krajský přebor. Nedobře je na tom Náchod, na hraně Dvůr Králové i Trutnov.

Lídr přeboru Libčany navíc neuvažují o posunu výš.

Proto může padat z přeboru až pět mužstev. „Vyvinulo se to tak, že polovina tabulky hraje o záchranu,“ souhlasí předseda krajského svazu Václav Andrejs. „Bude to zajímavé. Je to důvod, proč by lidi měli chodit na fotbal.“

Namočeno je vlastně devět mužstev. Ani nyní osmý Jičín nemůže být v klidu.

Ze všech nejhůře je na tom Rychnov nad Kněžnou, který však v zimě obměnil tým. Získal například druhého nejlepšího střelce soutěže Romana Zajíčka. „Bude zajímavé je sledovat,“ připouští Dominik Palm, obránce Hořic.

Ani jeho Jiskra není v klidu. Má jedenadvacet bodů, jenže část jara sehraje kvůli rekonstrukci hřiště v Probluzi u Hradce. „Snad nám tenhle azyl neuškodí,“ doufá Palm.

V nebezpečných místech jsou i tradiční kluby: Jaroměř, Chlumec, hradecká Slavia, Lázně Bělohrad.

„Náš kolektiv sice stárne, ale srdce zůstává mladé, což, doufám, předáme i mladým klukům, které momentálně zapracováváme a vkládáme do nich důvěru,“ věří týmu před jarem Jaroslav Linhart, matador v sestavě Slavie.

Boj to bude opravdu tuhý. Stejně jako v dalších krajských soutěžích.