Spousta emocí byla v úterý k vidění při krajském finále McDonald’s Cupu, který hostil všesportovní stadion v Trutnově. Někteří mladí fotbalisté prokázali, že jsou na sportovní úspěchy zvyklí, pro jiné byl postup do celorepublikového finále životní událostí.

Velmi mile prožívali všechna svá vítězství i konečný triumf reprezentanti Základní školy v Dohalicích. Turnajem prošli naprosto suverénně a focení s vlajkami nemohlo uniknout žádnému z přítomných diváků.

Finalisté McDonald's Cupu známi. V Trutnově je dekorovali také hradečtí Votroci

Úspěch s týmem talentovaných fotbalistů prožíval také trenér mládeže TJ Sokol Dohalice Jaroslav Fejfar, jenž tým na turnaji doprovázel a už za dva týdny s ním vyrazí na Slovácko, kde budou Dohaličtí reprezentovat nejen svou školu a obec, zároveň i celý Královéhradecký kraj.

Finalisté McDonald's Cupu v kategorii M - Základní škola Dohalice.Zdroj: Deník/Tomáš Otradovský

Kde se podle vás začal rodit úspěch, jehož jste dnes s partou dohalických žáků dosáhli?

Celý život trénuji mládež v TJ Sokol Dohalice, kde využíváme spolupráce s místní školou. Ze čtrnácti kluků, kteří ji navštěvují, jich máme ve fotbale dvanáct, což je velmi dobré. V loňském roce obecní úřad dokončil víceúčelové hřiště v Dohaličkách u školy a musím říct, že ho žáci využívají skvěle.

ZŠ DohaliceZdroj: archiv ZŠZnamená to, že sport má v obci podporu?

Je tomu přesně tak. Minulé složení obecního úřadu bylo sportu velmi dobře nakloněno, nejen fotbalu, ale všem spolkům v naší vesnici. Po volbách s novým vedením opět velmi dobře spolupracujeme. Podpora je znát. Vždyť my jsme malá vesnice, která čítá nějakých 400 lidí, do fotbalového oddílu ale stahujeme děti z okolních vesniček a dnes se můžeme pochlubit sedmi týmy v různých věkových kategoriích. Sport v Dohalicích se neustále snažíme rozvíjet.

A dá se říci, že jste právě zde sklidili ovoce.

Jak říkáte, tady jsme sklidili ovoce (usmívá se). Řekl bych, že se jedná o největší sportovní úspěch školy. Ostatně jsme rádi, že malotřídky dostali na McDonald’s Cupu šanci, je to za čtyřiadvacet ročníků poprvé, co jsme tu mohli být, využili jsme toho a jsme tady.

Dohaličtí s vítěznou trofejíZdroj: Deník/Tomáš OtradovskýČekal jste, že turnajem profrčíte takhle suverénně?

Ani náhodou, tohle nikdo z nás vůbec nečekal. Naopak jsme před turnajem měli velké obavy. I na samotných klucích bylo vidět velká očekávání, musel jsem je trochu krotit. Ve finále jsou to všechno fotbalisti, ze kterých může něco vyrůst, ale pořád jsou to děti. Jeden zápas hrají tak, druhý jinak, nikdy nevíte, co od nich zrovna můžete čekat.

Jak se vám zamlouvala kvalita celého krajského finále?

Turnaj byl v Trutnově ze strany Asociace školních sportovních klubů Královéhradeckého kraje velmi dobře organizačně zajištěný. Všechno tu probíhalo precizně, zápasy na sebe krásně navazovaly, na nic se nečekalo. McDonald se k tomu postavil také skvěle. Za mě dobrý, na podobné velké akci jsme byli poprvé.

A rozhodně ne naposledy, už za dva týdny se dočkáte ještě velkolepějšího klání.

No však už se těšíme, ale máme teď pořádně zamotané hlavy. Tam už to bude s přespáním, musím zapojit více lidí, určitě i rodiče hráčů. Dnes to byl přece jen pouze jednodenní výlet, tohle už bude velká akce. Spokojenost je u nás náramná.

Pojede do Uherského Hradiště z Dohalic celý autobus?

Já myslím, že ano, bude to na celý autobus. Mohu se pochlubit, že už jsme dostali gratulace ze školy a dokonce i od starostky obce. To jsou věci, které člověka opravdu potěší.

Zdroj: Deník/Tomáš Otradovský