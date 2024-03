Sálem zní píseň Síla starejch vín od kapely Škwor a všichni přítomní vestoje dlouze tleskají šestici oceněných v kategorii za celoživotní práci pro krajský fotbal. Právě tak v pátek okolo dvacáté hodiny končil povedený 13. ročník Galavečeru Královéhradeckého krajského fotbalového svazu.

Nejlepším hráčem sezony 2022/203 byl na pátečním galavečeru vyhlášen Roman Zajíček, útočník FC Spartak Rychnov nad Kněžnou. | Foto: Lubomír Douděra

Že je třináctka nešťastným číslem? Pokud jde o galavečer krajského fotbalu, pak jemu se toto rčení v pátek 22. března vyhnulo velkým obloukem. Ostatně už jen fakt, že se tato významná akce konala v prostorách novotou zářící Malšovické arény, dával tušit, že tenhle večer bude ve všech směrech vydařený.

Moderátoři akce Pavel Schröfel a Aleš JavůrekZdroj: Lubomír DouděraA také že byl. Předně byl skvěle zorganizován. Jeho moderování se tradičně ujala dvojice Aleš Javůrek – Pavel Schröfel a jejich zásluhou se v obecenstvu nikdo nenudil. Vyhlašování jednotlivých kategorií obohatila dvě vystoupení. Prvním hostem byla zpěvačka Jayna (semifinalistka Česko-Slovenské Superstar Jana Karasová), druhým pak se svou barmanskou show Tomáš Trejbal.

Ostatně hostů měl letošní galavečer celou řadu a z těch opravdu významných, kteří se nejednou ukázali na pódiu, byli hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček, primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová, generální manažer FC Hradec Králové Richard Jukl, místní trenérská legenda Ladislav Škorpil, ale i člen reprezentace do 21 let sparťan Adam Karabec. Potkat v sále však bylo možné například i trenéra české jednadvacítky Jana Suchopárka či jeho parťáka ze stříbrného EURA 1996 Michala Horňáka.

Zleva Pavlína Springerová, Martin Červíček a Václav AndrejsZdroj: Lubomír DouděraÚvodní slovo, jak již bývá zvykem, patřilo předsedovi Královéhradeckého KFS a členu Výkonného výboru FAČR Václavu Andrejsovi, jenž připomněl celou řadu úspěchů, kterých krajský fotbal v roce 2023 dosáhl. Ať už to bylo uspořádání Galavečeru neprofesionálního fotbalu FAČR, který se vůbec poprvé v historii konal mimo Prahu, přesněji v Trutnově, velice úspěšné pořádání Memoriálu Václava Ježka, který navíc český reprezentační výběr do 18 let ovládl a v neposlední řadě 2. místo výběru patnáctiletých dívek na Kouba Cupu v Liberci.

Hlavní náplní pátečního večera však bylo rozdání čtyřiapadesáti cen ve čtrnácti kategoriích. Ocenění za kalendářní rok 2023 byli nejlepší fotbalisté, trenéři, ale i rozhodčí. Jak už bylo zmíněno, cenu Jana Modřického za celoživotní práci pro krajský fotbal obdrželi postupně Jiří Pelák, Jindřich Urbánek, Jaroslav Kratochvíl, Josef Balcar, Jan Neumann a in memorian také dlouholetý moderátor a hlasatel Bohumil Lemfeld, jenž zemřel v 70 letech krátce před otevřením Malšovické arény.

Nejlepším hráčem roku se stal kanonýr Rychnova nad Kněžnou Roman Zajíček, nejhezčím gólem byla označena trefa jaroměřského Adama Horáka, kterou moderátor Aleš Javůrek okomentoval slovy, že se určitě dala chytat.

Po loňském dvanáctém ročníku, jenž se konal v trutnovském Uffu, tak ani jeho třinácté pokračování nezklamalo. Ba naopak. Kde se uskuteční 14. ročník, o tom ještě není rozhodnuto.

Seznam všech oceněných za rok 2023

JUNIOR CENA ZA DOBROU PRÁCI S MLÁDEŽÍ

kategorie přípravky – TJ Dvůr Králové nad Labem

kategorie žáci – FK Vysoká nad Labem

kategorie dorost – FC Spartak Rychnov nad Kněžnou

JUNIOR CENA ZA DOBROU PRÁCI S MLÁDEŽÍZdroj: Lubomír Douděra

FOTBALOVÁ OBEC ROKU 2023

Kopidlno

Hajnice

Dohalice

FOTBALOVÝ STAROSTA ROKU – CENA MILOŠE JONA

Tomáš Prouza (Červený Kostelec)

Petr Veselka (Libčany)

Zdeňka Seidelová (Přepychy)

TRENÉR ROKU 2023, KATEGORIE MUŽI

Tomáš Sedláček (FK Kopidlno)

Jan Chasák (FC Spartak Rychnov nad Kněžnou)

Richard Vlášek (FK Chlumec nad Cidlinou)

TRENÉR MLÁDEŽE ROKU 2023, KATEGORIE MLÁDEŽ, CENA JOSEFA SOUČKA

Jan Rozsévač (TJ Jiskra Hořice)

Michal Dvořák (FC Mladé Buky)

Dušan Petráček (FK Jaroměř)

Miroslav Slezák (FC České Meziříčí)

Pavla Ulrichová (TJ Sokol Třebeš)

Dušan Kalaš (Slavoj Teplice nad Metují)

TRENÉR MLÁDEŽE ROKU 2023, KATEGORIE MLÁDEŽ, CENA JOSEFA SOUČKAZdroj: Lubomír Douděra

ROZHODČÍ SOUTĚŽÍ KFS ROKU 2023

František Jehlička

Adam Trejbal

ROZHODČÍ SOUTĚŽÍ KFS ROKU 2023, DO 25 LET

Varol Ikizgül

CENA JANA MODŘICKÉHO

Jiří Pelák

Jindřich Urbánek

Jaroslav Kratochvíl

Bohumil Lemfeld – in memoriam

Josef Balcar

Jan Neumann

CENA JANA MODŘICKÉHOZdroj: Lubomír Douděra

ZVLÁŠTNÍ CENA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KFS

Pavlína Springerová (primátorka města Hradec Králové)

Výběr dívek WU 14 Královéhradeckého KFS – 2. místo Kouba Cup

CENU FOTBALU V KRAJI z. s.

Jaroslav Mudruňka

Vojtěch Dlabáček

Zdeněk Votruba

Čeněk Hradil

Miroslav Zemánek

CENU FOTBALU V KRAJI z. s.Zdroj: Lubomír Douděra

GÓL SEZONY 2022/2023

Adam Horák (FK Jaroměř)

XI. SEZONY 2022/2023

Mikuláš Heřman (TJ Sokol Třebeš)

Michael Ptáček (SK Solnice)

Tomáš Kabeláč (FC Slavia Hradec Králové)

Filip Zawada (SK Solnice)

Vlastimil Karal (SK Dobruška)

Makhare Matsaberidze (FC Spartak Rychnov nad Kněžnou)

Radek Gorol (FK Jaroměř)

David Fidrich (SK Jičín)

Pavel Pilař (FK Chlumec nad Cidlinou B)

Roman Zajíček (FC Spartak Rychnov nad Kněžnou)

Milan Ujec (FK Vysoká nad Labem)

XI. SEZONY 2022/2023Zdroj: Lubomír Douděra

NEJLEPŠÍ HRÁČ SEZONY 2022/2023

Roman Zajíček (FC Spartak Rychnov nad Kněžnou)

BOMBEŘI SEZONY 2022/2023

KP muži: Adam Novotný (SK Týniště/FC Slavia HK), 28 branek

I. A třída muži: David Novák (SK Bystřian Kunčice), 34 branek

I. B třída muži – skupina A: Tomáš Sedláček (FK Kopidlno), 29 branek

I. B třída muži – skupina B: Jan Plšek (FC České Meziříčí), 38 branek

KP st. dorostu U 19: Jakub Lukášek (FC Spartak Rychnov n. Kn.), 27 branek

KS st. dorostu U 19: Jakub Taclík (FK Černilov), 18 branek

KP ml. dorostu U 17: Jan Lelek (TJ Lánov), 41 branek

BOMBEŘI SEZONY 2022/2023Zdroj: Lubomír Douděra