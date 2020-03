Dva zápasy se kvůli nepřízni počasí neodehrály. Jedním byl šlágr kola mezi vedoucími Libčany a hradeckou Třebší. Odloženo muselo být i okresní derby, ve kterém měla vyzvat Police nad Metují soupeře z Červeného Kostelce.

Jičín trápil favorizovaný Nový Bydžov

Zajímavé utkání se hrálo na umělé trávě v Jičíně. Tam posílený domácí celek hostil Nový Bydžov. Ten šel v prvním poločase do vedení. Po změně stran ho ještě navýšil, Jičín se však nevzdal, bojoval, dokázal vždy snížit na rozdíl jediné branky, nakonec však odcházel po výsledku 2:3 poražen. „ Měli jsme získat minimálně bod. Byli jsme, troufnu si tvrdit, hlavně ve druhé půli lepším týmem. V koncovce jsme ale selhali. Budeme bojovat a z nastolené cesty uhýbat nehodláme,“ řekl trenér Jičína Pavel Obermajer.

Hořice na novém pažitu překvapily Vysokou

V zimní přestávce odešli Hořicím dva klíčový hráči Jiří Pečenka a Pavel Vysuček. Oba dohromady nastříleli 15 branek z celkových dvaceti. Začátek jara však ukázal, že se Jiskra může spolehnout na jiného střelce. Dvěma góly zařídil výhru 2:1 nad Vysokou nad Labem Jakub Kněžourek. Hořice získaly důležité tři body v boji o záchranu. Navíc konečně hrají doma, když celý podzim strávily v azylu v Probluzi. Kouzlo hřiště na Gothardě zafungovalo hned napoprvé. „Nový trávník jsme pokřtili jak se patří a to výhrou. Konečný výsledek je zasloužený, nervy to však byly až do konce,“ uvedl vedoucí mužstva Hořic Josef Vydra.

Rychnov doma nestačil na Kratonohy

Výsledkem 1:2 skončilo utkání na umělé trávě v Rychnově nad Kněžnou. Domácí tým tam podlehl spojenému týmu Olympia HK/ Kratonohy. Za hosty se dvakrát prosadil Jakub Slavík. Za domácí pouze snižoval Roman Zajíček. „Věděli jsme, že Rychnov v domácím prostředí a na malé umělce nebude jednoduchým soupeřem, což se beze zbytku potvrdilo. O to radši jsme za první jarní tři body,“ hodnotil spokojený funkcionář hostujícího celku Martin Moník.

Přestřelku vyhrála rezerva Chlumce

Zajímavý duel se hrál v Chlumci nad Cidlinou, kde domácí rezerva hostila Kostelec nad Orlicí. Do vedení šli hosté, jenže zásluhou dvou branek Jana Labíka domácí skóre otočili. V 59. minutě bylo znovu srovnáno, ale závěr zápasu patřil Chlumci, který dvěma góly rozhodl o výhře 4:2. „Měli jsme ve hře dobré pasáže, ale i ty, kdy jsme zbytečně vypadli ze hry. Přesto si myslím, že naše výhra je zasloužená a chci za ni poděkovat celému kolektivu,“ chválil trenér Chlumce Tomáš Hrabík.

HRDINA KOLA

Hořický útočník Jakub Kněžourek zařídil dvěma góly výhru nad Vysokou nad Labem 2:1. Jiskra získala veledůležité tři body v boji o záchranu soutěže.



VÝROK KOLA

„Jičín body bude sbírat, ale my jsme si po sobotě vědomi, že nás čeká hodně perné jaro.“

(Petr Průcha, trenér Nového Bydžova po těsné výhře 3:2 na hřišti Jičína)