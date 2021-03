„Svým“ fotbalistou, který oblékl reprezentační dres, se mohou pochlubit třeba i Sezemice na Pardubicku. Právě tady začínal s fotbalem Jiří Skalák, který nechyběl v nominaci trenéra Pavla Vrby na Euro 2016.

Jeho začátky? „Začal tady v pěti letech, od šesti měl registračku. V té době jsme měli dobré výběry, tenkrát žáci vyhráli okresní přebor. Hráli tady s ním i další kluci, kteří potom nastupovali za Pardubice v dorostenecké lize – Tomáš Kašpar, Martin Brychta, Miloš Chvála,“ vzpomíná Ladislav Kubizňák, člen fotbalového výboru TJ Spartak Sezemice.

Skalák se do Pardubic přesunul už dříve. Když mu bylo deset let. „Byl jeden z nejlepších střelců, hrál už střídavě za starší kategorii,“ doplnil Kubizňák.

Následoval další posun do pražské Sparty, první ligové starty i zahraniční angažmá. Od roku 2016 hrál neúnavný dříč v Anglii, kde nastupoval za Brighton a Millwall.

Na začátku letošního roku ohlásil návrat do Česka. „Vracím se do známého prostředí, kde se mně před odchodem do Anglie dařilo. Boleslav byla pro mě jednoduchá volba. Jsem v nejlepších fotbalových letech, nechtěl jsem v Millwallu sedět na lavičce. Chci hrát,“ řekl osmadvacetiletý Skalák, když se vracel do Mladé Boleslavi.

V české nejvyšší soutěži má Skalák odehráno téměř 90 zápasů, v nichž patnáctkrát skóroval. Není ovšem jediným „ligistou“ ze Sezemic, které proslavil i dvojnásobný olympijský vítěz - rychlostní kanoista Martin Doktor.

Na fotbalovém hřišti se tady proháněli i Radek Bukač nebo David Petrus, kteří si později taky zahráli v nejvyšší soutěži.

Na Bukače si Kubizňák dobře pamatuje. „Začínal tady, brzy šel do Pardubic, pak se zase vrátil. Potom v dorostu dal ve 13 zápasech 26 gólů a v půlce sezony zamířil znovu do Pardubic,“ prozrazuje. První ligu si pak zahrál poprvé v roce 2007 v dresu Viktorie Žižkov.

Historie v Deníku jede dál



Úterní fotbalová příloha se u čtenářů setkala s mimořádným ohlasem. Historie vás baví a zajímá, proto se už v pondělním Sportovním deníku můžete těšit na dávno zapomenuté příběhy z minulosti. Máte tipy, staré fotky z fotbalu? Pošlete nám je na e-mail: sport.centralni@denik.cz.

„Předtím byl ještě v Bánské Bystrici, kde vyhrál slovenský pohár. V zápase za Žižkov proti Spartě ho Řepka sejmul, dlouho marodil,“ dodává.

Šestnáct zápasů a dva vstřelené góly pak v nejvyšší české soutěži zapsal David Petrus. Někdejší kanonýr Pardubic v lize nastoupil v dresu Baníku Ostrava a Hradce Králové.

„Jako malý kluk se k nám David přistěhoval, chodil si občas zatrénovat, i když už byl potom v Pardubicích,“ řekl Kubizňák.

V Sezemicích se nyní hraje v dospělé kategorii okresní přebor, klub má i mládežnické kategorie s obnoveným dorostem.