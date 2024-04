KRAJSKÝ FOTBAL: Police a Černilov zvýšily náskok. Kopidlno už je na dostřel

Zatímco na čelních pozicích se pořadí hlavních aspirantů na vítězství v soutěži lehce měnilo, v suterénu je vše při starém. Bez bodového úspěchu totiž v domácím prostředí odcházeli ze zápasů jak fotbalisté Hořic v Podkrkonoší, tak jejich konkuenti Jičín a Lázně Bělohrad.

Votrok Krajský přebor

Lázně Bělohrad – Police nad Metují 1:6 (1:2)

Fakta – branky: 24. Hrnčíř – 6., 52., 72. a 84. Fotr, 7. Camara, 70. Gilian. Rozhodčí: Šmejkal. ŽK: 1:1. Diváci: 200. Souboj čtrnáctého celku tabulky s prvním přinesl raketový vstup hostů do zápasu. Už v 7. minutě favorit vedl o dvě branky, soupeř se přesto nepoložil. Do pauzy snížil Hrnčíř a rázem bylo oč hrát. Po pauze už ale bylo na hřišti jen jedno mužstvo a kanonádu lídra soutěže řídil čtyřgólový Oskar Fotr. Tomu příjemné odpoledne pokazilo jen rozbité okno u auta, které trefil spoluhráč Jakub Matějka.

„Proti individuálně velmi silnému soupeři jsme nezačali dobře a po sedmi minutách prohrávali 0:2. Pak jsme se zvedli a zápas herně srovnali. Do druhé půle jsme vstoupili také dobře, nicméně Police z brejkové situace zvýšila na 3:1, od této doby hosté hru již kontrolovali a došli si k zaslouženému vítězství. Výsledek je hrozivý, ale určitě si z tohoto utkání můžeme vzít spousty pozitivního,“ řekl k utkání trenér poražených Tomáš Marek.

Jičín – Náchod 0:3 (0:1)

Fakta – branky: 38. z pen. a 90. Havlena, 86. Rojšl. Rozhodčí: Valihora. ŽK: 1:3. Diváci: 70. Také na hřišti Jičína byl jasným favoritem tým z čela tabulky, Náchodští se ale na tři body pořádně nadřeli. Do vedení šli hosté až sedm minut před přestávkou proměněnou penaltou, na pojistku si ale museli počkat do úplného závěru.

„Jasný výsledek, ale nebylo to vůbec jednoduché utkání. Domácí dobře bránili a na velmi nerovném, tvrdém a drnovitém terénu jim vše hrálo do karet. My jsme ale byli trpěliví a za výhrou si šli. Do vedení jsme se dostali z pokutového kopu a měli i další šance, které jsme neproměnili. V závěru, když domácí cítili, že by mohli dosáhnout na remízu, začali hrát vabank a to se jim vymstilo. Po dvou pěkných akcích jsme upravili stav na konečných 3:0,“ zhodnotil duel vedoucí náchodského mužstva Michal Malý.

Třebeš – Solnice 2:0 (1:0)

Fakta – branky: 31. Zeman z pen., 70. Farkaš. Rozhodčí: Buchta. ŽK: 3:1. Diváci: 180. Nejtěžší roli z vedoucí trojice měli tentokrát fotbalisté Solnice a na hřišti Třebše se dočkali čtvrté porážky v sezoně. Základem byla penalta proměněná v prvním poločase Zemanem, druhou trefu domácí přidali dvacet minut před koncem zásluhou Farkaše.

„Z naší strany výkon jara a to hlavně v nastaveni a maximální vůlí uspět. V průběhu utkání jsme museli několikrát střídat pro zranění, ale houževnatost a nasazení se z naší hry nevytrácely. Hosté rozhodně nehráli špatně, při nás stálo štěstí, ale i to bylo odměnou za nasazení a bojovnost,“ radoval se po zisku tří bodů vedoucí domácího mužstva Vlastimil Krykorka.

Vyrovnanou řež v Třebši pro sebe dvěma góly rozhodli domácí fotbalisté (tmavé dresy).Zdroj: Eva Šebová

Týniště nad Orlicí – Rychnov nad Kněžnou 2:2 (0:0)

Fakta – branky: 66. vlastní (Kocman), 90. (+4) Kadavý – 56. Markovič, 82. Široký. Rozhodčí: Šob. ŽK: 1:1. Diváci 175. Okresní derby na Rychnovsku nabídlo pikantní duel, v němž padaly branky až po přestávce. Hosté dvakrát vedli, konečnou remízu určila trefa Františka Kadavého ze čtvrté minuty nastaveného času.

„První poločas z naší strany nebyl hrán jako derby, ale spíš jako pouťák. To nemělo s krajským přeborem nic společného. Po pauze přišlo mírné zlepšení, tudíž stále nic pozitivního. Až posledních patnáct minut mužstvo opravdu bojovalo, makalo a chtělo utkání vyhrát, následně alespoň vyrovnat. To se nám podařilo po standardní situaci brankáře Ottmara, kdy hlavou skóroval Kadavý. Euforie, dobrý bod a čtyři zápasy v řadě bez prohry. To je ale v tomto případě málo,“ tlumil nadšení týnišťský lodivod David Holman.

Jaroměř – Chlumec nad Cidlinou 1:2 (0:1)

Fakta – branky: 85. Prokš – 3. Jansa, 70. J. Labík. Rozhodčí: L. Poláček. ŽK: 0:2. Diváci: 150. Rezerva Chlumce dorazila do Jaroměře v roli jarního remízového krále a možná by bod brala i v duelu dvou tabulkových sousedů. Tentokrát si ale odnesla víc. Pomohla tomu rychlá trefa Jansy a Labíkova pojistka ze 70. minuty. Branka domácího Prokše už byla jen čestným úspěchem poražených.

„Vítězství, kterého si nesmírně vážíme, nás stálo spoustu sil a dosáhli jsme ho kolektivním výkonem. Rychlá branka nám pomohla ke klidu. Domácí velmi dobře kombinovali, jejich technický tým nám několikrát zle zatopil, ale kompaktnost, dobrá obrana, gólman a štěstí nám nulu udrželo. Druhou půli jsme začali dobře, drželi jsme míč a přidali druhý gól, ale únava a drtivý tlak domácích v závěru vedl ke snížení. Naštěstí jsme konec zvládli a tři ztracené body z podzimu jsou zpět,“ pochvaloval si první jarní výhru hostující kouč Richard Vlášek.

Fotbalisté Chlumce nad Cidlinou B (modré dresy) se v Jaroměři dočkali první jarní výhry.Zdroj: Václav Mlejnek

Hořice v P. – Dvůr Králové n. L. 0:3 (0:0)

Fakta – branky: 71. Knespl z pen., 81. Machač, 90. Formánek. Rozhodčí: Klement – Martínek, Filip. ŽK: 2:3. Diváci: 400. Před nejvyšší a nejhlučnější návštěvou kola v Hořicích padaly branky až v závěrečné dvacetiminutovce. Skóre otevřel proměněnou penaltou hostující Knespl, zaslouženou výhru hostům ze Dvora Králové nad Labem jistily trefy mladíčků Machače a Formánka.

„Velmi krutý výsledek, který naprosto neodpovídá průběhu zápasu. Byl to klasický remízový zápas, v němž byli hosté šťastnější a měli rozdílového hráče. Tím byl Filip Machač. Za pětasedmdesát minut zápasu pro domácí velká pochvala, zbývajících patnáct raději rychle zapomenout,“ hořekoval nad výsledkem předseda domácího oddílu Josef Vydra.

FOTO, VIDEO: Dvůr se radoval v Hořicích. Co rozhodlo? Penalta a brejky

Libčany – Dobruška 1:5 (0:3)

Fakta – branky: 86. J. Petřík – 23. a 50. Hašek, 26. Komůrka, 37. Feichtinger, 85. L. Světlík. Rozhodčí: Miškář. Hráno bez karet. Diváci: 150.

V tabulce domácích zápasů ze všech šestnácti účastníků přeboru suverénně nejhorší, venku však Dobruška soupeře válcuje a vyhřívá se na třetím místě. Potvrzení přinesl i duel na hřišti favorizovaných Libčan, kde hosté hlavně díky precizně odehrané první půli vyhráli vysoko 5:1!

„Po nevydařeném zápase s Jaroměří jsme potřebovali zabrat. Díky vylepšené hře celého týmu se to povedlo. Podpořili to nejlepší výkony některých hráčů v jarní části a výhra je docela zasloužená. Je třeba mužstvu poděkovat,“ chválil své svěřence po utkání trenér Dobrušky Milan Petřík.

Česká Skalice – Červený Kostelec 3:1 (2:0)

Fakta – branky: 14. Diviš, 36. Pípek, 86. Rompotl z pen. – 86. L. Hlava. Rozhodčí: Čožík. ŽK: 3:4. Diváci: 300. S ohledem na odvrácení záchranářských starostí bylo okresní derby v České Skalici pro oba soupeře velmi důležité. Domácí jej proti Červenému Kostelci zvládli hlavně díky herní převaze a dvěma brankám v prvním poločase. Po pauze byl lepší hostující tým, s vývojem zápasu už ale pohnout nedokázal.

„V prvním poločase jsme si vytvořili slibné příležitosti a dvě z nich dokázali využít. Ve druhé půli jsme přenechali iniciativu soupeři, který se tlačil dopředu. My vycházeli ze zabezpečené obrany do brejků. Soupeř měl pár velmi nebezpečných příležitostí, naštěstí dokázal proměnit jen jednu. Tři body z derby jsou pro nás velmi důležité a za podporu děkujeme fanouškům,“ pronesl k utkání domácí kouč Petr Liška.

Jednoznačným hitel 23. kola bude sobotní bitva druhého Náchoda se třetí Solnicí, ve které se potkají loňský účastník Fortuna Divize C a obhájce trofeje v krajském přeboru. Lídr tabulky z Police nad Metují doma přivítá Českou Skalici a vyrovnané souboje jistě slibují duely Rychnova nad Kněžnou s Jaroměří a Chlumce nad Cidlinou B proti Libčanům.