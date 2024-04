Na soupeře z České Skalice letos fotbalisté Solnice nebudou mít dobré vzpomínky. V polovině srpna jim tým trenéra Petra Lišky připravil první porážku v sezoně (3:1), na místo chystané odvety ale přišla premiérová domácí ztráta v ročníku.

Dohrávka 17. kola Votrok Krajského přeboru mezi Solnicí a Českou Skalicí nabídla divácké kulise osm branek a po velkém boji nerozhodný výsledek. | Foto: Eva Šebová

Celkem do pěti dnů byl rozvržen program úvodního jarního dějství VOTROK Krajského přeboru. Mohl za to brzký termín, v němž se ne každé hřiště v kraji na začátku března nacházelo v ideální kondici. Jedním z původně odložených duelů 17. kola byl souboj Solnice s Českou Skalicí a v jeho novém termínu diváci rozhodně ničeho nelitovali.

Vždyť v utkání druhého celku tabulky s dvanáctým padlo osm branek, navíc po hodně divokém průběhu. Výsledek 4:4 je navíc brán za velké překvapení. Obhájce trofeje totiž na domácím trávníku vůbec poprvé v sezoně ztratil body, ke všemu ještě po hodině hry vedl dvoubrankovým rozdílem a na konečnou remízu by v té chvíli nikdo nevsadil.

Votrok Krajský přebor – dohrávka 17. kola

Solnice – Česká Skalice 4:4 (3:2)

Už vstup do zápasu přinesl doslova střelecké hody. Gólový účet otevřel po šesti minutách svou pátou trefou v sezoně Diviš a na rychlé vyrovnání odpověděl proměněnou penaltou Rompotl. Na další reakci potřeboval Tobiška jen sedm minut a po brance Vítka si favorit nesl do přestávky vedení 3:2.

Brzy po pauze přidal Marek Vítek další trefu, která pro něj navíc znamenala jubilejní dvacátý (!) úspěch v sezoně. Jenže hosté nic nezabalili. Do hry je vrátilo snížení z dílny Rompotla a v 84. minutě dokonal solnické dílo zkázy svým teprve druhým zásahem v ročníku Chmelík.

Největší gólové přestřelky ročníku 9 branek: Lázně Bělohrad – Chlumec nad Cidlinou B 5:4 (4. kolo)

8 branek: Police nad Metují – Třebeš 7:1 (19. kolo)

8 branek: Solnice – Česká Skalice 4:4 (17. kolo)

7 branek: Třebeš – Hořice 5:2 (8. kolo)

7 branek: Rychnov nad Kněžnou – Police nad Metují 2:5 (17. kolo)

Hráči Solnice tak dvoubodovou ztrátou odmítli možnost vrátit se do čela tabulky a nebo se minimálně bodově vyrovnat vedoucí Polici nad Metují. Napravit si reputaci budou moci v nedělním domácím souboji s Jičínem. Hráče České Skalice ve stejný den čeká cesta do Rychnova nad Kněžnou.

Fakta – branky: 9. Pavlíček, 24. O. Tobiška, 38. a 58. M. Vítek – 6. Diviš, 17. z pen. a 72. Rompotl, 84. Chmelík. Rozhodčí: Vlachynský. ŽK: 3:1. Diváci: 120.

Ohlasy trenérů

Pavel Potužník, trenér SK Solnice: „Totální chaos v defenzívě a hrubé individuální chyby nás připravily o tříbodový zisk. Soupeři jsme darovali bod. A když k tomu připočtu ještě neproměněnou penaltu, vznikne z toho jeden z nejhorších výkonů za poslední rok. Nezbývá nám než doufat, aby se co nejdříve uzdravil stoper Michael Ptáček.“

Petr Liška, trenér SK Česká Skalice: „V dohrávce jsme začali velice dobře a Diviš nás poslal do vedení. Bohužel stejně jako minulý týden jsme velmi brzo inkasovali po centru a velmi sporném dotyku domácího útočníka. Zanedlouho jsme šli opět do vedení z pokutového kopu, ale vedení jsme ihned znovu ztratili a po hrubé chybě vzadu do poločasu ještě inkasovali. Po změně stran se domácí prosadili ještě jednou. Zápas jsme přesto nezabalili. V závěru při standardce prokázal rozený střelec Jakub Chmelík čich na góly a srovnal na konečných 4:4.“

