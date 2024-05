Říká se, že to byl nejlepší zápas vašeho týmu v sezoně. Je tomu tak? Určitě. Sešli jsme se v kompletní sestavě, tedy v té nejlepší, co dokážeme být. A sedlo nám to. Soupeře jsme moc do šancí nepustili, možná do jedné, co si vzpomínám. Plus penalta, ze které jsme dostali gól. Jinak si to fakt všechno sedlo. I v útoku jsme mohli přidat dalších možná pět gólů. Takže jak v obraně, tak v útoku to bylo povedené. Asi jak říkáte, byl to náš nejlepší zápas.

Jak budete vzpomínat na tři góly do sítě Lázní Bělohrad? Jak všechny padly? Nejprve jsem měl jednu velkou šanci, kdy jsem šel sám na bránu, ale tu jsem neproměnil, tak jsem z toho byl takový špatný. Ale pak přišel od našeho gólmana Oťase (Ottmar – pozn. aut.) dlouhý balon za obranu, já jsem si to zpracoval a přehodil domácího brankáře. Další dva góly padly poté, co náš kapitán Radek Kollár dobře zabojoval a zatlačil na jejich obranu, já to vlastně dorážel už prakticky do prázdné brány. Obě branky jdou tedy z velké části za naším kapitánem.

Kdy se tak stalo? Bylo to při mém působení v Ostravě. Ale určitě je každý hattrick příjemný, takže to se neomrzí.

Přednedávnem jste na tom byli v tabulce ne úplně nejlíp. Teď jste ale dvakrát vyhráli, díky čemuž se s největší pravděpodobností zachráníte. Dává vám to klid do zbytku sezony?

Stoprocentně. Teď jsme hráli o všechno. Kdybychom v Bělohradě prohráli, tak by to byl velký problém a byli bychom ve stresu. Těmahle dvěma výhrami jsme se uklidnili. Nejsme ještě na sto procent zachráněni, ale na devadesát devět snad jo.

Adam Provazník (dole druhý zprava)Zdroj: fotbalfoto.cz

Přesto, asi jste si v Týništi představovali o něco lepší sezonu, ne?

To každopádně, představovali jsme si, že budeme hrát v horní polovině tabulky, možná i v první pětce, protože kádr máme silný. Ale bohužel. Nevím, čím to bylo. Z části to bylo možná taky tím, že jsme se párkrát nesešli úplně všichni a museli hrát mladí kluci. Ale zachránili jsme to a s tím musíme být spokojeni. Cíl na postup před sezonou asi úplně nebyl.

Jak vidíte váš tým nyní? Na jakém postu byste chtěli skončit?

Z posledních čtyř zápasů bychom za mě chtěli udělat dvě výhry, ty by byly příjemné. Dotáhli bychom se na ten zbytek v tabulce a byl by to pro nás úspěch, dvě výhry ze čtyř zápasů.

Adam Provazník (vpravo)Zdroj: fotbalfoto.czUž jste to nakousl na začátku, kde jste všude hrál. Byl jste i v mládežnických reprezentacích, máte docela zajímavý fotbalový životopis, mohl byste ho přiblížit? Jak se vaše kariéra vyvíjela?

S fotbalem jsem začínal v Kostelci nad Orlicí. Odtamtud si mě vyhlídli do Mladé Boleslavi. Tam jsem prošel mládeží od kategorie U13 U14, dostal jsem se do reprezentace osmnáctek devatenáctek. Zapojil jsem se i do boleslavského áčka, kde jsem byl dva roky. Když ale přišla různá zranění a trenér se mnou nepočítal do áčka, tak jsem se rozhodl jít na hostování do Táborska na hostování. Celkem se mi tam dařilo a pak jsem tam šel i na přestup. Jenže následovalo další zranění, operace kolene a potom už jsem se do toho moc nedostával. Nabídla se příležitost jít do béčka Baníku Ostrava. S radostí jsem tam šel, ambice byla dostat se do áčka. To se mi bohužel nepovedlo. Ještě jsem šel zkusit přípravu do Opavy, ovšem tam jsme se nedohodli na podmínkách. Tak jsem si řekl, že mi to už stačilo a fotbal budu hrát jen tak pro radost, tady krajský přebor. S trenérem se dobře známe, chtěl mě. Já mu chtěl jít pomoct, takže jsme se dohodli. Teď tedy pracuju, hraju fotbal pro radost a jsem spokojen.

KRAJSKÝ FOTBAL: Vysoká krok od návratu do přeboru. Dvojitý hattrick Schovance

V Týništi jste od konce léta 2023, jak tehdy došlo k přestupu?

Trenér je dobrý kamarád s mým otcem, od mládí se známe. Nebylo nic složitého se kontaktovat.

Byla to jediná volba? Nebo jste měl i jiné nabídky?

Volali mi z divizních týmů – Ústí nad Orlicí a také Kosmonosy, které jsou u Boleslavi, kde jsem hrál. Ale já jsem se rozhodl, že fotbal chci hrát už fakt jenom tady u baráku pro radost. Když budu chtít skončit, tak skončím. Nebo když se něco přihodí či budu chtít někam odletět, tak to nebude problém a na zápas nebudu. V divizi bych musel hodně trénovat, třikrát týdně. Tady je takový volnější program, takhle mi to vyhovuje.